Με την αλλαγή του χρόνου ξεκίνησε και η προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να δηλώνει πως πρόκειται για «μια στιγμή υπερηφάνειας, για μια εθνική αποστολή, για μια τεράστια ευθύνη». Σε μια Ευρώπη που έχει θέσει ως προτεραιότητά της την άμυνα, φαίνεται πως ο Χριστοδουλίδης έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την ευκαιρία αυτή για να συνδέσει το Κυπριακό με τις ευρωτουρκικές σχέσεις και τη νατοϊκή συμμαχία. Μακάρι να το πετύχει.

Ειλικρίνεια

«Η Ελλάδα χρειάζεται περισσότερη ειλικρίνεια στη δημόσια ζωή και λιγότερη στρεψοδικία και τοξικότητα στα κοινωνικά δίκτυα και στην πολιτική» μας είπε ο Κώστας Τασούλας στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του. Σωστή διαπίστωση, αλλά διερωτάται κανείς πού την απευθύνει. Στον πρώτο πρωινό καφέ της χρονιάς, πάντως, τον είδαμε περιτριγυρισμένο και από κάποιους πολιτικούς άνδρες που την τοξικότητα στα κοινωνικά δίκτυα δεν την ευχαριστιούνται απλώς, την προκαλούν κιόλας. Μήπως να το συζητούσαν;

Τσουβάλιασμα

Μια και πιάσαμε τα ευχάριστα, ο Αδωνις Γεωργιάδης βγήκε και πάλι ως θαρραλέος μπροστάρης της κυβέρνησης να τα βάλει με τους αγρότες. «Στα μπλόκα δεν είναι όλοι οι αγρότες» είπε, αποφαινόμενος ότι «βρίσκονται ορισμένοι κομμουνιστές και ακροδεξιοί». Ο ίδιος εκλέγεται στην Αττική, θυμίζω. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για το αν οι συνάδελφοί του βουλευτές από την Περιφέρεια, αυτοί που εκλέγονται από αγροκτηνοτρόφους, θα συμφωνήσουν με την άποψή του. Ούτε και ότι αυτοί οι ψηφοφόροι της ΝΔ θα χαρούν με το τσουβάλιασμα.

Μάχες

Οι φωτογραφίες από την ορκωμοσία του νέου δημάρχου Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, μεταδόθηκαν από τα ΜΜΕ όλου του κόσμου, σαν μια εικονοποίηση ενός αιτήματος ανοίγματος της πολιτικής εκπροσώπησης προς μια νεότερη γενιά, κοινωνικά ριζοσπαστική, με πιο πλούσιες πολιτισμικές αναφορές. Είναι μια σχετικά ασφαλής εκτίμηση λοιπόν ότι το 2026 θα δούμε γύρω από τη δημαρχία του να εκτυλίσσεται μια μεγάλη μάχη ταυτοτήτων, γενεακών, ταξικών, αντιλήψεων εξουσίας κ.ά., η οποία θα είναι σκληρή και θα υπερβαίνει τον ίδιο προσωπικά.