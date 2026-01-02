Καλή Χρονιά λοιπόν! Με υγεία, χαρές, αισιοδοξία και κάθε καλό. Το 2026 είναι πια εδώ, μετράει ήδη τη δεύτερη ημέρα του, και όσοι περίμεναν ότι στο πέρασμα από τον παλιό χρόνο στον καινούργιο, θα βλέπαμε επιτέλους μια «άσπρη μέρα», λογικά απογοητεύτηκαν. Κρύο, και των γονέων που λένε, αλλά χιόνια δεν είδαμε, άσε δε που από σήμερα, το λένε όλοι οι μετεωρολόγοι-προβλέπτες του καιρού, έρχεται πάλι η… άνοιξη στα μέρη μας! Ελλάδα! Το καλύτερο οικόπεδο στον πλανήτη, που είναι priceless και δεν την αλλάζεις με τίποτε, ακόμη και αν σε έχουν βρει, επί προσωπικού, οι 10 πληγές του Φαραώ.

Ηρθε λοιπόν ο καινούργιος χρόνος, έφυγε ο παλιός, και η Αθήνα είχε την πολυτέλεια – γιατί έτσι είμαστε εμείς, χουβαρντάδες! – να γιορτάσει σε δύο διαφορετικά σημεία, σε απόσταση ούτε 2 χιλιομέτρων το ένα από το άλλο, το μεγάλο γεγονός. Πώς το καταφέραμε αυτό, ακόμη απορία μου κάνει. Κι όποιος έτυχε να βρεθεί στο Σύνταγμα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, θα αντελήφθη χωρίς μεγάλη προσπάθεια ότι η γιορτή του δημάρχου Αθηναίων δεν «έσπασε» αυτό που λένε ταμεία. Αντιθέτως, στην άλλη γιορτή στο Πεδίον του Αρεως, που οργάνωσε η Περιφέρεια Αττικής, ο Χαρδαλιάς «πήρε όλο το χαρτί».

Δύο εκδηλώσεις στην ίδια πόλη

Οι «κουτσομπόλες» της πόλης, οι gossips της Αθήνας, όπως θα τους λέγαμε και στην εύανδρο Ηπειρο, που δεν χρωστάνε καλό λόγο για τον δήμαρχο Δούκα, οργίασαν στα social media. Απέδωσαν την επικράτηση του Πεδίου του Αρεως στην αποτυχημένη ιδέα του δημάρχου Δούκα να εκπολιτίσει, παραμονή Πρωτοχρονιάς τώρα, τους επισκέπτες της πόλης, αλλά όσους και εκ των ψηφοφόρων του βρέθηκαν στο Σύνταγμα, με… Κωστή Μαραβέγια! Φανερές, θα σημειώσω, οι επιρροές του Κώστα Ζαχαριάδη, και της συριζοπαρέας που στηρίζει τον δήμαρχο, και κάθε τρεις και λίγο μας το υπενθυμίζει με ανακοινώσεις του Ζαχαριάδη, πρωτίστως.

Αντίθετα ο άλλος, ο περιφερειάρχης Χαρδαλιάς, που είχε την ευθύνη της εκδήλωσης στο Πεδίον του Αρεως, έφερε Ελένη Φουρέιρα, να τρίξουν και τα πεζοδρόμια που λένε, αν και οι προαναφερόμενες «κουτσομπόλες» επισήμαναν ότι το τσουχτερό κρύο εξανάγκασε την κοπέλα να τραγουδάει «αρκετά ντυμένη», και το μπαλέτο της, επίσης…

Τέλος πάντων, δεν βλέπω γιατί να γίνονται δύο διαφορετικές εκδηλώσεις για το ίδιο θέμα, και να σκορπίζονται λεφτά, που δεν είναι και για πέταμα. Του χρόνου, ας ξεκινήσουν νωρίς… διαπραγματεύσεις μεταξύ δήμου και Περιφέρειας Αττικής, ώστε να οργανωθεί κοινή εκδήλωση για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 2027. Κι αν τίθεται χωροταξικό θέμα, διότι ο ένας δεν θέλει να πάει στο Σύνταγμα κι ο άλλος δεν θεωρεί του κύρους του να βρεθεί στο Πεδίον του Αρεως, ας το κάνουν στην Ομόνοια.

(Διατύπωσα σοβαρή πρόταση τώρα, όπως αντιλαμβάνεστε…)

Με τα ίδια (κοινότοπα) μηνύματα

Ουδείς των πολιτικών αρχηγών παρευρέθη σε μία εκ των δύο γιορτών, και είναι λογικό. Δεν είναι πολύ καλή ιδέα σε αυτούς τους χαλεπούς για την πολιτική και τους πολιτικούς εποχή να εκτίθεσαι…

Τούτου δοθέντος, οι ηγέτες μας περιορίστηκαν στις εκδόσεις μηνυμάτων, τα οποία όμως στην πραγματικότητα ήταν… ίδια! Θανατερά, ίδια! Περιείχαν (τις ίδιες κοινότοπες) ευχές, και μετά το απαραίτητο μπλα… μπλα… «προσδοκίες», έπειτα ξανά… μπλα… μπλα… «ελπίδες» τα γνωστά και πολυειπωμένα. Επαιξαν επίσης οι «προοπτικές» (για τον καινούργιο χρόνο) μπλα… μπλα.., η «δύναμη»… μπλα… μπλα.., φυσικά η «σιγουριά»… μπλα… μπλα… και το «πάμε μπροστά» συνοδευόμενο όπως πάντα από το απαραίτητο… μπλα… μπλα… Και, πού και πού, έτσι για το… καλό του χρόνου, καμιά… «ανατροπή», ολίγη… «δικαιοσύνη», κάτι από «θεσμούς», κανένας… στόχος, πινελιές από γεωστρατηγικές… «ανησυχίες» κ.λπ. Οποιος κάθισε και διάβασε (ή άκουσε) τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών, να σηκώσει το χέρι του να τον βραβεύσουμε για την υπομονή και την εγκαρτέρηση που επέδειξε.

Εγώ εξαιρούμαι, λόγω επαγγελματικής διαστροφής. Αν μπορούσα να το αποφύγω, θα το έκανα, αλλά «φυγείν αδύνατον, της ξύλινης γλώσσας» (νεοελληνικό ρητό με εμφανείς αρχαιοελληνικές επιρροές).

Οι εν αναμονή αρχηγοί

Διαγγέλματα όμως για το 2026 δεν έκαναν μόνον οι γνωστοί πολιτικοί αρχηγοί. Τον πειρασμό δεν απέφυγαν ούτε οι εν αναμονή. Δύο από αυτούς, συγκεκριμένα. Η «πρόεδρος» Καρυστιανού και ο πρόεδρος Αντώνης (Σαμαράς). Ο τρίτος της «παρέας» σιώπησε παραδόξως. Πιθανόν να κράτησε τις δυνάμεις του, για την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, το μεθεπόμενο Σάββατο, που ο μήνας έχει 17. Θα δούμε.

Επανέρχομαι στα των διαγγελμάτων. Η «πρόεδρος» Καρυστιανού λοιπόν, μας ενημέρωσε με ανάρτηση-διάγγελμα στο Facebook ότι «ήρθε η ώρα να κατακτήσουμε το όραμα, για το οποίο διψά η ψυχή μας και να βιώσουμε επιτέλους την ευτυχία & ευημερία που μας αξίζει». Και πως «φέτος, υψώνουμε το ανάστημα και τη φωνή μας! Η Ενωσή μας είναι δεσμός άρρηκτος, χείμαρρος ορμητικός κοινωνικής αφύπνισης!».

Πρόσθεσε δε, έναν τόνο αισιοδοξίας, όπως ταιριάζει σε κάθε πολιτικό αρχηγό που σέβεται το όνομά του (τα είπαμε και παραπάνω), σημειώνοντας με έμφαση «αλλάζουμε το θλιβερό παρόν και χτίζουμε με σιγουριά και υπερηφάνεια, το λαμπρό μέλλον που αξίζει στα παιδιά μας (…) Θα τα καταφέρουμε! Διότι το Φως κερδίζει πάντα!».

Δεν ξέρω αν κερδίζει το φως, όμως εμένα, αυτή η «Ενωση» που αναφέρει στο μήνυμά της, μου κάνει για τίτλο του νέου κόμματος – αντί του πολυφορεμένου «Οξυγόνου», το οποίο χρησιμοποιεί πλέον ακόμη και ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας…

Ποιος θα είναι αντιπρόεδρος

Κλείνω την ενότητα «Καρυστιανού», με μια είδηση που μας πρόσφερε απλόχερα ο Νίκος Καραχάλιος, παραμονή της αλλαγής του νέου χρόνου. Ο Νίκος, που έχει μείνει εκτός των διεργασιών, αλλά διαθέτει πληροφόρηση για το τι συμβαίνει στο υπό συγκρότηση κόμμα, μας ενημέρωσε για μια δραματική, θα την χαρακτηρίσω εξέλιξη. Οτι η «πρόεδρος» έχει καταλήξει να ορίσει αντιπρόεδρό της, τον ταλαντούχο πιανίστα, ποιητή, οινοποιό και φυσικά πολιτικό, Νικόλα Φαραντούρη. Ο δραματικός χαρακτήρας της εξελίξεως αυτής, οφείλεται αποκλειστικά στη διάψευση των rumors που μας είχε κοινολογήσει ο ίδιος ο Καραχάλιος, ότι υπήρξαν επαφές της «προέδρου» Καρυστιανού με τον γνωστό Καμμένο, και πως η ερίτιμος σύζυγος Καμμένου είχε προταθεί για αντιπρόεδρος του υπό σύσταση «κόμματος»!

Τι να πρωτοπώ, έπειτα από αυτό; Εύχομαι και ελπίζω η «πρόεδρος» Καρυστιανού να έχει αντιληφθεί πλήρως τι σημαίνει η «αντιπροεδρία Φαραντούρη». Πώς παραβλέπει διερωτώμαι ότι ο προαναφερθείς Καμμένος, έχει απειλήσει να ιδρύσει νέο κόμμα; Δεν καταλαβαίνει ότι η ένταξη στην πολιτική της συζύγου του, αποτελεί ισχυρό κίνητρο; Λάθη, η «πρόεδρος» υποπίπτει σε λάθη…

Κάνω-δεν κάνω κόμμα

Στο δικό του μήνυμα ο πρόεδρος Αντώνης (Σαμαράς) δεν είναι τόσο αποκαλυπτικός για τις πολιτικές προθέσεις του, όπως η «πρόεδρος» Καρυστιανού. Αφήνει και πάλι ένα νεφέλωμα να καλύπτει την απόφασή του, το κάνω-δεν κάνω κόμμα. Στο μήνυμά του παρότι δεν έχει βέβαια επικολλήσει καμιά φωτογραφία του Κυριάκου Α’, γράφει όμως «φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί» και προσθέτει «ζητούμενο η ευθύνη! Οχι άλλη αποδόμηση στις αξίες και τις ρίζες μας. Ανάπτυξη και ασφάλεια, χωρίς να σβήνουμε την ταυτότητά μας. Σεβασμός, χωρίς να γονατίζουμε. 2026: η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη. Για την υπερηφάνεια των Ελλήνων! Για την Ελλάδα της ελπίδας!».

Τι να πω κι εγώ τώρα έπειτα από αυτό; «Αντώνη προχώρα, σε θέλει όλη η χώρα»; Ούτε ο Χρυσομάλλης, ούτε ο Κατσανιώτης είμαι. Ενας απλός παρατηρητής, μόνο…