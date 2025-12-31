Η πιο κρύα Πρωτοχρονιά των τελευταίων 10 ετών αναμένεται να είναι σε πολλές περιοχές της χώρας η Πρωτοχρονιά του 2026. Το νέο έτος, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, θα κάνει ποδαρικό με τσουχτερό κρύο, καθώς η θερμοκρασία θα πέσει έως και κατά 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με χθες και ιστορικά χαμηλές θερμοκρασίες θα επικρατούν σε αρκετές περιοχές. Την ίδια στιγμή, τα μετεωρολογικά σενάρια προβλέπουν βροχές και ελαφρές χιονοπτώσεις στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, ενώ δεν αποκλείουν πρόσκαιρες τοπικές χιονοπτώσεις απόψε το βράδυ ακόμη και σε περιοχές της Αττικής με υψόμετρο άνω των 400 μέτρων.

«Τελευταία Πρωτοχρονιά με τόσο χαμηλές θερμοκρασίες είχαμε 10 χρόνια πριν, δηλαδή την Πρωτοχρονιά του 2016, με ελάχιστες τιμές -15°C στο Νευροκόπι, στη Φλώρινα, στα Γρεβενά και στο Παρανέστι» λέει ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος και συντονιστής της επιχειρησιακής μονάδας ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Είναι ενδεικτικό ότι στην Αθήνα οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα και αύριο αναμένεται να φτάσουν τους 8 με 9 βαθμούς Kελσίου, όταν τις προηγούμενες ημέρες είχαμε 18 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια της Αττικής οι θερμοκρασίες προβλέπεται να αγγίξουν ιστορικά χαμηλά: Σύμφωνα με τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του ΕΑΑ, σήμερα η ελάχιστη τιμή προβλέπεται να φτάσει τον 1°C και αύριο να κατρακυλήσει στους -4°C, τιμή που αποτελεί ρεκόρ 11ετίας για την εποχή.

Ψυχρή εισβολή

Οπως εξηγεί στα «ΝΕΑ» ο μετεωρολόγος του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ Κωστής Λαγουβάρδος, «από σήμερα και ξεκινώντας από τα βόρεια τμήματα της χώρας αναμένεται μια σημαντική ψυχρή εισβολή με πτώση της θερμοκρασίας της τάξεως των 7-10 βαθμών Κελσίου σε σχέση με χθες. Το κρύο θα γίνει αισθητό κυρίως στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, καθώς οι θερμοκρασίες στις νότιες περιοχές θα είναι σχετικά πιο ήπιες λόγω των νοτιάδων». Επίσης, σύμφωνα με τους ερευνητές του ΜΕΤΕΟ, σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές στα πεδινά τμήματα της ανατολικής και νότιας χώρας και τοπικές χιονοπτώσεις, αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά τμήματα της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς και πρόσκαιρα και τοπικά έως και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο.

Για απόψε το βράδυ και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, οι μετεωρολόγοι θεωρούν πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές χιονοπτώσεις ακόμη και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο – έως και κατά τόπους σε πεδινά τμήματα – της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, του Βόρειου Αιγαίου και της Ανατολικής Στερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, όμως τονίζουν ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος χαρακτηρίζεται από αυξημένη προγνωστική αβεβαιότητα για τη χώρα μας.

Αυτό σημαίνει ότι μικρές διαφοροποιήσεις στις επικρατούσες ατμοσφαιρικές συνθήκες μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντικές αλλαγές τόσο στην κατανομή των αέριων μαζών όσο και στα φαινόμενα, τη βροχή ή χιόνι.

Αύριο, πρώτη ημέρα του 2026, ο καιρός αναμένεται να είναι βελτιωμένος από πλευράς φαινομένων, τα οποία θα περιοριστούν στο Αιγαίο και στην Κρήτη και σταδιακά έως το τέλος της ημέρας θα εξασθενήσουν, όμως το τσουχτερό κρύο θα επιμείνει, ενώ υπάρχει και πιθανότητα παγετού στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας η θερμοκρασία θα είναι χαμηλότερη κατά 5 βαθμούς Κελσίου από τις μέσες κλιματικές τιμές, ενώ κατά τόπους η απόκλιση θα είναι μεγαλύτερη. Ενδεικτικά, στο Νευροκόπι αύριο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από -8°C έως -2°C, όταν η μέση ελάχιστη θερμοκρασία για τον μήνα Ιανουάριο είναι -3,9°C και η μέση μέγιστη 6,1°C. Σύμφωνα με το ΕΑΑ, στο Μέτσοβο η ελάχιστη τιμή αύριο, πρώτη μέρα του έτους, αναμένεται να είναι -12°C όταν η μέση ελάχιστη είναι -3,5°C και η μέγιστη -5°C ενώ η μέση μέγιστη τον μήνα Ιανουάριο είναι 1,5°C.