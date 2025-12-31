Στην Alpha Bank παραχώρησε η Dimand το ιστορικό κτίριο του ΜΙΝΙΟΝ στη διασταύρωση των οδών 28ης Οκτωβρίου, Βερανζέρου, Δώρου και Σατωβριάνδου στο κέντρο της Αθήνας.

Η Alpha Bank έδωσε – μέσω της Alpha Real Estate Services (ARES) – περίπου 36,7 εκατ. ευρώ στην Dimand για την απόκτηση της εταιρείας Alkanor ΜΑΕ, που έχει τον πλήρη έλεγχο του κτιρίου.

Το ιστορικό κτίριο, συνολικής επιφάνειας 13.787 τ.μ., φιλοξενούσε από το 1930 το εμπορικό πολυκατάστημα ΜΙΝΙΟΝ, που υπήρξε συνυφασμένο με την εμπορική διάσταση του κέντρου της Αθήνας, όμως η καταστροφική πυρκαγιά του 1980 διέκοψε τη λειτουργία του. Το κτίριο επανασχεδιάστηκε και ανακαινίστηκε πλήρως από την Dimand και άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό τον Απρίλιο του 2025, ύστερα από 27 χρόνια.

Με την απόκτηση του ΜΙΝΙΟΝ, η Alpha Bank σηματοδοτεί την πλήρη επαναφορά της στην αγορά του real estate μέσω της ARES, ενώ στοχεύει στην ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της μέσω συνεργειών με τον τομέα asset management του ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του 2025, η Alpha Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά σειράς εμβληματικών ακινήτων σταθερού εισοδήματος στην Ελλάδα και την Κύπρο, μεταξύ άλλων τα κτίρια του υπουργείου Τουρισμού, το Academy Gardens, το Zara της Ερμού, το Lidl στο Μαρούσι, την KPMG Λευκωσίας κ.ά.