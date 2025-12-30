Ενας από τους πιο σημαντικούς και τους πιο σταθερούς σε απόδοση παίκτες του Ολυμπιακού τη φετινή σεζόν είναι χωρίς αμφιβολία ο Λορέντσο Πιρόλα.

Με τη δουλειά του και την ικανότητα να εξελίσσεται συνεχώς, ο ιταλός κεντρικός αμυντικός έχει κερδίσει το να θεωρείται σχεδόν αναντικατάστατος και για αυτόν τον λόγο ο τραυματισμός του πονοκεφαλιάζει διπλά τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στον αγώνα με την Κηφισιά και ύστερα από μια μονομαχία με τον Παντελίδη, ο Πιρόλα υπέστη τενόντια κάκωση στο πέλμα. Ενας τραυματισμός που μόνο απλός δεν είναι, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο για απουσία τριών – τεσσάρων εβδομάδων. Αυτή η μία εβδομάδα, ωστόσο, μπορεί να κάνει τη διαφορά και για αυτό το ιατρικό τιμ των Πειραιωτών έχει πέσει από πάνω του με στόχο να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη δράση.

Ιδανικά ο Μεντιλίμπαρ θα ήθελε να έχει στη διάθεσή του τον ιταλό στόπερ, έστω και για περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, στο παιχνίδι κόντρα στον Astera Aktor στις 17 Γενάρη. Τρεις μέρες δηλαδή πριν από τον… τελικό του Ολυμπιακού απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν στο Φάληρο, εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι θέλουν μόνο νίκη για να μείνουν ζωντανοί στη μάχη της πρόκρισης στα νοκάουτ του Champions League. Ο Πιρόλα κάνει αγώνα δρόμου έχοντας κυκλώσει ουσιαστικά τη συγκεκριμένη ημερομηνία, όμως ακόμα δεν μπορεί να γίνει εκτίμηση για το αν θα τα καταφέρει. Ενας ακόμα λόγος που στον Ολυμπιακό ελπίζουν ο Ιταλός να προλάβει είναι πως στην ευρωπαϊκή λίστα δεν υπάρχει άλλος αριστεροπόδαρος στόπερ, αφού ο Γκουστάβο Μάντσα είναι εκτός και αλλαγή μπορεί να γίνει στην επόμενη φάση. Ούτως ή άλλως πάντως ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται να προτιμά τον Μπιανκόν για το πλευρό του Ρέτσου όσο δεν υπάρχει ο Πιρόλα. Με αυτούς τους δύο στο κέντρο της άμυνας αναμένεται να ξεκινήσουν οι Ερυθρόλευκοι και στο επόμενο παιχνίδι που κρίνεται και ένας τίτλος. Το Super Cup απέναντι στον ΟΦΗ την τρίτη μέρα του νέου χρόνου. Αξίζει δε να σημειωθεί πως με εξαίρεση τον Πιρόλα και τον επίσης τραυματία Πασχαλάκη όλοι οι υπόλοιποι αναμένεται να είναι στη διάθεση για το ματς στο Παγκρήτιο, αφού και ο Ποντένσε ξεπέρασε έναν μικροτραυματισμό που τον ταλαιπώρησε πριν από τη διακοπή.

«Γκάζια» με το… καλημέρα

H προετοιμασία για το συγκεκριμένο παιχνίδι έχει ήδη ξεκινήσει στον Ρέντη, με τον βάσκο τεχνικό να ανεβάζει τις εντάσεις αλλά και τους τόνους ζητώντας από τους παίκτες του τη μέγιστη προσπάθεια στις προπονήσεις μετά το επταήμερο ρεπό που τους έδωσε. Ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν έχει ξεχάσει προφανώς τα δύο τελευταία αρνητικά αποτελέσματα της ομάδας του στο πρωτάθλημα απέναντι σε Αρη και Κηφισιά. Γνωρίζει δε πως, αρχής γενομένης από το ματς με τον ΟΦΗ, η εικόνα πρέπει να βελτιωθεί αφού μέσα στον Γενάρη το πρόγραμμα είναι γεμάτο με καθοριστικά και δύσκολα παιχνίδια που θα κρίνουν πολλά και ο Βάσκος απαιτεί τη μέγιστη προσπάθεια από όλους. Στο αντίστοιχο διάστημα της σεζόν πέρυσι ο Ολυμπιακός ανέβασε τις στροφές και έβαλε τις βάσεις για το νταμπλ. Κάτι ανάλογο περιμένει και φέτος ο Μεντιλίμπαρ και για αυτό δεν χαρίζεται σε κανέναν, ούτε εκπτώσεις κάνει. Ζητάει συγκεκριμένα πράγματα τόσο στις προπονήσεις όσο και στα παιχνίδια και όποιος δεν ακολουθεί τις οδηγίες θα τα ακούει.