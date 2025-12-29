Στην «αναγκαιότητα έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου» αναφέρεται η τελευταία ανακοίνωση που εξέδωσαν εκπρόσωποι από αγροτικά μπλόκα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων αγρότες και κυβέρνηση, έπειτα από περίπου 30 ημέρες συνεχών κινητοποιήσεων, την ίδια ώρα που άλλες φωνές επιμένουν για κλιμάκωση τις επόμενες ημέρες.

Η προοπτική να ανοίξει ο κύκλος της διαπραγμάτευσης δεν φαίνεται να βρίσκεται σε κοινή «γραμμή» με τις προθέσεις των «σκληρών» μπλόκων, όπως αυτά της Νίκαιας και των Μαλγάρων, τα οποία επιθυμούν να συνεχίσουν τον αγώνα τους και δεν βλέπουν κάποιο παράθυρο συζητήσεων με την κυβέρνηση σε αυτή τη φάση.

Η συνάντηση της Επανομής

Της ανακοίνωσης των μπλόκων για διαπραγματεύσεις είχε προηγηθεί συνάντηση στην Επανομή Θεσσαλονίκης. «Η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μιας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών είναι πως επιβάλλεται η άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση» σημείωσαν οι αγρότες στην ανακοίνωσή τους, προσθέτοντας πως «μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε έναν γόνιμο – ουσιαστικό – και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι τις θέσεις τους προσυπογράφουν συνολικά 18 μπλόκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τα μπλόκα Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Προσοτσάνης Δράμας, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Εδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου. Στην ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι καλούν και τους άλλους συναδέλφους τους για κοινή κάθοδο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κάτι που όμως, όπως φαίνεται, δεν βρίσκει ευήκοα ώτα στα μεγάλα μπλόκα της χώρας.

Οι αδιάλλακτοι

Στη Νίκαια, οι αγρότες εμμένουν στη συνέχιση των κινητοποιήσεων και αμφισβητούν τη σημαντικότητα της συνάντησης στην Επανομή. Μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ρήξη εντός των αγροτικών κινητοποιήσεων και τόνισε ότι τα μπλόκα που επιθυμούν τη συνδιαλλαγή με την κυβέρνηση είναι πολύ λιγότερα από 18, σημειώνοντας ότι πολλά μπλόκα, όπως αυτά των Ευζώνων και της Χαλκηδόνας, έχουν διαψεύσει τη στήριξή τους στη συνάντηση της Επανομής.

«Κανένας δεν πρέπει να παίζει το παιχνίδι της κυβέρνησης και να παίζει με τις ζωές δεκάδων χιλιάδων αγροτικών οικογενειών» είπε στα «ΝΕΑ», ενώ πρόσθεσε ότι το ενδεχόμενο διαλόγου δεν αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των μπλόκων, τα οποία θα αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους σε πανελλαδική σύσκεψη μετά την Πρωτοχρονιά.