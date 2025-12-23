Φεβρουάριος του 2024 ήταν όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανέλαβε τα ηνία του Ολυμπιακού. Σε μια προσπάθεια να μπει σε σωστή ρότα το ερυθρόλευκο σκάφος, δόθηκε το τιμόνι σε έναν έμπειρο προπονητή. Και ω του θαύματος, όλα άλλαξαν πολύ γρήγορα και αυτό πιστώνεται στη διοίκηση που κατέληξε σε εκείνη την απόφαση. Μια κίνηση που απλά ήταν μια που δίνει κι άλλο φως σε σελίδες ενός βιβλίου με υπέρλαμπρη ιστορία.

Τι πέτυχε έως τώρα ο Μεντιλίμπαρ; Με επικό τρόπο κατέκτησε το Conference League το ’24, πάει να πει ότι ο Ολυμπιακός πάτησε σε ευρωπαϊκή κορυφή, μοναδικό επίτευγμα για μια ελληνική ομάδα.

Το ’25 πανηγυρίστηκε στον Πειραιά το νταμπλ, κάτι που έχει γίνει και στο παρελθόν βέβαια, αλλά δεν μπορεί αυτό να μην προστεθεί στα γαλόνια του κόουτς.

Δεν δίστασε ο προπονητής να εμπιστευθεί νέα παιδιά, αυτά που προέρχονται από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Κάπως έτσι πήραν θέση στο σχήμα και τον δικαίωσαν αμέτρητες φορές, τόσο ο Κωστούλας όσο και ο Μουζακίτης. Ο πρώτος, ύστερα από μετεωρική πορεία, παραχωρήθηκε με ποσό – ρεκόρ στην Μπράιτον. Ο δεύτερος αναδείχθηκε φέτος καλύτερος νέος παίκτης στην Ευρώπη, διαγράφει πορεία αξιοζήλευτη και όλα τα μάτια πέφτουν πάνω του. Τα νέα παιδιά βλέπουν πως υπάρχει ο καλύτερος και ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος στον πάγκο, αυτός που θα τους δείξει τον δρόμο της επιτυχίας.

Ο Ολυμπιακός επί ημερών Μεντιλίμπαρ επέστρεψε στο τοπ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Μετέχει στο Τσάμπιονς Λιγκ, όχι ως ποδοσφαιρικός παρίας, αλλά έχοντας τα ίδια δικαιώματα με τους αντιπάλους και κυρίως με τις αδιαμφισβήτητες δυνατότητες να κοιτάζει τους πάντες στα μάτια. Χτυπά επί ίσοις όροις κάθε παιχνίδι.

Ολα αυτά επιβεβαιώνουν το προφανές: ο προπονητής αυτός ταίριαξε με την ιδιοσυγκρασία του Ολυμπιακού. Η ομάδα σωστά επένδυσε πάνω του και δικαίως τον εμπιστεύεται δίνοντάς του νέο συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Ναι, υπάρχουν και παραπάνω χλιδάτα ονόματα στην αγορά, αλλά ενίοτε ισχύει το «αγαπώ τον κόουτς ακόμη και με τα όποια λάθη του». Υπάρχει συνέχεια. Εχοντας την αμέριστη συνδρομή της διοίκησης του Ολυμπιακού, ο Μεντιλίμπαρ ανεβάζει επίπεδο την ομάδα, τη μαθαίνει να εξελίσσεται, οι ποδοσφαιριστές αυξάνουν τη χρηματιστηριακή τους αξία και ο κόσμος ικανοποιείται γιατί παρακολουθεί μια ομάδα αγωνιστικά ατρόμητη και με νοοτροπία γεμάτη πάθος και αυτοπεποίθηση.

Το σημαντικότερο; Αυτή η έκδοση του Ολυμπιακού είναι αναμφίβολα μια αγαπησιάρικη ομάδα που διαθέτει παίκτες να στηριχθεί και έλληνες άσους που βγαίνουν από τα σπλάχνα της. Η δε σύνδεση ομάδας, κόσμου και ιστορίας είναι κάτι που κάνει τόσο επιτυχημένο τον γάμο με τον Μεντιλίμπαρ.