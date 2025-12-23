Στον φούρνο της γειτονιάς μου, το πρωί του Σαββάτου, η ουρά έφτανε μέχρι το επόμενο τετράγωνο. Ρωτώντας με πληροφόρησαν ότι όλοι περίμεναν για ένα πανετόνε. Κι αυτό γιατί ο παραδοσιακός μας φούρνος έχει γίνει διάσημος – τα τελευταία χρόνια έχει επιδοθεί στην παρασκευή κάθε είδους πανετόνε: με κράνμπερι, με αμύγδαλα, με σοκολάτα, με λευκή σοκολάτα, με μανταρίνι, με ξεραμένα φρούτα, με σταφίδες… με ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Μα και στον φούρνο της λίγο πιο κάτω γειτονιάς, η ουρά που κάποτε σχηματιζόταν για τα μελομακάρονα ή τους κουραμπιέδες τα τελευταία χρόνια «προτιμά» τα πανετόνε – υπάρχει μάλιστα και λίστα προκρατήσεων.

Αυτό το ιδιόρρυθμο χριστουγεννιάτικο γλυκό από το Μιλάνο, που η παρασκευή του μοιάζει με περιπέτεια, έκανε πριν από λίγα χρόνια δειλά δειλά την εμφάνισή του και στην Ελλάδα. Στην αρχή το έβρισκες συσκευασμένο, εισαγόμενο από την Ιταλία, σε κάποια σουπερμάρκετ και φυσικά σε κάποια καλά ζαχαροπλαστεία.

Σήμερα πλέον έχει γίνει μόδα, έχει γίνει το must των Χριστουγέννων στην Αθήνα. Το πανετόνε (που, σύμφωνα με μια εκδοχή, οφείλει το όνομα του στον Τόνι, τον μάγειρα του δούκα του Μιλάνου Λουντοβίκο Σφόρτσα), το βρίσκεις πια παντού: σε σουπερμάρκετ, σε συνοικιακά ζαχαροπλαστεία αλλά και σε κάθε αθηναϊκό φούρνο που σέβεται τον εαυτό του.

Θα καταφέρει άραγε να πάρει τη θέση της κλασικής βασιλόπιτάς μας σε οποιαδήποτε από τις δύο εκδοχές (σαν τσουρέκι ή σαν κέικ);

Μα ποιο θα είναι το κακό, ακόμα κι αν γίνει αυτό, ίσως σκεφτείτε. Θεωρητικά κανένα. Αλλά και πάλι (θεωρητικά), θα είναι ένα βήμα προς την παγκόσμια ομοιομορφία του χριστουγεννιάτικου τραπεζιού. Οπως συνέβη με την γαλοπούλα που αντικατέστησε το κλασικό παραδοσιακό ελληνικό χριστουγεννιάτικο χοιρινό.

Και μια άχρηστη πληροφορία: αν και σύμφωνα με μια έρευνα του 2019 στην πατρίδα του γλυκού αυτού, την Ιταλία, καταναλώνονται 29 εκατομμύρια τόνοι κάθε χρόνο, τα ηνία φαίνεται (σύμφωνα με την ίδια έρευνα) να τα κρατά το Περού. Εκεί η κατανάλωση πανετόνε φτάνει τα 34 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Αντε και στα δικά μας (;).

