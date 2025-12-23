Μπορεί η ευλογιά των αιγοπροβάτων που προκαλεί τεράστια απώλεια εισοδημάτων σε χιλιάδες κτηνοτρόφους να αποτέλεσε ευκαιρία κερδοσκοπίας με τις διαδικασίες περιορισμού της; Τη στιγμή μάλιστα που μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 1.911 επιβεβαιωμένα κρούσματα που οδήγησαν σε 441.723 θανατώσεις επί συνόλου 17.321.730 αιγοπροβάτων σε όλη τη χώρα;

Το ερώτημα αυτό ανακύπτει – σύμφωνα με τα έγγραφα που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» – από τη σύγκριση λειτουργίας των οδικών συστημάτων απολύμανσης των αιγοπροβάτων, όπου εντοπίζονται εντυπωσιακές διαφοροποιήσεις σε διάφορες περιφέρειες έως και… 800% στις σχετικές χρεώσεις. Με μία περιφέρεια να χρεώνει το ίδιο έργο 25.000 ευρώ και άλλη περίπου 171.000 ευρώ, προκαλώντας εύλογες απορίες.

Οι περισσότερες από αυτές τις τιμολογήσεις αφορούν (σύμφωνα και με τη φωτογραφία) «απολυμαντικούς σταθμούς» που δεν είναι τίποτα άλλο από ένα μεταχειρισμένο ημιφορτηγό παλιάς τεχνολογίας, το οποίο έχει στην καρότσα του μία μικρή δεξαμενή με το σχετικό υγρό (κόστους περίπου 1,5-3 ευρώ το λίτρο) και ένα λάστιχο μερικών μέτρων για τον ψεκασμό των αιγοπροβάτων που μεταφέρονται από διερχόμενα οχήματα. Το δε κόστος για κάθε ώρα παρουσίας του ημιφορτηγού στα σημεία ελέγχου των αιγοπροβάτων – με την παρουσία και τροχονόμων – ανέρχεται πολλές φορές στα 80-90 ευρώ.

Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μιλώντας στα «ΝΕΑ», υπογράμμιζαν ότι «τη συγκεκριμένη περίοδο, λόγω της μεγάλης ζήτησης, δίνονταν από πολλές εταιρείες υψηλές τιμές», με πρόσθετες αναφορές ότι «σημαντικό τμήμα αυτών των διαφοροποιήσεων αφορά και τον χρόνο που χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους απολυμαντικοί σταθμοί, αφού σε μερικές περιπτώσεις υπήρξε 24ωρη κάλυψη όλες τις μέρες της εβδομάδας και σε άλλες όχι». Οπου όμως και πάλι, προχωρώντας σε σχετικές χρονικές αναγωγές, υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή, με διαφορετικές αποφάσεις των αρμόδιων αυτοδιοικητικών.

Τα σχετικά στοιχεία είναι ενδεικτικά:

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με έγγραφό της στις 27 Νοεμβρίου 2025 αποφάσισε την ανάθεση οργάνωσης απολυμαντικών σταθμών για διάστημα 27 ημερών, για οκτώ ώρες κάθε ημέρα, σε τρία σημεία απολύμανσης τροχοφόρων οχημάτων στην περιοχή της Ροδόπης συνολικού ύψους 25.110,00 ευρώ. Δηλαδή, ορίζοντας σαν μέση αποζημίωση κάθε ώρα για κάθε σταθμό/όχημα τα 39 ευρώ.

Η Περιφέρεια Αττικής με έγγραφό της πάλι για διάρκεια ενός μηνός και τρεις απολυμαντικούς σταθμούς ορίζει αυτό το κόστος σε 32.736 ευρώ με ΦΠΑ, χωρίς να προσδιορίζει εάν οι σταθμοί λειτουργούν επί 24ώρου βάσεως ή όχι.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ορίζει με πρακτικό τής 25ης Νοεμβρίου 2025 ότι κοστολογεί τη λειτουργία 35 συνολικά απολυμαντικών σταθμών που θα λειτουργούν 24 ημέρες επί επτά ώρες την ημέρα σε 238.700 ευρώ. Δηλαδή η χρέωση λειτουργίας του κάθε σταθμού/οχήματος κάθε ώρα είναι περίπου 41 ευρώ.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου με απόφασή της στις 5 Νοεμβρίου 2025 προσδιορίζει το κόστος παρουσίας τριών τέτοιου είδους οχημάτων σε ισάριθμα σημεία του οδικού δικτύου σε Μεσσηνία και Αρκαδία πάλι για έναν μήνα σε 171.417 ευρώ με ΦΠΑ, ζητώντας από τα συνεργεία να είναι σε 24ωρη βάση και όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Με προσδιοριζόμενο κόστος σε αυτή την περίπτωση ανά σταθμό 80 ευρώ την ώρα, υπερδιπλάσιο άλλων περιφερειών.

Τι απαντούν

«ΤΑ ΝΕΑ» απηύθυναν σχετική ερώτηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της συγκεκριμένης Περιφέρειας, οι οποίες μεταξύ άλλων απάντησαν ότι «στην περιοχή της Πελοποννήσου, πλην των Νομών Αχαΐας και Ηλείας, δεν υπήρχε κρούσμα ευλογιάς, αλλά υπήρχε κίνδυνος λόγω εκδήλωσης της ασθένειας σε γειτονικούς νομούς».

Συμπλήρωσαν ότι «λόγω του ανωτέρω σκεπτικού προχωρήσαμε σε συμβάσεις ώστε να διαφυλαχθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο το ζωικό μας κεφάλαιο όσο και ο κτηνοτροφικός μας κόσμος», υπογραμμίζοντας ότι «τοποθετήσαμε σταθμούς απολύμανσης με επταήμερη και εικοσιτετράωρη λειτουργία επιδιώκοντας την πλήρη κάλυψη των κυριότερων εισόδων της Περιφέρειας. Σημειώνεται δε ότι το εργασιακό κόστος στις συμβάσεις μας αυξάνει τόσο λόγω της απογευματινής και βραδινής βάρδιας των σταθμών, όσο και λόγω της λειτουργίας κατά τα Σαββατοκύριακα και τις λοιπές αργίες».