Με επιτυχία υλοποίησε ο ΑΔΜΗΕ την κάλυψη του συνόλου των ηλεκτρικών φορτίων της Κρήτης χωρίς τη συμβολή της θερμικής παραγωγής από τοπικές μονάδες του νησιού. Ετσι από την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, η συνολική κατανάλωση του νησιού τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια που μεταφέρεται από το ηπειρωτικό σύστημα μέσω των δύο διασυνδέσεων της Κρήτης με την Αττική και την Πελοπόννησο.

Οι δύο διασυνδέσεις συνδυαστικά με την καθαρή ενέργεια που παράγεται στο νησί καλύπτουν τη συνολική ζήτηση και είναι αξιοσημείωτο ότι με τον συνδυασμό λειτουργίας των συστημάτων αυτόματου ελέγχου του ΑΔΜΗΕ, η μεταβολή του φορτίου της Κρήτης καλύπτεται από τη μεταφορά ενέργειας μέσω της νέας διασυνδετικής γραμμής Κρήτης – Αττικής ενώ η ροή της ενέργειας στη διασυνδετική γραμμή με την Πελοπόννησο διατηρείται σταθερή ώστε να διατίθεται για άμεση παροχή εφεδρικής ισχύος, εφόσον κριθεί απαραίτητη.

Το «σβήσιμο των φουγάρων» των τοπικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούσαν ορυκτά καύσιμα επιτρέπει επίσης την καθαρή εξοικονόμηση 400-600 εκατ. ευρώ ετησίως σε βάθος δεκαετίας για όλους τους καταναλωτές λόγω της ελάφρυνσης των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας ( ΥΚΩ), λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη διατήρησης των μονάδων σε ψυχρή εφεδρεία και τις χρεώσεις χρήσης συστήματος από τη λειτουργία των διασυνδέσεων. Μέχρι σήμερα, τα οικονομικά οφέλη από τη διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο, η οποία από το 2021 έχει υποκαταστήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό την τοπική ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικές μονάδες, ανέρχονται σε 700 εκατ. ευρώ.

Tα οφέλη

Η διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα αποτελεί το μεγαλύτερο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει υλοποιηθεί μέχρι στιγμής στην Ελλάδα από τον ΑΔΜΗΕ και τη θυγατρική του Ariadne Interconnection, ενώ αναβαθμίζει την ενεργειακή ασφάλεια, την ποιότητα ζωής και το τουριστικό προϊόν της Κρήτης, προσφέροντας επίσης σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη λόγω της μείωσης των εκπομπών CO 2 κατά 500.000 τόνους κάθε χρόνο.

Η διασύνδεση Κρήτης – Πελοποννήσου περιλαμβάνει δύο υποβρύχια καλώδια υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος (HVAC), μήκους 135 χλμ. και ισχύος 200 MVA έκαστο, ανάμεσα στη Νεάπολη Βοιών (Λακωνία) και τα Νωπήγεια Χανίων (Κρήτη), αναβαθμίσεις υφιστάμενων και κατασκευή νέων εναέριων Γραμμών Μεταφοράς Υπόγεια καλώδια και Υποσταθμούς στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, καθώς και το σύστημα ελεγχόμενης σύγχρονης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (STATCOM) στο Ηράκλειο.