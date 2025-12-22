Στο ποσό των 36,1 δισ. ευρώ έφτασαν οι πωλήσεις των επιχειρήσεων μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών το 2025 σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ετήσιας Ερευνας Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Ηλεκτρονικού Εμπορίου που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οπως προκύπτει, περισσότερο από μία στις τέσσερις επιχειρήσεις, δηλαδή το 25,8% των επιχειρήσεων, έλαβαν παραγγελίες μέσω ιστοσελίδας ή ειδικών εφαρμογών ή μέσω μηνυμάτων τύπου EDI και ο τζίρος από τις παραγγελίες αυτές αντιστοιχεί στο 9,5% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων. Η ίδια έρευνα έδειξε και την πρόσβαση σε υπηρεσίες του Διαδικτύου για τις επιχειρήσεις, με το 98,7% των επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο για επαγγελματικούς σκοπούς. Μάλιστα από τις επιχειρήσεις που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο 26,1% πραγματοποίησαν ανάλυση δεδομένων από τους ίδιους τους υπαλλήλους τους, ενώ σε ανάλυση δεδομένων είτε από τους υπαλλήλους τους είτε από εξωτερικό προμηθευτή προχώρησαν 31,8%. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, 3.868 επιχειρήσεις (ποσοστό 8,2%), από τις 47.246 που έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο, χρησιμοποιούν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης για τουλάχιστον μία χρήση.

Ερχεται προκαταβολή επιδόματος θέρμανσης

Με «ζεστό» χρήμα ξεκινά η εβδομάδα των Χριστουγέννων για περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά, καθώς έως αύριο πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς η προκαταβολή του επιδόματος θέρμανσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση υποβλήθηκαν συνολικά 1.230.748 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα. Για τους παλιούς δικαιούχους η προκαταβολή αντιστοιχεί στο 60% του επιδόματος που είχαν λάβει πέρυσι, ενώ για τους νέους το ποσό ανέρχεται στο 50% και δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 80 ευρώ. Το συνολικό επίδομα θέρμανσης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Πόλεμος προσφορών

Σε έναν αδυσώπητο «πόλεμο» προσφορών έχουν αποδυθεί όλες οι αλυσίδες σουπερμάρκετ, επιχειρώντας να εκμεταλλευτούν το βελτιωμένο εισόδημα των καταναλωτών του Δεκεμβρίου – ιδιαίτερα του δεύτερου δεκαπενθημέρου – για να αποσπάσουν τις καλύτερες επιδόσεις στη λήξη του 2025. Στο τελευταίο δεκαπενθήμερο του χρόνου η συνολική αξία των πωλήσεων των αλυσίδων σουπερμάρκετ αντιστοιχεί περίπου στο 10% των ετήσιων πωλήσεων του κλάδου. Ανέρχεται περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ – η χριστουγεννιάτικη αγορά είναι η πιο hot αγορά του έτους.

Εξηγήσεις για τη Eurobank

Μεγάλα «σκαμπανεβάσματα» είχε η μετοχή της Eurobank την περασμένη εβδομάδα. Η διακύμανση αυτή εξηγείται, εν μέρει, από τις αγοραπωλησίες «χαρτιών» της τράπεζας από το αμερικανικό επενδυτικό fund FMR LLC. Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, η FMR κατείχε το 5,06% των μετοχών της Eurobank, ενώ στη συνέχεια πούλησε περίπου 2,5 εκατ. μετοχές, με το ποσοστό της συμμετοχής της να ανέρχεται πλέον στο 4,99% του μετοχικού κεφαλαίου, που αντιστοιχεί σε 181.166.143 μετοχές. Εξάλλου, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι η Fairfax Holdings (FFH) του Πρεμ Γουάτσα, που είναι η μεγαλομέτοχος της Eurobank, συνεχίζει να διατηρεί το ίδιο ποσοστό συμμετοχής (32,67%) μετά τη συγχώνευση της τράπεζας με την εταιρεία holdings.

Αγαπημένοι προορισμοί

Σύμφωνα με στοιχεία της FedHatta, το Λονδίνο παραμένει ο δημοφιλέστερος διεθνής προορισμός για έλληνες ταξιδιώτες, καθώς συνδυάζει πολιτισμό, αξιοθέατα, γαστρονομία και νυχτερινή ζωή, ενώ η εύκολη πρόσβαση μέσω απευθείας πτήσεων καθιστά την πρωτεύουσα της Μεγάλης Βρετανίας ιδιαίτερα ελκυστική. Σημαντική αύξηση καταγράφεται επίσης στις αναχωρήσεις προς την Κύπρο, με τη Λάρνακα να παραμένει δημοφιλής λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας, των οικογενειακών δεσμών και της ευκολίας πρόσβασης. Η Γερμανία συγκεντρώνει πάνω από μισό εκατομμύριο έλληνες επισκέπτες το 2025, ενώ η προτίμηση επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, όπως η Γαλλία και η Ολλανδία. Το Παρίσι, ως σταθερά δημοφιλής επιλογή, προτιμάται κυρίως για σύντομα city breaks, πολιτιστικές επισκέψεις και γαστρονομικές εμπειρίες.

Η αξία ασφαλισμένων σκαφών

Σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ υπολογίζεται η συνολική αξία των μεικτά ασφαλισμένων ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, σύμφωνα με στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδας (ΕΑΕΕ). Τα μεικτά ασφαλισμένα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής ήταν 9.146 το 2024, ενώ 39.330 ήταν τα σκάφη που είχαν αποκλειστικά ασφάλιση αστικής ευθύνης. Σχεδόν 3.500 ήταν τα μεικτά ασφαλισμένα επαγγελματικά σκάφη (με ή χωρίς πλήρωμα), ενώ η αξία τους εκτιμάται λίγο χαμηλότερα από 1,1 δισ. ευρώ.

Αεροπλανοφόρο

Στη Γαλλία τα κόμματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τον προϋπολογισμό, αλλά ο Μακρόν ανακοίνωσε την κατασκευή νέου αεροπλανοφόρου. «Η απόφαση για την έναρξη αυτού του μεγάλου προγράμματος ελήφθη αυτή (σ.σ.: την προηγούμενη) την εβδομάδα», δήλωσε ο Μακρόν σε ομιλία του προς τα γαλλικά στρατεύματα στο Αμπου Ντάμπι. Το έργο «θα ενισχύσει άμεσα την οικονομία μας και τους 800 προμηθευτές της, το 80% των οποίων είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις», πρόσθεσε. Το αεροπλανοφόρο επόμενης γενιάς, γνωστό και ως PANG, έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει το υπάρχον «Charles de Gaulle» και αναμένεται να μπει σε υπηρεσία το 2038.