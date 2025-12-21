Μπορεί ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος, που απολαμβάνει τη ζωή μέσα στη δόξα, τη χλιδή και τα χρήματα να παραμένει εντελώς ταπεινός και να κυκλοφορεί όπως ένας… κοινός θνητός; Αν μιλάμε για τον Σαντιό Μανέ, τότε η απάντηση σαφέστατα είναι πως μπορεί. Αν ψάξετε να βρείτε τον πιο… αντιστάρ αστέρα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τότε πιθανότατα θα πέσετε πάλι πάνω στο δικό του όνομα. Πιθανότατα μαζί με εκείνο του γάλλου χαφ, Καντέ, ο οποίος επίσης επιμένει να ζει απλά, χωρίς ακριβά ρούχα και πανάκριβα αυτοκίνητα. Σπαταλάει τα χρήματά του σε περισσότερο σημαντικά πράγματα. Σε πολύτιμα. Οπως και ο Σαντιό Μανέ.

Ο σενεγαλέζος εξτρέμ έχει υπάρξει ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο όσον αφορά τη θέση που αγωνίζεται και έχει αγωνιστεί σε τεράστιους συλλόγους. Στη Λίβερπουλ έκανε σπουδαία καριέρα, ακολούθησε η Μπάγερν Μονάχου με ένα συμβόλαιο άνω των 20 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πλέον ανήκει στην Αλ Νασρ με ένα συμβόλαιο που προκαλεί ζάλη: 760.000 ευρώ την εβδομάδα λαμβάνει από τους Σαουδάραβες, αγωνιζόμενος στο πλάι του Κριστιάνο Ρονάλντο. Κι όμως, ο άνθρωπος που μπορεί να κυκλοφορεί με το πιο ακριβό τηλέφωνο (και το πιο ακριβό αμάξι και το πιο ακριβό ρολόι), εθεάθη αρκετές φορές με σπασμένα κινητά τηλέφωνα!

«Αλήθεια Σάντιο, γιατί κυκλοφορείς με ένα σπασμένο κινητό;», τον είχε ρωτήσει κάποτε ένας μάλλον ανυποψίαστος δημοσιογράφος. «Θα το φτιάξω», είχε απαντήσει ο Σενεγαλέζος αφήνοντας εμβρόντητο τον συνομιλητή του, ο οποίος τον ρώτησε γιατί δεν αγοράζει ένα καινούργιο τηλέφωνο. «Μπορώ να αγοράσω αν θέλω χίλια τηλέφωνα. Μπορώ να αγοράσω επίσης 10 Ferrari, 2 Jet Planes, ρολόγια με διαμάντια για να κάνω επίδειξη. Αλλά δεν τα χρειάζομαι όλα αυτά. Μικρός πεινούσα, δούλευα στα χωράφια, έπαιζα ξυπόλητος και δεν πήγαινα σχολείο. Δεν είχα παπούτσια.

Τώρα μπορώ να βοηθήσω τους ανθρώπους», είχε απαντήσει ο Μανέ, ο οποίος είχε δώσει και εξήγηση για τον λόγο που η αγορά ενός νέου ακριβού τηλεφώνου δεν θα είναι ποτέ προτεραιότητά του. «Εχω τόσα πολλά σήμερα που θέλω να τα μοιραστώ με τους ανθρώπους μου αντί να κάνω επίδειξη. Αν πάτε στη χώρα μου θα καταλάβετε. Προτιμώ να χτίζω σχολεία και να δίνω στους φτωχούς ανθρώπους φαγητό ή ρούχα».

Για τον Σαντιό Μανέ το παρελθόν και όλα όσα έζησε σε αυτό, η διαβίωση των συνανθρώπων του, των συμπατριωτών του, η μάθηση, η γνώση, ακόμα και ένα ζευγάρι ποδοσφαιρικά παπούτσια σε ένα παιδί που ονειρεύεται όπως εκείνος όταν ήταν στην ηλικία του, είναι τα σημαντικά της ζωής. Τα πολύτιμα. Εκείνα που αξίζουν περισσότερο από οποιονδήποτε αριθμό γράφει ο τραπεζικός λογαριασμός του κάθε ανθρώπου.

Ετσι πορεύτηκε σε όλη του τη ζωή και έτσι τον αγάπησε ο κόσμος. Αγάπησε περισσότερο τον άνθρωπο παρά τον ποδοσφαιριστή Μανέ. Αγάπησε περισσότερο τον χαρακτήρα του απ’ ό,τι τα γκολ του και τις κούρσες του. Το 2019 ο Μανέ ανακυρήχθηκε σε κορυφαίο αφρικανό ποδοσφαιριστή του κόσμου, με την Εθνική Σενεγάλης μετράει 117 συμμετοχές και 50 γκολ. Είναι φυσικά ο αρχηγός και ηγέτης της ομάδας του, ενώ στη χώρα αντιμετωπιζεται περίπου ως εθνικός ήρωας, δίνοντας χαρά σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη σε μια καθημερινότητα πολύ δύσκολη. Ο Σαντιό Μανέ είναι σίγουρα ένας από τους λόγους για να παρακολουθήσεις το Κύπελλο Εθνών Αφρικής.