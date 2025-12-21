Αν είσαι προπονητής και έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα η οποία διαθέτει τον Ασράφ Χακίμι στη σύνθεσή της, τότε θα έχεις περισσότερους από έναν λόγους να ανησυχείς και να πονοκεφαλιάζεις. «Μα καλά πόση ζημιά μπορεί να προκαλέσει ένα δεξί μπακ;», θα αναρωτηθεί κανείς. Ισως και εύλογα να το αναρωτηθείς, αν όμως μιλάμε για οποιοδήποτε άλλο δεξί μπακ στον κόσμο. Οχι για τον Χακίμι. Ετούτος εδώ μπορεί να παίξει και μπακ και χαφ και εξτρέμ. Ταυτόχρονα. Μπορεί να βρεθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από τη μία περιοχή στην άλλη, μπορεί σε μια φάση να είναι εκείνος που θα κόψει στην άμυνα, θα βγει στο transition και θα την τελειώσει με δικό του γκολ. Δεν μιλάμε για ένα απλό μπακ, αλλά μάλλον για την έννοια του «τα κάνω όλα στο γήπεδο και τα κάνω με μεγάλη επιτυχία». Θέλετε και απόδειξη για όλα αυτά; Ο μαροκινός ποδοσφαιριστής αναδείχτηκε κορυφαίος αφρικανός ποδοσφαιριστής της χρονιάς (2025) στα βραβεία της CAF στο Ραμπάτ, αποτελώντας τον πρώτο αμυντικό που κατακτά το βραβείο εδώ και 52 χρόνια!

Για να φτάσει στη διάκριση, μάλιστα, προσπέρασε στη βαθμολογία τον Μοχάμεντ Σαλάχ και τον Βίκτορ Οσιμεν. Ο μαροκινός δεξιός μπακ τιμήθηκε για μια χρονιά γεμάτη τίτλους με την Παρί, με την οποία κατέκτησε Champions League, Ligue 1, Coupe de France και UEFA Super Cup. Πρόκειται για τον πρώτο Μαροκινό που κερδίζει το βραβείο μετά τον μέσο Μουσταφά Χαντζί το 1998 και τον πρώτο αμυντικό μετά τον κεντρικό αμυντικό του Ζαΐρ, Μπουάνγκα Τσιμέν, το 1973.

Μέλος της υπέροχης ομάδας της Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε, που έφτασε για πρώτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, αλλά και αρχηγός της καταπληκτικής Εθνικής του Μαρόκου που στο τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο τρέλανε ολόκληρο τον πλανήτη, ο Χακίμι θέλει να κλείσει έναν χρόνο γεμάτο επιτυχίες με μια ακόμα κούπα. Αυτή του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, με το Μαρόκο να είναι το φαβορί για την κατάκτησή του. Ο Χακίμι δουλεύει αυτή την περίοδο προκειμένου να είναι έτοιμος για την έναρξη του τουρνουά, αφού στις 5 Νοεμβρίου τραυματίστηκε και μάλιστα αποχώρησε από το ματς της Παρί με την Μπάγερν Μονάχου με δάκρυα στα μάτια. Μάλιστα, έφυγε από το γήπεδο με πατερίτσες και φορώντας προστατευτική μπότα στο αριστερό του πόδι, το οποίο δέχτηκε το σκληρό μαρκάρισμα. Ευτυχώς για όλους και κυρίως για τον ίδιο, οι αρχικές προβλέψεις για σοβαρή ζημιά δεν επιβεβαιώθηκαν, με τον Μαροκινό να μένει εκτός για 3-4 εβδομάδες, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει προπονήσεις.

Στα 27 του χρόνια, ο Χακίμι θεωρείται ο καλύτερος δεξιός μπακ στον κόσμο και ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές γενικώς στον πλανήτη. Με χρηματιστηριακή αξία που ξεπερνά τα 80 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας ξεκινήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης και παίζοντας σε Ντόρτμουντ, Ιντερ και Παρί Σεν Ζερμέν, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους σταρ του τουρνουά που έρχεται. Οι εμφανίσεις του, δε, κάνουν τη Ρεάλ να ετοιμάζεται να σπάσει τα ταμεία της προκειμένου να τον πάρει πίσω στη Μαδρίτη ύστερα από πολλά χρόνια και να τον μετατρέψει σε έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους του πλανήτη.