Το Veikou Trail έχει πλέον περάσει σε εκείνη την κατηγορία αγώνων που δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Δέκα χρόνια παρουσίας είναι από μόνα τους μια ένδειξη συνέπειας, αλλά και μιας σταθερής σχέσης με το δρομικό κοινό της Αθήνας. Το 10ο Veikou Trail, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, έρχεται να επιβεβαιώσει αυτόν τον χαρακτήρα: έναν αγώνα προσιτό, καλοστημένο και ουσιαστικά «εκπαιδευτικό» για όσους θέλουν να γνωρίσουν το trail χωρίς να απομακρυνθούν από την πόλη.

Με αφετηρία και τερματισμό το Αλσος Βεΐκου στο Γαλάτσι, οι διαδρομές κινούνται στην περιοχή των Τουρκοβουνίων, αξιοποιώντας στο έπακρο το ανάγλυφο, τα χωμάτινα μονοπάτια, τους δασικούς δρόμους και τα χαρακτηριστικά περάσματα των παλιών λατομείων. Πρόκειται για τερέν με εναλλαγές, ήπιες αλλά συνεχείς υψομετρικές διαφορές και αρκετά τεχνικά σημεία ώστε να κρατούν τον δρομέα σε εγρήγορση, χωρίς να γίνονται απαγορευτικά.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων. Η απόσταση των 5 χλμ. απευθύνεται σε αρχάριους ή σε όσους θέλουν μια γρήγορη, ελεγχόμενη εμπειρία trail. Το δεκάρι (Skull Trail) αποτελεί τον βασικό κορμό της διοργάνωσης, με σαφή χαρακτήρα ανώμαλου δρόμου και αρκετές απαιτήσεις σε ρυθμό και συγκέντρωση. Για πιο έμπειρους δρομείς υπάρχει η επιλογή των 20 χλμ., σε δύο γύρους των 10, καθώς και η σκυταλοδρομία 2×10 χλμ., που διατηρεί το αγωνιστικό ενδιαφέρον και το στοιχείο της συνεργασίας.

Δεν πρόκειται για έναν «σκληρό» ορεινό αγώνα, αλλά για ένα trail με ξεκάθαρη ταυτότητα, ιδανικό τόσο για όσους κάνουν τα πρώτα τους βήματα εκτός ασφάλτου όσο και για έμπειρους δρομείς που θέλουν έναν ποιοτικό χειμερινό στόχο. Το Veikou Trail παραμένει, δέκα χρόνια μετά, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αγώνα που γεφυρώνει την πόλη με το βουνό.

* Πληροφορίες και εγγραφές https://veikoutrail.gr/