Αντιπολίτευση και σύλλογοι των ενδιαφερόμενων δανειοληπτών κατευθύνουν πυρά κατά της κυβέρνησης για την προτεινόμενη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για την τροπολογία, με το ΠΑΣΟΚ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «απαλλάσσει τις τράπεζες από τις ευθύνες για την επιθετική προώθηση των δανείων αυτών, αφήνει ανέγγιχτες τις απαιτήσεις των funds και εγκλωβίζει τους δανειολήπτες στο αδιέξοδο που τους οδήγησαν». Οπως δήλωσε ο εισηγητής του κόμματος Γιώργος Νικητιάδης, «η ρύθμιση αυτή είναι καθ’ υπαγόρευση των τραπεζών και των funds». Αλλά και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς τόνισε ότι «δεν θα καταρρεύσει το ευρώ αν αποδοθεί δικαιοσύνη σε ανθρώπους που τους ξεγέλασαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000».

Απαντώντας στις επικρίσεις ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Κώτσηρας υποστήριξε πως η ρύθμιση «αναγνωρίζει και σέβεται πλήρως τις θυσίες εκείνων που προσπάθησαν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους» και τόνισε πως η παρέμβαση που επιχειρεί η κυβέρνηση «είναι στοχευμένη, με κριτήρια και κανόνες, ώστε να διορθώνει μια αντικειμενική στρέβλωση χωρίς να δημιουργεί νέες αδικίες».

Από τη μεριά τους, οι σύλλογοι που έχουν δημιουργηθεί για την εκπροσώπηση των δανειοληπτών ελβετικού φράγκου αναφέρονται στην προτεινόμενη ρύθμιση ως «κοροϊδία» και προαναγγέλλουν τη συνέχιση του δικαστικού τους αγώνα, με τον οποίο διεκδικούν να κριθούν καταχρηστικές και άκυρες οι ρήτρες ισοτιμίας των δανειακών συμβάσεων σε ελβετικό φράγκο και η αποπληρωμή των δανείων να γίνει σαν να είχαν εξαρχής δοθεί σε ευρώ.

«Το θέμα λύνεται δικαστικά, όχι με νομοθετικές ρυθμίσεις» αναφέρει στα «ΝΕΑ» η πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) Δέσποινα Σονιάδου. Μάλιστα, τονίζει ότι αντίστοιχες ρυθμίσεις έχουν ήδη προταθεί σε δανειολήπτες από τις τράπεζες σε διμερή βάση, με ελάχιστους να έχουν συμφωνήσει. «Ο,τι έχει ήδη δώσει ο δανειολήπτης μένει εκτός ρύθμισης» λέει για την κυβερνητική τροπολογία και υπογραμμίζει ότι η αποδοχή του διακανονισμού δεν συμφέρει σχεδόν κανέναν οφειλέτη. Αλλωστε, οι περισσότεροι δεν εμπίπτουν στα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια που οδηγούν σε σημαντικό «κούρεμα» 20%-50%.

Η προτεινόμενη κυβερνητική ρύθμιση προβλέπει την υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό για τα «κοκκινισμένα» δάνεια και «κούρεμα» του υπολοίπου των οφειλών κατά 15% έως 50%, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Επίσης, προβλέπει την αναχρηματοδότηση του δανείου σε ευρώ με σταθερό επιτόκιο, ενώ δίνεται η δυνατότητα παράτασης της αποπληρωμής σε έως 5 έτη.