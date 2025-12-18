Αρχικά να δούμε τι έγινε το βράδυ της Τρίτης στο ΣΕΦ. Μια ομάδα που δεν έχει βαριά μπασκετική φανέλα όπως είναι η Βαλένθια, κατάφερε όχι μόνο να νικήσει τον Ολυμπιακό με εντυπωσιακή ανατροπή, αλλά να κάνει το «δύο στα δύο» στην Ελλάδα, καθόσον πριν από λίγες ημέρες είχε περάσει με θρίαμβο και από το σπίτι του Παναθηναϊκού.

Η Βαλένθια, συνεπώς, έφτασε τις πέντε σερί νίκες στη διοργάνωση και προχωρά ασταμάτητη! Διεκδικεί την πρωτιά και παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο μπάσκετ. Οπως άλλωστε συνέβη και την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο με την Παρί. Οι Γάλλοι «γάζωναν» στην επίθεση, το δικό τους μοντέλο που πρόσταζε συνεχές τρέξιμο γοήτευσε τους πάντες και τελικά εξασφάλισαν μεταγραφή για τα μέρη μας ο Σορτς και ο Γουόρντ. Ισως ήταν κομήτης η Παρί. Η Βαλένθια, αλήθεια, σε τι θα εξελιχθεί; Ας μείνουμε, όμως, στο σήμερα: γιατί αυτή η ισπανική ομάδα ξεπερνά σε αξιοπιστία την Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ, ενώ όλοι οι παίκτες της βγαίνουν προς τα έξω και σουτάρουν με επιτυχία. Αποτέλεσμα αυτού του στυλ είναι να «ανοίγει» το γήπεδο και άρα δύσκολα τους μαρκάρει τέτοιους αντιπάλους κάποιος παίκτης που δεν είναι εξίσου αθλητικός.

Και το Βartzokas basketball; Καλό το ερώτημα. Ο Ολυμπιακός αντίθετα με τις προβλέψεις των πολλών, μοιάζει να βρίσκεται σε δίνη. Μετρά τρεις συνεχόμενες ήττες, έχει να νικήσει περίπου ένα (!) μήνα στην Ευρώπη, οπότε τα σύννεφα μαζεύονται για τα καλά στον ουρανό του Νέου Φαλήρου και όχι λόγω εποχής. Για τον Μπαρτζώκα υπάρχει γκρίνια σε ένα κομμάτι του κοινού και αυτή δεν κρύβεται. Θα την ξεπεράσει; Ο κόουτς, ο τόσο ικανός προπονητής και αυτό το μαρτυρούν τα πεπραγμένα του, ίσως είναι εγκλωβισμένος σε επιλογές, ίσως πάλι να μοιάζει με έναν θαλασσοπόρο που πρέπει να περάσει έναν κάβο. Θα το καταφέρει; Το ζήτημα έχει να κάνει και με ποιο μοντέλο παιχνιδιού θα ακολουθήσει. Αραγε, πρόκειται να μείνει πιστός στις δικές του ιδέες, άρα να μην παρεκκλίνει από τα πιστεύω του, αυτά που θέλουν γρήγορες πάσες και όσο το δυνατόν λιγότερες ντρίμπλες στο παρκέ; Με απλά λόγια: το μπάσκετ του Μπαρτζώκα που προ διετίας ήταν το κορυφαίο όλων στη Γηραιά και οι προπονητές προσπαθούσαν να το εφαρμόσουν στις δικές τους ομάδες, έχει ακόμη κάτι «να μας πει»; ‘Η ξεπερνιέται από κάτι που ήρθε πέρυσι δυνατά με την Παρί και σαρώνει εφέτος με τα χρώματα της Βαλένθια;

Οταν υπάρξει απάντηση σε αυτό το ερώτημα, τότε θα έχουμε μπροστά μας και τι πρόκειται να κάνει στο εγγύς ή το απώτερο μέλλον ο μπασκετικός Ολυμπιακός.