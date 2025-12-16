Για σχεδόν δύο δεκαετίες, οι Πολωνοί αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής μετανάστευσης προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Από την ένταξη της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση το 2004 μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 2010, εκατοντάδες χιλιάδες Πολωνοί εγκαταστάθηκαν στη Βρετανία, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες της αγοράς εργασίας σε κατασκευές, υγεία, μεταφορές, γεωργία και υπηρεσίες. Σήμερα, όμως, το ρεύμα αυτό όχι μόνο έχει κοπάσει, αλλά έχει αντιστραφεί με εντυπωσιακό τρόπο.

Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αποτυπώνουν μια σαφή αλλαγή κατεύθυνσης: δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί εγκαταλείπουν κάθε χρόνο το Ηνωμένο Βασίλειο και επιστρέφουν στην Πολωνία, ενώ οι νέες αφίξεις από την Πολωνία στη Βρετανία είναι αισθητά λιγότερες. Πρόκειται για μια ιστορική καμπή που σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τη βρετανική οικονομία και την αρχή μιας νέας πραγματικότητας για την Ευρώπη της εργασίας.

Η πολωνική κοινότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε να συρρικνώνεται ήδη πριν από την πανδημία, όμως από το 2018 και μετά η πτώση έγινε σταθερή και διαρκής. Το Brexit λειτούργησε ως καταλύτης.

Η απώλεια της ελεύθερης κυκλοφορίας, η γραφειοκρατία, η αβεβαιότητα για το καθεστώς παραμονής και η αλλαγή του πολιτικού κλίματος μείωσαν δραστικά την ελκυστικότητα της χώρας για νέους μετανάστες από την Ανατολική Ευρώπη.

Την ίδια στιγμή, το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε αντιμέτωπο με μια βαθιά κρίση κόστους ζωής. Οι τιμές των ενοικίων, της ενέργειας και των βασικών αγαθών εκτοξεύθηκαν, διαβρώνοντας το εισόδημα εργαζομένων που μέχρι πρότινος μπορούσαν να αποταμιεύουν ή να στέλνουν χρήματα στις οικογένειές τους. Για πολλούς Πολωνούς, το οικονομικό πλεονέκτημα της παραμονής στη Βρετανία απλώς εξαφανίστηκε.

Παράλληλα, η εικόνα της Πολωνίας άλλαξε ριζικά. Η χώρα δεν είναι πλέον ο φτωχός συγγενής της Ευρώπης που έστελνε εργατικό δυναμικό στο εξωτερικό. Η πολωνική οικονομία αναπτύχθηκε με σταθερό ρυθμό, οι μισθοί αυξήθηκαν, η ανεργία μειώθηκε και μεγάλες πόλεις όπως η Βαρσοβία, η Κρακοβία και το Βρότσλαβ εξελίχθηκαν σε σύγχρονα οικονομικά και τεχνολογικά κέντρα. Για πρώτη φορά ύστερα από δεκαετίες, η επιστροφή στην πατρίδα δεν συνεπάγεται υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου.

Για πολλούς πολωνούς μετανάστες, η απόφαση της επιστροφής δεν είναι μόνο οικονομική. Είναι βαθιά κοινωνική και υπαρξιακή. Επειτα από χρόνια εργασίας στο εξωτερικό, αρκετοί επιλέγουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στην Πολωνία, κοντά στην οικογένεια και σε ένα οικείο πολιτισμικό περιβάλλον. Αλλοι δηλώνουν ότι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς στο Ηνωμένο Βασίλειο, επικαλούμενοι αύξηση της εγκληματικότητας και γενικευμένη κοινωνική ένταση.

Το αποτέλεσμα αυτής της τάσης είναι διπλό. Από τη μια πλευρά, η Πολωνία κερδίζει πίσω ένα έμπειρο και καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, το οποίο φέρνει μαζί του δεξιότητες, κεφάλαια και διεθνή εμπειρία.