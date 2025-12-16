Τριπλή αύξηση θα δοθεί το νέο έτος στους μισθωτούς, πέρα από τα οφέλη που θα προκύψουν λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας και των αφορολόγητων ορίων που θα ισχύσουν. Ειδικότερα:

Ο μέσος ονομαστικός μισθός των εργαζομένων, όπως δηλώνονται από τους εργοδότες στην ΕΡΓΑΝΗ, θα ανέλθει στα 1.500 ευρώ το 2027, από 1.342 ευρώ το 2024, με ενδιάμεση «στάση» στα περίπου 1.440 ευρώ το 2026. Ο κατώτατος μισθός, που βρίσκεται στα 880 ευρώ σήμερα, προβλέπεται να αυξηθεί σταδιακά στα 915 – 920 ευρώ (το οριστικό ύψος θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026) και στα 950 ευρώ την άνοιξη του 2027. Αυξήσεις έως και 30% θα λάβουν χιλιάδες εργαζόμενοι σε 15 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι έχουν μεν συλλογικές κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν επεκταθεί και θα καταστούν υποχρεωτικές με τα νέα κυβερνητικά μέτρα για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Τονίζεται πως η αύξηση του Απριλίου 2026 στον κατώτατο μισθό θα συμπαρασύρει και όλα τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να φτάσει από τα 950 στα 985 – 990 ευρώ μεικτά. Ανάλογα θα αυξηθούν και όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια, όπως και οι προσαυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες.

Οι τριετίες

Οι αυξήσεις θα περάσουν και στις τριετίες, αλλά και στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε ευάλωτες ομάδες, που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό.

Αύξηση αναμένεται και στο επίδομα ανεργίας που σήμερα κυμαίνεται στα 540,32 ευρώ, καθώς και στο ημερομίσθιο ανεργίας.

Την ίδια ώρα, προ των πυλών βρίσκονται αυξήσεις μισθών από το 2026 σε χιλιάδες εργαζομένους σε 15 κλάδους της ελληνικής οικονομίας, που έχουν μεν συλλογικές κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες όμως δεν έχουν επεκταθεί. Αυτό σημαίνει πως οι όροι των εν λόγω συμβάσεων ισχύουν μόνο για τους μισθωτούς των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο οικείο σωματείο και όχι για όλους.

Η επέκταση της ισχύος τους από το 2026 με τις νέες διαδικασίες θα σημάνει την υποχρεωτικότητα των όρων τους, μισθολογικών και μη, για όλους τους μισθωτούς του εκάστοτε κλάδου. Η επέκταση ισχύος μιας κλαδικής σύμβασης έρχεται με υπουργική απόφαση ύστερα από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και σημαίνει πως οι μισθοί που προβλέπει καθίστανται πλέον υποχρεωτικοί για όλους τους μισθωτούς του κλάδου.

Συνεπώς, εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας, που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό στους συγκεκριμένους κλάδους, θα πρέπει – μετά την επέκταση της σύμβασής τους – να λαμβάνουν τους μισθούς που προβλέπει η κλαδική σύμβαση, ανάλογα με τη βαθμίδα τους.

Δεδομένου ότι οι κλαδικοί μισθοί είναι πάντα υψηλότεροι από τον κατώτατο, οι νέες ρυθμίσεις θα σημάνουν αυξήσεις για δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους σταδιακά μέσα στο 2026.

Νέα κλίμακα

Παράλληλα, αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές έρχονται από την Πρωτοχρονιά για τους μισθωτούς λόγω της νέας φορολογικής κλίμακας και των αφορολόγητων ορίων που θα ισχύσουν. Οι μισθωτοί με ετήσιο εισόδημα πάνω από 10.000 ευρώ θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό από τη μειωμένη παρακράτηση φόρου, με πιο κερδισμένους τους φορολογουμένους με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών. Οσο υψηλότερο είναι το εισόδημα τόσο μεγαλύτερη η ελάφρυνση, ενώ το όφελος είναι ακόμη μεγαλύτερο για όσους έχουν προστατευόμενα τέκνα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για έναν εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ, η μείωση του φόρου και, συνεπώς, η αύξηση στις αποδοχές του διαμορφώνεται σε 4.100 ευρώ ετησίως ή 292 ευρώ μηνιαίως. Αντίθετα, ελάχιστο ή ακόμη και μηδενικό είναι το όφελος για τους φορολογουμένους με χαμηλά εισοδήματα χωρίς παιδιά.