Από τον ερχόμενο Οκτώβριο αναμορφώνεται το μισθολόγιο των ενστόλων ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και τον βαθμό τους. Το νέο μισθολόγιο για τις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας φέρνει μεσοσταθμικές αυξήσεις 128 ευρώ τον μήνα για πάνω από 150.000 στελέχη, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το Σώμα και την κατηγορία.

Ειδικότερα, με τις αλλαγές στις Ενοπλες Δυνάμεις, η μέση αύξηση θα είναι 145 ευρώ τον μήνα, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση:

Στην κατηγορία Α’ (ανώτεροι αξιωματικοί) η μέση αύξηση θα είναι 276 ευρώ τον μήνα.

Στην κατηγορία Β’ (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση μισθού θα είναι 128 ευρώ.

Στην κατηγορία Γ’ (ΟΒΑ κ.λπ.) η μέση αύξηση θα είναι 103 ευρώ.

Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι 111 ευρώ: στην κατηγορία Α’ είναι 236, στην κατηγορία Β’ 128, στην κατηγορία Γ’ είναι 92 και στην κατηγορία Δ’ (Ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ τον μήνα μεικτά. Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ, όπου και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις αντίστοιχα μεταξύ των κατηγοριών.

Το νέο, αναβαθμισμένο μισθολόγιο αφορά 151.422 στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Ελληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού Σώματος, Λιμενικού Σώματος, Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Οι αυξήσεις θα δοθούν στους ένστολους από τον Οκτώβριο ενώ, σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στη νομοθετική διαδικασία με τη μισθοδοσία του Νοεμβρίου θα λάβουν αναδρομικά και την αύξηση για τον Οκτώβριο.

Τι αλλάζει

Στο νέο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων ο βασικός μισθός θα διαμορφώνεται με βάση τα έτη υπηρεσίας και στο ποσό που προκύπτει θα εφαρμόζεται προσαύξηση με έναν συντελεστή ανάλογα με τον βαθμό. Αλλάζει η λογική των κλιμακίων. Πλέον θα υπάρχουν κλιμάκια που εξαρτώνται μόνο από τα έτη υπηρεσίας και επάνω σε αυτά θα εφαρμόζεται η προσαύξηση βάσει του βαθμού. Ειδικότερα:

Τα κλιμάκια μειώνονται από 35 σε 20.

Αναμορφώνεται το βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Βάσει του νέου βαθμολογίου δημιουργείται διαφοροποίηση στις προσαυξήσεις βάσει βαθμού για τις Κατηγορίες Β’ και Γ’ για τα μελλοντικά έτη.

Η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό μεταβαίνουν επίσης στη νέα δομή του μισθολογίου.

Η αύξηση του βασικού μισθού με βάση τα έτη υπηρεσίας είναι η ίδια με αυτή των Ενόπλων Δυνάμεων.

Διαφοροποιείται ελαφρώς ο συντελεστής προσαύξησης βαθμού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική βαθμολογική εξέλιξη μεταξύ των Σωμάτων.

Μισθολογική κατάταξη

Τονίζεται ότι σήμερα έχουμε κοινό μισθολόγιο με τέσσερις (4) κατηγορίες για τη μισθολογική κατάταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας:

Κατηγορία Α’: Στελέχη που προέρχονται από τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχολές Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και Πυροσβεστικού Σώματος, τους απευθείας ή με διαγωνισμό κατατασσομένους στο Σώμα των αξιωματικών και τα Κοινά Σώματα από την ονομασία τους ως αξιωματικών, αξιωματικοί ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας πτυχιούχοι ΑΕΙ και αξιωματικοί Ειδικών Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

Στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται και οι προερχόμενοι από ανθυπασπιστές και μόνιμους υπαξιωματικούς που μετατάσσονται στα Σώματα των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Κατηγορία Β’: Υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων.

Υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές και αξιωματικοί που προέρχονται από τις παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΣΥ), αξιωματικοί του ν.δ. 649/1970 (Α΄176), υπαξιωματικοί, ανθυπαστυνόμοι και αντίστοιχοι αξιωματικοί που προέρχονται από παραγωγικές ή μη σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες των ίδιων Σωμάτων. Κατηγορία Γ’: Στελέχη με προέλευση από ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό.

Στελέχη με προέλευση από ΕΠΟΠ – ΟΠΥ – ΕΜΘ – ΕΠΥ, καθώς και το προερχόμενο από την κατηγορία Δ’ αστυνομικό προσωπικό. Κατηγορία Δ’: Ειδικοί φρουροί – συνοριακοί φύλακες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην Κατηγορία Α’ υπάρχουν 35 κλιμάκια, στην Κατηγορία Β’ 28 κλιμάκια, στην Κατηγορία Γ’ 22 κλιμάκια και στην Κατηγορία Δ’ 18 κλιμάκια.

Παραδείγματα