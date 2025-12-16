Μια ακόμα ευκαιρία στην παραχώρηση της μαρίνας Αρετσούς πριν απ’ την εκπνοή της χρονιάς, δίνει το Υπερταμείο το οποίο ξεκίνησε τον διεθνή διαγωνισμό για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της μαρίνας στην Καλαμαριά.

Η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, με την καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος να έχει οριστεί στις 27 Φεβρουαρίου 2026. Η διάρκεια της παραχώρησης ανέρχεται σε τουλάχιστον 35 έτη, ενώ δύναται να θεσπιστεί δικαίωμα προαίρεσης του Υπερταμείου για την περαιτέρω παράταση της διάρκειας παραχώρησης για επιπλέον 10 έτη, κατά το μέγιστο. Η βρίσκεται στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου, στο παράκτιο μέτωπο του Δήμου Καλαμαριάς, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από το κέντρο της Θεσσαλονίκης και 9 χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Μακεδονία, και αποτελεί τον μοναδικό τουριστικό λιμένα σε λειτουργία στη μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η δυναμικότητά της ανέρχεται σε 242 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών μήκους έως 30 μέτρων, ενώ το σύνολο της χερσαίας ζώνης της μαρίνας διαμορφώνεται σε 76.210 τ.μ. Για την αξιοποίηση του τουριστικού λιμένα, το Υπερταμείο έχει εκπονήσει σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης (Master Plan), το οποίο έχει εγκριθεί με Προεδρικό Διάταγμα (ΠΔ) από το Συμβούλιο της Επικρατείας το 2023 και μεταξύ άλλων προβλέπει την αύξηση της δυναμικότητάς της σε 327 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής μήκους έως 40 μέτρων.

Στήνεται ο πρώτος «πράσινος» οικισμός

Σε πρότυπο πράσινο οικισμό μετατρέπεται ο οικισμός της Ακρινής Κοζάνης. Με απόφαση του Νίκου Παπαθανάση εκδόθηκε πρόσκληση για το έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025. Στο πλαίσιο του σχεδίου αυτού θα χρηματοδοτηθούν τρεις κατηγορίες παρεμβάσεων: ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημόσιων και δημοτικών κτιρίων οικισμού Ακρινής, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και τοπικών επιχειρήσεων, καθώς και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κατοικιών και τοπικών επιχειρήσεων σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης έως 8kW, συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000 ευρώ, και εκπόνηση μελέτης για την αναβάθμιση του αρδευτικού δικτύου Μπουτζακίων, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ.

Νέα αιτήματα πληρωμής από ΤΑΑ

Δυο αιτήματα πληρωμής, ύψους 1,17 δισ. ευρώ, από το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται να υποβάλει στην Κομισιόν, εντός της εβδομάδας, η κυβέρνηση. Οπως ανέφερε στη Βουλή ο Νίκος Παπαθανάσης, πρόκειται για το 7ο αίτημα πληρωμής για επιχορηγήσεις ύψους 884 εκατ. ευρώ και το 6ο αίτημα πληρωμής για το δανειακό σκέλος, ύψους 293,8 εκατ. ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65% του συνολικού προϋπολογισμού του σχεδίου, και έχουν ολοκληρωθεί 178 ορόσημα, περίπου το 48% του σχεδίου. Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, στο κομμάτι των επιχορηγήσεων ανέρχονται σε 12 δισ. ευρώ, ενώ στο δανειακό σκέλος τα κεφάλαια που έχουν διοχετευθεί ανέρχονται σε 9,3 δισ. ευρώ. «Οσα έργα ήμασταν υποχρεωμένοι να απεντάξουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, διότι δεν θα προλάβαιναν να ολοκληρωθούν, εντάσσονται σε άλλο πρόγραμμα και θα υλοποιηθούν» σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ερχεται σούπερ φορολοταρία

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη διεξαγωγή της ετήσιας φορολοταρίας η οποία θα μοιράσει έως 100.000 ευρώ στους τυχερούς φορολογούμενους που χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό χρήμα στις καθημερινές συναλλαγές τους. Η μεγάλη φορολοταρία της χρονιάς έχει προγραμματιστεί για πριν από τα Χριστούγεννα. Από τη συγκεκριμένη κλήρωση 12 υπερτυχεροί φορολογούμενοι θα κερδίσουν 100.000 ευρώ ο καθένας. Το ποσό που θα λάβουν θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο. Επίσης θα κληρωθούν και μικρότεροι λαχνοί των 1.000 ευρώ από τα αδιάθετα ποσά των προηγούμενων κληρώσεων. Από τη μεγάλη ετήσια κλήρωση εξαιρούνται όσοι έχουν κερδίσει έπαθλο 50.000 ευρώ σε μηνιαία κλήρωση.

Εξαγορά δανείων από Eurobank

Στην εξαγορά δύο επιχειρηματικών χαρτοφυλακίων σημαντικής λογιστικής αξίας προχωρά η Eurobank, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg που επιβεβαιώνουν πηγές της τράπεζας. Πρόκειται για ένα χαρτοφυλάκιο (εξυπηρετούμενων) επιχειρηματικών δανείων αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ και ένα χαρτοφυλάκιο με δάνεια προς ναυτιλιακές εταιρείες, η αξία του οποίου παραμένει άγνωστη. Η Eurobank θα αγοράσει τα εν λόγω χαρτοφυλάκια από ξένα πιστωτικά ιδρύματα, ενώ στη συναλλαγή έχει συμβουλευτικό ρόλο η εταιρεία συμβουλών και διακανονισμών Alvarez & Marsal, με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Πριν από έναν περίπου μήνα, αντίστοιχη συναλλαγή είχε πραγματοποιήσει η CrediaBank, που αγόρασε χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων λογιστικής αξίας 90 εκατ. ευρώ από ισπανικό πιστωτικό ίδρυμα.

Το τέλος 3 ευρώ στα μικροδέματα

Θετικό, αλλά μεταβατικό και αποσπασματικό, το μέτρο επιβολής προσωρινού τέλους ύψους 3 ευρώ στα μικροδέματα χαμηλής αξίας από πλατφόρμες τρίτων χωρών, το οποίο αποφάσισε το Eco/Fin.

Η απόφαση αυτή ωστόσο, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς εξειδικεύει τη μεταβατική λύση που είχε προαναγγελθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο τον Νοέμβριο και αποσκοπεί στον περιορισμό των στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην ενιαία αγορά από τη μαζική εισαγωγή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες.