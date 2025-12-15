Από την Τετάρτη 17/12 ξεκινούν οι πληρωμές για εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους, ανέργους, εργαζόμενους και δικαιούχους επιδομάτων εν όψει των γιορτών.

1. Δώρο ΔΥΠΑ: Η αρχή των πληρωμών θα γίνει στις 17 Δεκεμβρίου, οπότε η ΔΥΠΑ θα καταβάλει νωρίτερα το δώρο Χριστουγέννων σε επιδοτούμενους ανέργους, μαζί με την προπληρωμή όλων των επιδομάτων και παροχών.

Στο πλαίσιο αυτό θα πιστωθούν:

η τακτική επιδότηση ανεργίας,

το επίδομα εργασίας,

η επιδότηση μακροχρόνιας ανεργίας,

το βοήθημα ανεργίας αυτοαπασχολουμένων,

οι παροχές μητρότητας και γονικής άδειας, καθώς και το αντίστοιχο δώρο.

Οι πιστώσεις θα γίνουν απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή επίσκεψη στα ΚΠΑ2. Η ΔΥΠΑ υπενθυμίζει μόνο πως οι άνεργοι που οφείλουν να δηλώσουν παρουσία στο διάστημα 17 Δεκεμβρίου 2025 – 6 Ιανουαρίου 2026 θα λάβουν την προπληρωμή μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης. Η διαδικασία διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας στο gov.gr.

2. Συντάξεις: Θα ακολουθήσουν οι πληρωμές των συντάξεων Ιανουαρίου 2026, οι οποίες καταβάλλονται νωρίτερα φέτος και με αύξηση 2,4%, σύμφωνα με τον μηχανισμό ετήσιας αναπροσαρμογής.

Η καταβολή θα γίνει σε δύο «κύματα»

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025: Λαμβάνουν σύνταξη όλοι οι νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (Ν. 4387), οι μη μισθωτοί του ΟΑΕΕ, οι αγρότες του ΟΓΑ, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες του ΕΤΑΑ.

Λαμβάνουν σύνταξη όλοι οι νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (Ν. 4387), οι μη μισθωτοί του ΟΑΕΕ, οι αγρότες του ΟΓΑ, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιστήμονες του ΕΤΑΑ. Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025: Καταβάλλονται οι συντάξεις των μισθωτών του ΙΚΑ, των ναυτικών του ΝΑΤ, των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και των λοιπών ταμείων μισθωτών του ΕΦΚΑ.

Οπως συμβαίνει συνήθως, τα ποσά θα είναι διαθέσιμα ακόμη νωρίτερα μέσω ΑΤΜ (π.χ. οι δικαιούχοι των συντάξεων που εμφανίζονται στις 19 Δεκεμβρίου θα δουν τα χρήματα από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου).

Τονίζεται ότι από 12 έως 16,8 ευρώ τον μήνα θα κινηθεί η αύξηση που θα δοθεί στους συνταξιούχους με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026.

Το 45% του συνόλου των 671.000 συνταξιούχων, δηλαδή περίπου 300.000, θα λάβουν με τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 το 100% της αύξησης, ενώ οι υπόλοιποι που διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά θα λάβουν το 50% της αύξησης.

Ωστόσο, υπάρχει και μια ενδιάμεση ζώνη συνταξιούχων με μικρό υπόλοιπο προσωπικής διαφοράς, που στο σύνολό του δεν θα ξεπερνά το 50% της ετήσιας αύξησης.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν από 50,01% έως 99,99% της αύξησης, ανάλογα με το αποτέλεσμα του συμψηφισμού.

Από 1/1/2027 απαλείφεται εντελώς η προσωπική διαφορά και κάθε χρόνο όλοι οι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν το 100% της ετήσιας αύξησης.

3. Επιδόματα: Με νέα νομοθετική ρύθμιση δίνεται πλέον η δυνατότητα οι καταβολές του ΟΠΕΚΑ να πραγματοποιούνται νωρίτερα κατά τις περιόδους των μεγάλων εορτών. Ετσι, ο φετινός κύκλος πληρωμών μεταφέρεται στις 22 Δεκεμβρίου, προκειμένου τα νοικοκυριά να εισέλθουν στις γιορτές με τις αναγκαίες οικονομικές ενισχύσεις. Την ημέρα εκείνη θα καταβληθούν:

η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού (Α21),

το επίδομα ενοικίου,

το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΚΕΑ),

τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα,

τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής,

καθώς και όλα τα υπόλοιπα οικονομικά βοηθήματα του Οργανισμού.

Συνολικά για τον Δεκέμβριο θα πληρωθούν:

498.799 δικαιούχοι για το Επίδομα Παιδιού Α21,

178.272 για το Επίδομα Στέγασης,

159.660 για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα,

198.990 για τα αναπηρικά επιδόματα,

529 για τη στεγαστική συνδρομή,

5.124 για το Επίδομα Ομογενών,

12.768 ανασφάλιστοι υπερήλικοι (Ν. 1296/82),

22.260 δικαιούχοι του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων,

9.245 για το Επίδομα Γέννησης,

26 δικαιούχοι για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών,

2.101 δικαιούχοι του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού,

13.187 δικαιούχοι για το επίδομα αλληλεγγύης της ελληνικής μειονότητας Αλβανίας.

Αρκετά επιδόματα, όπως το Α21, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και το Επίδομα Γέννησης, καταβάλλονται μέσω προπληρωμένων καρτών.

4. Δώρο Χριστουγέννων:

Για τον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο έως την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ενώ οι επιχειρήσεις μπορούν να το καταβάλουν και νωρίτερα.

Το ποσό αντιστοιχεί σε έναν πλήρη μισθό για όσους αμείβονται μηνιαίως και σε 25 ημερομίσθια για όσους πληρώνονται με ημερομίσθιο.

Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές της 10ης Δεκεμβρίου, ενώ για όσους αποχώρησαν νωρίτερα λαμβάνεται υπόψη η ημέρα λύσης της σύμβασης.

Για τους επιδοτούμενους ανέργους, το δώρο ισούται με έναν μήνα πλήρους επιδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένας μήνας ανεργίας μέσα στο έτος.

Μετά την τελευταία αύξηση του κατώτατου μισθού, το ποσό διαμορφώνεται στα 540 ευρώ.

Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα, ενώ η μη καταβολή του συνιστά ποινικό αδίκημα.