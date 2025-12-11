Εντονο «ελληνικό χρώμα» είχε το πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Δίκτυα (Grids Package), που παρουσιάστηκε χθες Τετάρτη και αναμένεται να συζητηθεί στο Συμβούλιο των υπουργών Ενέργειας της ΕΕ στις 15 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δικαιώνεται η πολιτική της κυβέρνησης που έφερε το θέμα των δικτύων στο ευρωπαϊκό τραπέζι. Οι χθεσινές προτάσεις της Κομισιόν εκτιμάται ότι θα συμβάλουν στη μείωση των τιμών της ενέργειας και θα υποστηρίξουν ένα προσιτό κόστος διαβίωσης για όλους τους Ευρωπαίους. Επί της ουσίας το πακέτο «εγκαινιάζει» μία νέα προσέγγιση στις ενεργειακές υποδομές, εισάγοντας μια ευρωπαϊκή προοπτική στον σχεδιασμό τους, επιταχύνοντας παράλληλα τις διαδικασίες αδειοδότησης ενώ εξασφαλίζει μια πιο δίκαιη κατανομή του κόστους όσον αφορά τα διασυνοριακά έργα.

Για την ηλεκτρική ενέργεια, η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας για την αύξηση των διασυνοριακών ροών όπου υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις τιμές. Τις θέσεις αυτές είχε όλο το προηγούμενο διάστημα διατυπώσει με συνέπεια στα Συμβούλια Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης στα οποία συμμετείχε και ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Πλέον τα επόμενα βήματα θα είναι οι νομοθετικές προτάσεις της Κομισιόν να διαβιβαστούν τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τέσσερις προσφορές για την Ακτή Βουλιαγμένης

Τέσσερις δεσμευτικές προσφορές κατατέθηκαν στην ΕΤΑΔ για την εκμίσθωση του ακινήτου «Ακτής Βουλιαγμένης», της δημοφιλέστερης οργανωμένης και προσβάσιμης παραλίας της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Οι φάκελοι αποσφραγίστηκαν σε ανοικτή συνεδρίαση ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της ΕΤΑΔ στο πλαίσιο της Β’ Φάσης της Διαγωνιστικής Διαδικασίας. Φακέλους προσφοράς υπέβαλαν κατά σειράν κατάθεσης:

Φάις Συμμετοχών Α.Ε.

Κοινοπραξία: Evergood Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων – Γευσηνούς ΑΕΒΕ.

Κοινοπραξία REDS Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων και Υπηρεσιών – Αποθήκες Αιγαίου Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία με διακριτικό τίτλο Διαγωνιζόμενη Κοινοπραξία Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Ακτής Βουλιαγμένης.

Air Canteen AE. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η μακροχρόνια εκμίσθωση της μοναδικής διαθέσιμης προς αξιοποίηση και εκμετάλλευση οργανωμένης παραλίας στον Δήμο Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, για 20 έτη με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 έτη.

Παράδοξα

Ολοένα και μεγαλύτερα είναι τα έσοδα που εισπράττει το κράτος από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων την ώρα που τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός των αγοραπωλησιών βρίσκεται σε πτωτική τροχιά, όπως επίσης η αξία των ακινήτων που αλλάζουν χέρια. Τι μπορεί να σημαίνει η αύξηση των φορολογικών εισπράξεων παρά τη μείωση των αγοραπωλησιών; Οτι πολλά, αν όχι τα περισσότερα, από τα ακίνητα που αλλάζουν χέρια δεν αποτελούν πρώτη κατοικία για τους αγοραστές και επομένως δεν εφαρμόζεται το αφορολόγητο όριο αλλά φόρος από το πρώτο ευρώ.

Τηλεδιάσκεψη

Χθες πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τηλεδιάσκεψη των χωρών που συμμετέχουν (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ελλάδα), την οποία συντόνισαν οι ΗΠΑ. Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας, η αίσθηση του είναι ότι μπορεί στο πρώτο τρίμηνο του 2026 να γίνει και νέα συνάντηση των υπουργών των κρατών του Κάθετου Διαδρόμου, στην Ουάσιγκτον, καθώς η Αμερική θέλει να «τρέξει» την υλοποίηση των συμφωνιών.

Αγορές μετοχών

Συνεχίζει τις αγορές μετοχών της METLEN Plc ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ευάγγελος Μυτιληναίος. Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, ο επικεφαλής της METLEN αγόρασε μέσω της KILTEO LTD 6.000 ακόμα μετοχές της εταιρείας την περασμένη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, έναντι τιμής 40,78 ευρώ ανά μετοχή.

Νέα συμφωνία

Νέες εξαγορές ετοιμάζει η CrediaBank το επόμενο διάστημα, δείχνοντας ότι διεκδικεί σημαντικό ρόλο στη νέα γεωγραφία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο «στόχαστρο» της διευθύνουσας συμβούλου Ελένης Βρεττού και των μετόχων της τράπεζας βρίσκονται κυρίως χρηματιστηριακές και ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς και fintechs που θα μπορούσαν να δώσουν «έξυπνες» τεχνολογικές λύσεις στις τραπεζικές εργασίες της CrediaBank.

Μεγάλη ζήτηση

Ξεπερνά τις προσδοκίες η ζήτηση για το ομολογιακό δάνειο έως 140 εκατ. ευρώ του Ομίλου AKTOR, με τις προσφορές που έχουν κατατεθεί από το ευρύ επενδυτικό κοινό (εξαιρούνται οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές) να ξεπερνούν τα 420 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το βιβλίο προσφορών κατά τρεις φορές. Το εύρος της απόδοσης έχει καθοριστεί μεταξύ 4,7%-5%, ενώ σήμερα θα εγγραφούν οι ξένοι θεσμικοί επενδυτές, πριν κλείσει το βιβλίο προσφορών.

Νέα προειδοποίηση

Την ύπαρξη ρήτρας για την αγορά καινούργιων τρένων από πλευράς Hellenic Train έως το 2027, ανέφερε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κ. Κυρανάκης, μιλώντας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο».

Ελεγχοι στα τρόφιμα

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ξεκινά τη χαρτογράφηση των συνθηκών ανταγωνισμού στην αλυσίδα αξίας του κλάδου των τροφίμων σε συνέχεια διερεύνησης επιμέρους προϊόντων τροφίμων (π.χ. γάλα, γιαούρτι, φέτα) και επιμέρους παραγόντων της αλυσίδας αξίας τροφίμων (ζωοτροφές και κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα), οι οποίες ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.