Κόσμος

Κομισιόν για δηλώσεις Μασκ: Σεβόμαστε την ελευθερία λόγου, αλλά οι νόμοι ισχύουν για όλους

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν τόνισε πως η ελευθερία έκφρασης στην ΕΕ καλύπτει ακόμη και ακραίες δηλώσεις

TANEA Newsroom 08/12/2025, 22:55
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερασπίστηκε την ελευθερία της έκφρασης, σχολιάζοντας τις πρόσφατες δηλώσεις του Ίλον Μασκ κατά της ΕΕ, μετά το πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε στην πλατφόρμα «X». «Αποτελεί μέρος της ελευθερίας της έκφρασης που εκτιμούμε ιδιαίτερα στην ΕΕ και επιτρέπει ακόμη και τις πιο ακραίες δηλώσεις», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Πάολα Πινό, στη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης.

Ο εκπρόσωπος Τύπου για θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, υπογράμμισε ότι «οι νομοθεσίες μας ισχύουν εξίσου για όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες στην ΕΕ, την Ασία και τις ΗΠΑ. Ισχύουν για όλες τις πλατφόρμες, και πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη».

Απαντώντας σε ερώτηση για τις δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος χαρακτήρισε το πρόστιμο «επίθεση στον αμερικανικό λαό από ξένες κυβερνήσεις», ο Ρενιέ σημείωσε ότι «οι ακραίες δηλώσεις χρειάζονται μία ή δύο προτάσεις για να δημιουργήσουν εντάσεις ή κλιμακώσεις».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκοπεύει να εμπλακεί σε αντιπαραθέσεις αυτού του είδους. «Από αυτό το βήμα θα μετριάσουμε διπλωματικά τις εντάσεις, γιατί έχουμε πολλές κοινές προκλήσεις με τους Αμερικανούς φίλους μας. Μπορεί να το θεωρήσετε αδυναμία, εγώ το θεωρώ δύναμη. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή δύναμη, και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και με τους Αμερικανούς ομολόγους μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Πάολα Πινό κατέληξε επισημαίνοντας ότι «το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη μη συμμόρφωση με τον νόμο. Δεν αφορά ιδεολογία».

