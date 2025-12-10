Με τις ημέρες να μετρούν αντίστροφα μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου, όταν στην πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες FDI, την «Κίμων», θα υψωθεί η ελληνική σημαία και θα περάσει στον ελληνικό στόλο, το ΚΥΣΕΑ άναψε χθες το πράσινο φως για πέντε εξοπλιστικά προγράμματα.

Στη χθεσινή συνεδρίαση συζητήθηκαν επίσης τα μέχρι τώρα πεπραγμένα του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, αλλά και οι «διορθώσεις», κυρίως τεχνικής φύσεως, που ζητήθηκαν από την Κομισιόν στον φάκελο που έστειλε η Αθήνα στις Βρυξέλλες για την ένταξη εξοπλιστικών προγραμμάτων στον μηχανισμό SAFE. Μηχανισμό, για τη νοοτροπία πίσω από τον οποίο ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας άφησε ορισμένες αιχμές, μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο της SAP. «Η εντύπωση ότι μέσα σε ένα, δύο, τρία χρόνια θα ρίξουμε χρήματα στο πρόβλημα, και έτσι θα το αντιμετωπίσουμε, φοβάμαι να πω ότι δεν είναι ακριβής. Δεν προλαβαίνει οποιαδήποτε σοβαρή προσπάθεια να εξελιχθεί, ας πούμε μέχρι το 2030 που ο κανονισμός SAFE λέει, όχι μόνο να έχουμε δώσει παραγγελίες, αλλά να έχουμε παραλάβει και το προϊόν. Ποιος μπορεί να φτιάξει μία καινούργια γραμμή παραγωγής μέχρι το 2030; Τέτοιες αντιμετωπίσεις τού εδώ και τώρα τι κάνουν; Απλώς αγνοούν την πραγματικότητα, προσπαθούν να υποτάξουν την πραγματικότητα στην επιθυμία και στο τέλος της ημέρας αυξάνουν την αξία των προϊόντων που αγοράζουμε και συγχρόνως, πρέπει να πω, ωφελούν πάρα πολύ τις εταιρείες οι οποίες παράγουν» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας για να συμπληρώσει: «Κοιτάξτε την αξία της μετοχής διαφόρων ευρωπαϊκών εταιρειών, συγχρόνως με τη συζήτηση και την ανακοίνωση του SAFE και θα καταλάβετε ποιος τελικά ωφελείται από όλη αυτή την ιστορία και αυτό τον τρόπο αντιμετώπισης».

Πήραν έγκριση

Τα εξοπλιστικά προγράμματα που πήραν την έγκριση του ΚΥΣΕΑ είναι η απόκτηση των τεσσάρων Μη Επανδρωμένων Ελικοπτέρων CAMCOPTER S-100, συνολικού κόστους 44 εκατ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθούν στις τέσσερις φρεγάτες της κλάσης «Κίμων» (FDI), που αποκτά το Πολεμικό Ναυτικό, η αναβάθμιση των τηλεχειριζόμενων υποβρύχιων οχημάτων ναρκοπολέμου τύπου PLUTOPLUS που χρησιμοποιούνται από τρία ναρκοθηρευτικά του στόλου, η προμήθεια 52 αντιβαλλιστικών και αντιαεροπορικών κατευθυνόμενων βλημάτων RAM, συνολικού κόστους 74 εκατ. ευρώ, η αναβάθμιση των τεσσάρων κυρίων πυροβόλων των φρεγατών MEKO-200HN, του Πολεμικού Ναυτικού, συνολικού ύψους 37 εκατ. ευρώ και η απόκτηση 36 συστημάτων Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων PULS από το Ισραήλ.

Ειδικά η απόκτηση του τελευταίου συστήματος από το Τελ Αβίβ έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις από την Τουρκία καθώς με το βεληνεκές των 300 χιλιομέτρων και τον σχεδιασμό που υπάρχει για τοποθέτησή τους στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αποτελούν ένα από τα οπλικά συστήματα με τα οποία αφενός «κλειδώνει» το Αιγαίο όπως είχε πει πρόσφατα και ο Νίκος Δένδιας και αφετέρου δίνουν τη δυνατότητα ακόμα και για «προληπτικά» πλήγματα, που ανέφερε επίσης πρόσφατα ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης, σε σχετικά μεγάλο βάθος μέσα στην τουρκική ενδοχώρα. Είναι χαρακτηριστικό πως η προοπτική τοποθέτησή τους στα νησιά κόντρα στην αποστρατιωτικοποίηση που ζητά η Τουρκία έκανε τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος του Μπαχτσελί να ανεβάσει φωτογραφία με χάρτη στον οποίο απεικονίζονται με τα χρώματα της Τουρκίας όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η Κρήτη.