Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας να μηδενίσει τα δημοτικά τέλη όχι μόνο για τα ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, αλλά και για όσους αποκτήσουν παιδί το 2026, οι οποίοι βέβαια πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, είναι μία από τις πιο πρόσφατες αυτοδιοικητικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν δημοτικές Αρχές, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των δημοτών αλλά κυρίως την αντιστροφή του δημογραφικού… αδιεξόδου.

Σύμφωνα με την απόφαση ο Δήμος Αθηναίων προχωρά στην απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για την πρώτη κατοικία για 1 έτος σε όσους αποκτούν τέκνο εντός του έτους 2026, για κατοίκους του δήμου με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο του ποσού των 30.000 ευρώ. Οπως ανακοινώθηκε, η απαλλαγή θα χορηγείται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάσταστης, αντίγραφο Ε1 για εξακρίβωση της πρώτης κατοικίας και του εκκαθαριστικού σημειώματος της αρμόδιας ΔΟΥ του φορολογουμένου.

«Εκτός από το ότι έχουμε μηδενίσει τα δημοτικά τέλη για τους άπορους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, τους τρίτεκνους, τους πολύτεκνους, τα άτομα με αναπηρία και τους ενεργειακά ευάλωτους συμπολίτες μας, για πρώτη φορά δεν θα πληρώσουν δημοτικά τέλη για έναν ολόκληρο χρόνο και οι κάτοικοι που θα αποκτήσουν παιδί κι έχουν οικογενειακό εισόδημα κάτω από 30.000 ευρώ. Είναι μια πρόταση που απαντά στο δημογραφικό, ενισχύει τις οικογένειες που θέλουν να κάνουν παιδί και έχουν πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα» ήταν η τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα.

Το πλαίσιο του νέου Κώδικα Αυτοδιοίκησης

Αλλωστε, στο τέταρτο βιβλίο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το προσχέδιο του οποίου έχουν στα χέρια τους εδώ και μία εβδομάδα οι αυτοδιοικητικοί, προκειμένου να επεξεργαστούν τα άρθρα, περιλαμβάνεται η δυνατότητα που έχει το εκάστοτε Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία τη μείωση δημοτικών τελών ή την απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους. Στο ίδιο άρθρο – πιο συγκεκριμένα το 171ο – επιτρέπεται και η χορήγηση εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος στις περιπτώσεις γέννησης τέκνου μόνιμων κατοίκων και δημοτών, κατόπιν προϋποθέσεων που καθορίζονται με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ ανά τέκνο. Σημειώνεται πως το επίδομα αυτό, βάσει του νέου Κώδικα, είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς Δημόσιο, ασφαλιστικούς φορείς και Ταμεία, δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα αυτών ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι μικροί δήμοι της υπαίθρου

Ωστόσο, ήδη δήμαρχοι έχουν πάρει την κατάσταση στα χέρια τους, αποφασίζοντας να ενισχύσουν οικονομικά τα νέα ζευγάρια και τις οικογένειες προκειμένου να παραμείνουν στα χωριά και να γεννήσουν παιδιά αλλά και να προσελκύσουν εργαζομένους με στόχο τη στελέχωση των κρίσιμων υπηρεσιών τους, όπως είναι η υγεία, η ασφάλεια και η εκπαίδευση.

Πριν από λίγες ημέρες ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Σουλίου η πρόταση της δημοτικής Αρχής για χορήγηση επιδόματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται από την 1η Ιανουαρίου 2026 σε οικογένειες που είναι μόνιμοι κάτοικοι και δημότες του δήμου.

Είναι γεγονός ότι στον συγκεκριμένο δήμο – και όχι μόνο – οι γεννήσεις μειώνονται ετησίως, με αποτέλεσμα ο πληθυσμός στην ελληνική ύπαιθρο να γερνάει σταδιακά και να συρρικνώνεται, με αποτέλεσμα χωριά να ερημώνουν και σχολεία να κλείνουν. Κάποιες εβδομάδες νωρίτερα ο Δήμος Νοτίου Πηλίου ανακοίνωσε πως προχωρά στη χορήγηση επιδόματος παιδιών, δείχνοντας τη στήριξη σε οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στον δήμο. Αλλωστε, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ανακοίνωση του δήμου, η υπογεννητικότητα που μαστίζει τα χωριά καθιστά αναγκαία τη χορήγηση επιδόματος τέκνων. Σύμφωνα με την εισήγηση του δημάρχου Νοτίου Πηλίου, Μιχάλη Μιτζικού, για το 2025 και το 2026 χορηγείται εφάπαξ επίδομα – βάσει οικονομικών κριτηρίων – 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί οικογενειών δημοτών που διαμένουν μόνιμα στον δήμο και 2.000 ευρώ για το δεύτερο. Για τις οικογένειες που γίνονται τρίτεκνες προβλέπεται εφάπαξ επίδομα 3.000 ευρώ.

Την περασμένη εβδομάδα ο Δήμος Αστυπάλαιας προχώρησε στην ανακοίνωση ενός υποστηρικτικού πλαισίου για τους εργαζομένους προκειμένου να ενισχύσει την παραμονή τους στο νησί. Ετσι, από ιδίους πόρους χορηγεί στεγαστικό επίδομα 200 ευρώ και άνω κάθε μήνα (ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση) για τους μόνιμους υπαλλήλους του Δήμου Αστυπάλαιας, οι οποίοι δεν διαθέτουν κατοικία και για όσους πρόκειται να προσληφθούν. Παράλληλα, δίνει επίδομα στέγασης, ύψους 600 ευρώ μηνιαίως, για τους γιατρούς οι οποίοι δεν διαθέτουν κατοικία και υπηρετούν στις δημόσιες δομές υγείας του νησιού. Επιπλέον, επί της αρχής ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η χορήγηση επιδόματος και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς του νησιού που δεν διαθέτουν κατοικία, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας και του έργου τους στην τοπική εκπαιδευτική κοινότητα.

Με τις παροχές αυτές, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση, ο Δήμος Αστυπάλαιας επιδιώκει να δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις διαβίωσης και την προσέλκυση προσωπικού που στηρίζει καθημερινά την τοπική κοινωνία, συμβάλλοντας καθοριστικά στη λειτουργία των υπηρεσιών, του Δήμου, της υγείας και της εκπαίδευσης.