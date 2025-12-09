Στα 1.500 ευρώ θα κινηθεί ο μέσος ονομαστικός μισθός το 2027, ενώ ο κατώτατος μισθός θα ανέλθει το ίδιο έτος στα 950 ευρώ (από 880 ευρώ που είναι σήμερα). Οι αυξήσεις αυτές θα καταβληθούν ανεξάρτητα από τη μείωση στους συντελεστές φορολόγησης των μισθωτών από 1/1/2026. Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα από το υπουργείο Οικονομικών:

Ο μέσος ονομαστικός μισθός των εργαζομένων, όπως δηλώνονται από τους εργοδότες στην ΕΡΓΑΝΗ, θα ανέλθει στα 1.500 ευρώ το 2027, από 1.342 ευρώ το 2024, με ενδιάμεση «στάση» στα περίπου 1.440 ευρώ το 2026.

ευρώ το 2027, από ευρώ το 2024, με ενδιάμεση «στάση» στα περίπου ευρώ το 2026. Ο κατώτατος μισθός, που βρίσκεται στα 880 ευρώ σήμερα, προβλέπεται να αυξηθεί σταδιακά στα 915-920 ευρώ (το οριστικό ύψος θα ανακοινωθεί τον Απρίλιο του 2026) και στα 950 ευρώ την άνοιξη του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση του Απριλίου 2026 θα συμπαρασύρει και όλα τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων, με αποτέλεσμα ο εισαγωγικός μισθός στο Δημόσιο στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης να φτάσει από τα 950 στα 985-990 ευρώ μεικτά. Ανάλογα θα αυξηθούν και όλα τα υπόλοιπα κλιμάκια, όπως και οι προσαυξήσεις στον ιδιωτικό τομέα λόγω υπερεργασίας, υπερωρίας, νυχτερινής εργασίας και εργασίας κατά τις αργίες. Οι αυξήσεις θα περάσουν και στις τριετίες, αλλά και στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ σε ευάλωτες ομάδες, που συνδέονται με τον κατώτατο μισθό. Αύξηση αναμένεται και στο επίδομα ανεργίας που σήμερα κυμαίνεται στα 540,32 ευρώ, καθώς και το ημερομίσθιο ανεργίας.

Οι ένστολοι

Παράλληλα οι ένστολοι (αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες κ.ά.) θα έχουν μεγαλύτερες αυξήσεις λόγω ειδικών παρεμβάσεων, όπως αναμόρφωση μισθολογίου:

Ανώτεροι αξιωματικοί: +276 ευρώ μηνιαίως κατά μέσο όρο.

Υπαξιωματικοί: +128 ευρώ μηνιαίως.

Κατώτερες κατηγορίες: +103 ευρώ μηνιαίως.

Στην Αστυνομία: μέση αύξηση +111 ευρώ, με διακυμάνσεις ανά βαθμίδα (όπως +236 ευρώ για υψηλότερες βαθμίδες, +63 ευρώ για Ειδικούς Φρουρούς).

Στο Δημόσιο

Την ίδια ώρα, περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους στο Δημόσιο θα δουν από 1/1/2026 μείωση στους συντελεστές φορολόγησης κατά 4 ή 6 ή και περισσότερες μονάδες, σε σχέση με αυτούς που τους επιβαρύνουν σήμερα, επειδή έχουν ένα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα. Ειδικότερα:

Εκπαιδευτικοί με εισόδημα 12.000 ευρώ θα δουν μείωση φόρου 20 ευρώ τον χρόνο αν δεν έχουν παιδιά ή 40 ευρώ αν έχουν 1 παιδί.

Εφοριακοί υπάλληλοι με εισόδημα 16.000 ευρώ θα έχουν μείωση 120 ευρώ (χωρίς παιδιά), 240 ευρώ με 1 παιδί, 360 ευρώ με 2 παιδιά ή 480 ευρώ με τρία παιδιά.

Ιατροί ΕΣΥ με εισόδημα 25.000 ευρώ θα δουν μείωση κρατήσεων 300 ευρώ αν δεν έχουν παιδιά, 600 ευρώ αν έχουν 1 παιδί, 900 ευρώ με δύο παιδιά, 1.700 ευρώ με τρία παιδιά ή 3.180 ευρώ με 4 παιδιά.

Η παρακράτηση

Από τον Ιανουάριο του 2026 ενεργοποιείται η μείωση της παρακράτησης φόρου για περισσότερους από 400.000 υπαλλήλους. Το εύρος του οφέλους εξαρτάται από το ετήσιο εισόδημα και τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων βάσει της νέας αναμορφωμένης φορολογικής κλίμακας.