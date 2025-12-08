Για 22η χρονιά απονεμήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2025, τα «Οσκαρ της ελληνικής ναυτιλίας». Πρόκειται για μια ετήσια τελετή βραβείων που διοργανώνεται από τη Lloyd’s List, ένα από τα παλαιότερα και πιο έγκυρα ναυτιλιακά μέσα ενημέρωσης στον κόσμο. Στόχος των βραβείων είναι να αναγνωρίσουν και να τιμήσουν επιτυχημένες ναυτιλιακές εταιρείες, προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας και επιτεύγματα στην καινοτομία, τα πλοία, την ασφάλεια κ.ά. Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην παράδοση και τη δύναμη των ελληνικών ναυτιλιακών οικογενειών, από την πρώτη γενιά των ανθρώπων «με ρόζους στα χέρια και όνειρο στα μάτια» μέχρι τη σύγχρονη τρίτη γενιά που καλείται να διατηρήσει το ήθος, τη συνέπεια και το πατριωτικό φιλότιμο που χαρακτήρισαν την ελληνική ναυτιλία επί έναν αιώνα. Προανήγγειλε πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου, ενώ απευθυνόμενος στους έλληνες πλοιοκτήτες είπε ότι «η Ελλάδα είναι τυχερή που σας έχει».
Στη συνέχεια, ενώπιον των 1.000 και πλέον συμμετεχόντων στην εκδήλωση άρχισε η απονομή των 19 βραβείων που είναι τα εξής με τη σειρά που δόθηκαν:
- Dry Cargo Company of the Year. Tο βραβείο της εταιρείας ξηρού φορτίου της χρονιάς απονεμήθηκε στη Neptune Lines, η οποία ανήκει στη Μελίνα Τραυλού, πρόεδρο της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Η Neptune Lines είναι ένας από τους κορυφαίους μεταφορείς αυτοκινήτων διεθνώς. Η Μελίνα Τραυλού, παραλαμβάνοντας το βραβείο, μίλησε με συγκίνηση για μια οικογένεια που «προχωρεί μπροστά με ήθος 50 χρόνων» και αφιέρωσε το βραβείο στον πατέρα της, τιμώντας την ιστορία και τις αξίες της εταιρείας.
- Tanker Company of the Year. Seaven Tanker Management της οικογένειας Τσαλαμανιού.
- Passenger Line of the Year. Οι Μινωικές Γραμμές, θυγατρική του Ομίλου Grimaldi.
- Shipbroker of the Year. H ναυλομεσιτική εταιρεία Intermodal.
- Shipping Financier of the Year. Η Credia Bank βραβεύτηκε ως χρηματοοικονομικός οίκος της χρονιάς για την ταχύτατη και αξιόπιστη είσοδό της στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, δημιουργώντας χαρτοφυλάκιο 430 εκατ. δολαρίων μέσα σε δύο μόλις χρόνια. Ο Κωνσταντίνος Οικονόμου, επικεφαλής του ναυτιλιακού τμήματος της Credia Bank, μίλησε για τη «μεταμόρφωση» και το νέο όραμα της τράπεζας.
- Technical Achievement Award. Η Ariston Navigation της οικογένειας του Γιάννη Ξυλά βραβεύτηκε για την εγκατάσταση στο πλοίο «Ardennes» του πρωτοποριακού, ελληνικής έμπνευσης PetroDuct, μιας ενεργειακά αποδοτικής συσκευής του εφευρέτη Μανώλη Πετρομανωλάκη.
- The Safety Award. Το βραβείο έλαβε η Megatugs Salvage & Towage για την ασφαλή ρυμούλκηση του δεξαμενόπλοιου «Sounion» από την Ερυθρά Θάλασσα στη χώρα μας.
- Ship of the Year. Το βραβείο «Ship of the Year» απονεμήθηκε στην Capital Group για το νεότευκτο πλοίο «Active», το πρώτο παγκοσμίως από τέσσερα πλοία μεταφοράς υγροποιημένου CO2 (LCO2), χωρητικότητας 22.000 κυβικών μέτρων. Η επαναστατική του σχεδίαση επιτρέπει τη μεταφορά ποικιλίας φορτίων και πετροχημικών, δημιουργώντας νέο κεφάλαιο στην τεχνολογία του ενεργειακού μετασχηματισμού. Ενα «πολύ ιδιαίτερο πλοίο», όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Το βραβείο παρέλαβε ο managing director της Capital Gas Ship Management Μίλτος Ζήσης, ο οποίος τόνισε την προσήλωση και δέσμευση της Capital να συνεχίσει αυτή την καινοτόμο πορεία.
- Piraeus International Centre Award. To βραβείο έλαβε η Ενωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων.
- International Personality of the Year. Ο Christopher J. Wiernicki επικεφαλής του ABS, ένας από τους σημαντικότερους φορείς πιστοποίησης παγκοσμίως, τιμήθηκε για την πολύχρονη προσφορά του και επιρροή του στη διεθνή ναυτιλία, την τεχνολογική πρόοδο και τον ηγετικό του ρόλο στον μετασχηματισμό της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
- Seafarer of the Year. Ο καπτ. Αρκάλης, πλοίαρχος του πλοίου «Theseus» της Costamare, τιμήθηκε για την ηρωική διάσωση επτά μελών του πληρώματος του μικρού σκάφους «Christina Deborah» στον Νότιο Ατλαντικό.
- Award for Achievement in Education or Training. Το βραβείο απονεμήθηκε στην ΑΕΝ Ασπροπύργου.
- Lloyd’s List Intelligence Big Data Award. Βραβεύτηκε η Nereus Digital Bunkers.
- The Sustainability Award. Το βραβείο έλαβε η Atlantic Bulk Carriers Management Ltd.
- Deal of the Year. Δόθηκε στην Tsakos Energy Navigation Ltd για μια σημαντική συμφωνία ναυπήγησης suezmax.
- Next Generation Shipping Award. H Μαριλένα Προκοπίου έλαβε το βραβείο λόγω της έντονης δραστηριοποίησής της στη ναυτιλιακή βιομηχανία από μικρή ηλικία, αρχικά με την ίδρυση της Delos Navigation στα bulkers και πρόσφατα με την Akrotiri Tankers. Συμμετέχει επίσης στο MIT consortium.
- Lloyd’s List / Propeller Club Lifetime Achievement Award. Ο Αντώνης Κομνηνός, ιδρυτής της Target Marine, τιμήθηκε για τη συνολική του πορεία, τη συμβολή του στον κλάδο και την πολύχρονη παρουσία του στη ναυτιλία, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα. Ο ίδιος, παραλαμβάνοντας συγκινημένος το βραβείο, προέτρεψε τη νεότερη γενιά λέγοντας «μη λησμονάτε τη χώρα σας», παραφράζοντας τον γνωστό στίχο του Οδυσσέα Ελύτη.
- Greek Shipping Newsmaker of the Year. Η φετινή νικήτρια του βραβείου Σεμίραμις Παληού ξεχώρισε με την πρότασή της να εξαγοράσει μέσω της Diana Shipping την επίσης εισηγμένη στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο Genco Shipping.
- Greek Shipping Personality of the Year. Ως κορυφαία Ναυτιλιακή Προσωπικότητα της Χρονιάς τιμήθηκε η Μαρία Αγγελικούση, εκπροσωπώντας τον μεγαλύτερο ελληνικό ναυτιλιακό όμιλο και συνεχίζοντας την πολυετή παράδοση αριστείας της οικογένειας Αγγελικούση.