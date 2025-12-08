Για 22η χρονιά απονεμήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου τα Lloyd’s List Greek Shipping Awards 2025, τα «Οσκαρ της ελληνικής ναυτιλίας». Πρόκειται για μια ετήσια τελετή βραβείων που διοργανώνεται από τη Lloyd’s List, ένα από τα παλαιότερα και πιο έγκυρα ναυτιλιακά μέσα ενημέρωσης στον κόσμο. Στόχος των βραβείων είναι να αναγνωρίσουν και να τιμήσουν επιτυχημένες ναυτιλιακές εταιρείες, προσωπικότητες της ελληνικής ναυτιλίας και επιτεύγματα στην καινοτομία, τα πλοία, την ασφάλεια κ.ά. Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην παράδοση και τη δύναμη των ελληνικών ναυτιλιακών οικογενειών, από την πρώτη γενιά των ανθρώπων «με ρόζους στα χέρια και όνειρο στα μάτια» μέχρι τη σύγχρονη τρίτη γενιά που καλείται να διατηρήσει το ήθος, τη συνέπεια και το πατριωτικό φιλότιμο που χαρακτήρισαν την ελληνική ναυτιλία επί έναν αιώνα. Προανήγγειλε πρωτοβουλία για την ενίσχυση του ελληνικού νηολογίου, ενώ απευθυνόμενος στους έλληνες πλοιοκτήτες είπε ότι «η Ελλάδα είναι τυχερή που σας έχει».

Στη συνέχεια, ενώπιον των 1.000 και πλέον συμμετεχόντων στην εκδήλωση άρχισε η απονομή των 19 βραβείων που είναι τα εξής με τη σειρά που δόθηκαν: