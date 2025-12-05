Τα μπισκότα σε διάφορα σχήματα και χρώματα μοσχομυρίζουν. Μπισκότα σε στρογγυλό ή τετράγωνο σχήμα με γεύση κρέμας, βανίλιας, βατόμουρου, φράουλας, φιστικιού, σοκολάτας. Οι ευωδιές «ξεχύνονται» από τα ζαχαροπλαστεία ή τους φούρνους στους δρόμους και τις πλατείες. Παγκόσμια ημέρα μπισκότου, δύο εικοσιτετράωρα πριν και ο κόσμος γέμισε με αυτά τα υπέροχα μπισκότα και τις λαχταριστές μυρωδιές τους.

Μπισκότα απλά τα οποία μπορείς να βρεις και στα περίπτερα, μπισκότα περίτεχνα, μπισκότα που κατασκευάζονται από μεγάλους, διεθνείς οίκους και πωλούνται σε υψηλές τιμές. Τα ωραιότερα σοκολατένια chip cookie στον κόσμο είναι αυτά τα οποία παρασκευάζουν στο The City Bakery στη Νέα Υόρκη, και τα περίφημα, κλασικά shortbread cookies που «κουβαλάμε» πάντα μέσα σε μεταλλικά, πανέμορφα κουτιά όταν επιστρέφουμε από την Αγγλία.

Στην Ελλάδα υπάρχει κάποιος που δεν έχει δοκιμάσει τα κλασικά μπισκότα Παπαδοπούλου; Μπισκότα ελληνικά σε χιλιάδες γεύσεις τα οποία μπορείς να βρεις και σε μεταλλικά, υπέροχα συλλεκτικά κουτιά. Γευστικά μπισκότα στο «Ελληνικόν», στο «Fresh», στο «Desire» και βέβαια στο «Cookie Frou» στην Ανοιξη και στο καινούργιο στην Πατησίων που επισκέπτονται καλοντυμένες κυρίες για αγορές αλλά και νεολαία. Αθήνα – Νέα Υόρκη. Δύο πόλεις που οι κάτοικοί της λατρεύουν τον καφέ, τα σοκολατάκια και τα μπισκότα.

Στο πασίγνωστο μετρό της Νέας Υόρκης (underground, κινηματογραφικού τύπου, τεράστιο, «μυστηριώδες») έγινε το φαντασμαγορικό Metiers d’ art show, η επίδειξη για το 2026 του οίκου Chanel. Το εντυπωσιακό fashion show πραγματοποιήθηκε στην πλατφόρμα Bowery (Bowery Street Station). Fashion, έμπνευση, χρώματα, οίκοι με θαυμάσια ρούχα και μπιζού. Η διεθνής Mary Katrantzou έφθασε και πάλι στην Αθήνα (περνάει αρκετό καιρό στη Ρώμη και το Παρίσι αφού έχει αναλάβει creative director για τις τσάντες και αξεσουάρ του οίκου Bvlgari) και κέρδισε όπως πάντα τις εντυπώσεις και τα flash…