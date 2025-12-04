Χαμηλότερο κατά 15% σε σχέση με το 2009, δηλαδή πριν ξεσπάσει η οικονομική κρίση και η Ελλάδα μπει στην περιπέτεια των μνημονίων, παραμένει το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων. Παρά την ανάκαμψη που καταγράφεται την τελευταία δεκαετία, η χώρα δεν έχει ανακτήσει την τεράστια απώλεια εισοδήματος, όπως αποκαλύπτει το νέο policy brief του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ), που υπογράφουν οι Νίκος Ρώμπαπας και Κωνσταντίνος Σαραβάκος.

Η μελέτη εξετάζει την εξέλιξη του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών την περίοδο 2004-2024 στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες που βρέθηκαν σε οικονομική κρίση (Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κύπρος και Πορτογαλία). Η Ελλάδα και οριακά η Ιταλία είναι οι μόνες χώρες της κρίσης που δεν έχουν επανέλθει στα της προ κρίσης επίπεδα πραγματικού εισοδήματος.

Τα βασικά συμπεράσματα της μελέτης:

Στην 20ετία 2004-2024, Ελλάδα και Ιταλία είναι οι μόνες από τις έξι υπό εξέταση χώρες που δεν έχουν επανέλθει στα επίπεδα πριν από το ξέσπασμα της κρίσης. Το διάστημα αυτό, η ΕΕ-27 έχει καταγράψει αύξηση πραγματικού εισοδήματος 22%, ενώ η Ελλάδα καταγράφει μείωση 5%.

Το 2024, το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών παραμένει 15% χαμηλότερο από αυτό του 2009.

Σε σχέση με το 2012, το πραγματικό εισόδημα στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 22,7%, επίδοση υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ-27.

Σε σχέση με το 2015, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες αυξήσεις στις χώρες της κρίσης (23,5%). Σε σχέση με το 2019, η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη άνοδο εισοδήματος (+14,3%) ανάμεσα σε όλες τις χώρες της κρίσης.

Η μεγάλη άνοδος μετά το 2015 οφείλεται εν μέρει στην πολύ μεγάλη συρρίκνωση των εισοδημάτων κατά την περίοδο 2010-2013, όταν το πραγματικό εισόδημα των ελληνικών νοικοκυριών είχε μειωθεί κατά 34%.

Η μελέτη αποκαλύπτει τις σημαντικές διαφορές ως προς την ταχύτητα ανάκαμψης των χωρών που επλήγησαν από την κρίση. Συγκεκριμένα, σε σχέση με το 2009, το πραγματικό εισόδημα στην Ιρλανδία είναι υψηλότερο κατά 21%, στην Κύπρο κατά 16%, στην Ισπανία κατά 6,5% ενώ παραμένει χαμηλότερο κατά 0,7% στην Ιταλία και 15% στην Ελλάδα.