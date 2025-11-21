Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».
Συγκεκριμένα:
-Άγαμοι: από 20.000 € σε 25.000 €
-Ζευγάρια: από 28.000 € σε 35.000 €
-Προσαύξηση ανά παιδί: από 4.000 € σε 5.000 €
-Μονογονεϊκές οικογένειες: νέο όριο 39.000 € (από 31.000 €)
Οι αιτήσεις για το «Σπίτι μου 2» παρατείνονται μέχρι και τις 31 Μαΐου.
