Αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2».

Συγκεκριμένα:

-Άγαμοι: από 20.000 € σε 25.000 €

-Ζευγάρια: από 28.000 € σε 35.000 €

-Προσαύξηση ανά παιδί: από 4.000 € σε 5.000 €

-Μονογονεϊκές οικογένειες: νέο όριο 39.000 € (από 31.000 €)

Οι αιτήσεις για το «Σπίτι μου 2» παρατείνονται μέχρι και τις 31 Μαΐου.