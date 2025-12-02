Επισκόπηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι ελληνοαμερικανικές στον έναν χρόνο από την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ πραγματοποίησε χθες το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο με κεντρική ομιλήτρια την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Η πρεσβευτής των ΗΠΑ εστίασε στον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οργανισμοί όπως το ΑΗΙ στη σφυρηλάτηση και την περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως έχει εξελιχθεί σε ένα «πολύ απαραίτητο μέσο για τους Ελληνοαμερικανούς» στη στήριξη του Ελληνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Γκίλφοϊλ τόνισε, επιπλέον, πως το AHI έχει αναδείξει τη σημασία της εταιρικής σχέσης «3+1» μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ όσον αφορά την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Η ίδια, δε, υπενθύμισε την αναβίωση του συνεργατικού σχήματος στο πλαίσιο της «P-TEC» και τις κομβικές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο περιθώριο της διάσκεψης, κατά την πρώτη εβδομάδα που ανέλαβε τα καθήκοντά της στην Ελλάδα. «Είδα από πρώτο χέρι τη δύναμη της κοινής μας δέσμευσης να χρησιμοποιήσουμε το σχήμα “3+1” για να υποστηρίξουμε τον στόχο διαφοροποίησης του ενεργειακού εφοδιασμού της περιοχής, της μείωσης της εξάρτησης από κακόβουλους παράγοντες και της βελτίωσης της συνδεσιμότητας μεταξύ ομοϊδεατών περιφερειακών εταίρων», σημείωσε.

Στο πλαίσιο των ενεργειακών συμφωνιών που υπεγράφησαν στην Αθήνα τις προηγούμενες βδομάδες, η αμερικανίδα πρεσβευτής αναφέρθηκε στην 20ετή συμφωνία παράδοσης αμερικανικού LNG σε Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη μέσω Ελλάδας ενώ ειδική αναφορά έκανε και στον Κυριάκο Μητσοτάκη επαναλαμβάνοντας μια δήλωσή του σχετικά με τη δέσμευση της Ελλάδας να καταργήσει σταδιακά το ρωσικό φυσικό αέριο ως το 2027. «Συμφωνώ με τις εκκλήσεις του για αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης της ΕΕ για το ρωσικό φυσικό αέριο διότι η ενεργειακή ασφάλεια ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια», τόνισε η Γκίλφοϊλ. Από τη χθεσινή παρέμβασή της δεν έλειψε και η συμφωνία που υπεγράφη μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας για προμήθεια LNG, για την οποία η ίδια σημείωσε πως «θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Αποτιμώντας το σύνολο των συμφωνιών και των πρωτοβουλιών που έχουν σημειωθεί όσο η ίδια κρατά τα ηνία της αμερικανικής πρεσβείας και σε βάθος μηνών, από τη στιγμή που επανεξελέγη πρόεδρος ο Τραμπ, η Γκίλφοϊλ έκανε λόγο για «στρατηγικά επιτεύγματα που καταδεικνύουν τη δύναμη της συμμαχικής συνεργασίας». Για την ίδια, οι ενεργειακές συμφωνίες αποτελούν, όπως είπε, «έξυπνες επενδύσεις» και προκαταβολές για την κοινή ευημερία των δύο χωρών.

Μιλώντας και για τον τομέα της Αμυνας, η ίδια αποκάλυψε πως ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ πιστεύει πως η Ελλάδα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ολοκληρώνοντας την ομιλία της, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπογράμμισε πως «καρδιά της συμμαχίας» Αθήνας – Ουάσιγκτον είναι «η κοινή πεποίθηση ότι η Δημοκρατία δεν είναι μια ιδέα του παρελθόντος αλλά η κινητήρια δύναμη του συλλογικού μας μέλλοντος».

Στρατηγικά πλεονεκτήματα

Στις τοποθετήσεις που ακολούθησαν σε συζήτηση – πάνελ με ομιλητές την Ντόρα Μπακογιάννη, τον διεθνολόγο Κωνταντίνο Φίλη και τον στενό συνεργάτη της Γκίλφοϊλ, Χρήστο Μαραφάτσο, η πρώην ΥΠΕΞ απηύθυνε πρόσκληση στην πρεσβευτή των ΗΠΑ να επισκεφθεί τα Χανιά και τη Σούδα, το θεμέλιο της ελληνοαμερικανικής σχέσης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ντόρα Μπακογιάννη χαρακτήρισε τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας Τραμπ, υπό το πρίσμα των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, ως «τον χρόνο της δέσμευσης» που θα προσφέρει μακροχρόνια και στρατηγικά πλεονεκτήματα. Η πρώην υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αξία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου – φωτογραφίζοντας τεκταινόμενα στη γειτονική Τουρκία – ενώ αφού αποκάλεσε τις ΗΠΑ την πιο μεγάλη και δυνατή Δημοκρατία, ακολούθως υπογράμμισε πως αυτός ο ρόλος συνοδεύεται από εξίσου μεγάλη ευθύνη. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τα ελληνοτουρκικά και την ανάγκη παρέμβασης του αμερικανικού παράγοντα που περίπου σκιαγράφησε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αγκυρα, η Ντόρα Μπακογιάννη δήλωσε πως «δεν χρειάζεται τρίτο μέρος στη σχέση Ελλάδας – Τουρκίας».