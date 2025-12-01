Ο μύθος λέει πως η εισήγηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί για εκείνον που θα φορούσε (και θα χωρούσε) στα παπούτσια του στον Ολυμπιακό χρειάστηκε σε τέσσερις λέξεις: «Με κλειστά τα μάτια» έγραψε στη… συστατική του επιστολή για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί ποντάροντας στον οίστρο του συμπατριώτη του. Και είναι δυόμισι χρόνια τώρα που η δικαίωσή του προκύπτει με συνέπεια θαυμαστή: Ξανά και ξανά και ξανά. Οπως χθες καλή ώρα στο Αγρίνιο, όπου ο 32χρονος έσπασε το μπλόκο του Παναιτωλικού με το… κεφάλι (70΄) υπογράφοντας την 1-0 επικράτηση των Ερυθρόλευκων…

«Διπλό» από εκείνα που παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, το χθεσινό για τους Πειραιώτες του Χοσέ Μεντιλίμπαρ. Βρέθηκαν στο Αγρίνιο με τους απόντες της πρώτης γραμμής (Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι, Μπιανκόν) να πηγαίνουν κόντρα στους… παρόντες. Κράτησαν στον πάγκο μια σειρά από εξουθενωμένους (Μουζακίτης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ντάνι Γκαρθία) από την κόντρα την Τετάρτης με τη Ρεάλ. Εχασαν – με θλάση όπως φαίνεται – και τον αρχηγό τους Παναγιώτη Ρέτσο στο 44΄. Και όλα αυτά προφανώς έπαιξαν τον ρόλο τους ώστε η απόδοση του Ολυμπιακού να είναι κάτω από τα συνηθισμένα παρά το γεγονός ότι το φινάλε βρήκε τη στατιστική να λέει 24-6 τελικές και 68% κατοχή μπάλας.

Κάπως έτσι: Λογικά πήρε θάρρος ο Παναιτωλικός και έψαξε τον τρόπο για τη δική του νίκη της χρονιάς. Και το πάλεψε πολύ και είχε και μια τεράστια ευκαιρία (49΄) όταν ο Τζολάκης σταμάτησε σαν τερματοφύλακας χάντμπολ τον Αλεξιτς σε τετ α τετ. Ολα έμελλε να κριθούν όμως στη μία και μοναδική φορά που ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί πήρε την μπάλα σωστά στην αντίπαλη περιοχή. Στην προκειμένη περίπτωση; Συστημένη από το κόρνερ του Γιουσέφ Γιαζίτσι. Σωστά τοποθετημένος στο δεύτερο δοκάρι, όπλισε και πυροβόλησε προς την εστία του Τσάβες. Η απλή μέθοδος μιας αυθεντίας του γκολ. Και φυσικά: Ενα και να καίει για την έκτη σερί νίκη (ΑΕΛ, ΑΕΚ, Αρης, Κηφισιά, Ατρόμητος, Παναιτωλικός) του Ολυμπιακού στη Super League σε μια ιστορία που εξελίσσεται από τις 18 Οκτώβρη.

Ποιος να συγκριθεί μαζί του

Σε αυτά τα έξι ματς, ο Ελ Κααμπί έχει επτά γκολ και δεν σκόραρε μόνο κόντρα στον Αρη. Στο μεταξύ με το χθεσινό τα γκολ του στη φετινή Super League έφτασαν ήδη στα 10 (έχει και μια ασίστ), αλλά όλα τα παραπάνω δεν είναι τίποτα περισσότερο από την τυπική παρουσία αυτού του σεσημασμένου σκόρερ στα μέρη μας. Του απόλυτου «9» του ελληνικού πρωταθλήματος. Ισως μιλώντας για αριθμούς να έχει σημασία ένας ακόμη. Εκείνος που λέει συνολικά τι έχει κάνει ως εδώ στα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας της Super League. Από τις 20 Αυγούστου 2023 και το ντεμπούτο του κόντρα στον Πανσερραϊκό μέχρι χθες τα ματς του είναι 57, τα γκολ του 40 και οι ασίστ 4. Εδώ και δυόμισι χρόνια λοιπόν αυτός ο απίθανος τύπος που για χάρη του τόσο επέμενε ο Ελ Αραμπί, έχει 0,77 γκολ/ασίστ ανά ματς πρωταθλήματος. Μην το ψάξετε άδικα. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο…

Λίφτινγκ

«Το περιμέναμε τόσο δύσκολο το ματς. Σήμερα όμως ιδιαίτερα πιστεύω ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι καλύτερο» είπε με την αφοπλιστική του ειλικρίνεια στο φινάλε ο Μεντιλίμπαρ θέλοντας να δείξει ότι η ομάδα του δεν μπόρεσε να κάνει πράξη την ιδέα της σε αυτή την επικίνδυνη έξοδο. «Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε που δώσαμε τόσο πολύ χώρο στον αντίπαλο. Ηταν μεγάλο λάθος να υποχωρήσουμε τόσο πολύ στο γήπεδο. Αυτό συνέβη επειδή δεν ήμασταν καλοί επιθετικά» συμπλήρωσε. Και είχε πλάι στον Ελ Κααμπί τον Γιάρεμτσουκ στη χθεσινή εντεκάδα. Και έστειλε ως αντί-Ποντένσε τον Στρεφέτσα στον έναν διάδρομο διατηρώντας απέναντι τον Ζέλσον Μαρτίνς. Και έβαλε Νασιμέντο αντί Μουζακίτη και Εσε αντί Γκαρθία στα μισά του γηπέδου. Μπρούνο αντί Ορτέγκα και Κοστίνια αντί Ροντινέι για φρεσκάδα στους μπακ. Και τον Μάνσα αντί του Πιρόλα σαν παρτενέρ του Ρέτσου. Κανονικό λίφτινγκ σε σχέση με την περασμένη Τετάρτη που ολοκληρώθηκε στο 44΄ όταν ο Καλογερόπουλος αντικατέστησε τον τραυματία αρχηγό.

«Το κεφάλι ψηλά»

Ο Ολυμπιακός όμως… δεν. Είχε τον έλεγχο, την κατοχή. Καμία ουσιαστική απειλή όμως ως ότου ο Ελ Κααμπί καθαρίσει και αυτή την μπουγάδα. «Το κεφάλι μας πρέπει να είναι ψηλά. Τακτικά ήμασταν πολύ καλοί. Από τις στημένες ήρθε το γκολ. Τις ευκαιρίες σου απέναντι σε τέτοιες ομάδες κοιτάς να τις εκμεταλλεύεσαι, δεν ήταν εύκολο απέναντι σε ομάδες που είναι συνηθισμένες να παίζουν σε υψηλές εντάσεις. Αν συνεχίσουμε έτσι θα μπορούν να είναι καλύτερα τα πράγματα» συμπλήρωσε από την πλευρά του ο Γιάννης Αναστασίου. Ο κόουτς του Παναιτωλικού που δύσκολα θα ξεχάσει τη φάση του 49΄ και τον τρόπο που ο Τζολάκης απενεργοποίησε τον Αλεξιτς. «Θα ήταν διαφορετική η εικόνα, στο ματς μετράει αυτός που βάζει τα γκολ. Είναι κρίμα, προσπαθήσαμε και δικαιούμασταν κάτι περισσότερο απ’ αυτό το σκορ».

Γιαζίτζι και Καλογερόπουλος

Εννοείται πως ο Τζολάκης ήταν ο Νο2, μετά τον Ελ Κααμπί, σε αυτή την τέλεια απόδραση για τον Ολυμπιακό. Το «αντικλείδι» της παραβίασης όμως το έφτιαξαν x factors: Ο Γιαζίτζι που πέρασε στο 60΄ και μέσα σε ένα δεκάλεπτο βρήκε μια ακόμη ασίστ (2 γκολ και 3 τελικές πάσες σε 10 συμμετοχές πρωτάθλημα και Κύπελλο ο Τούρκος). Και ο Καλογερόπουλος που αντικατέστησε υποδειγματικά τον Ρέτσο για ένα ημίχρονο και κάτι. Και που είχε και εκείνος μια «προσωπική» νίκη με τον Αλεξιτς στο 67΄ μέσα στην ερυθρόλευκη περιοχή σε μια δύσκολη φάση. Τρία λεπτά πριν από το γκολ της επικράτησης. Παιδί της ακαδημίας και έτοιμος στόπερ ο 21χρονος. Ο αρχηγός της Εθνικής Ελπίδων. Το πουλέν του Πέδρο Μαρτίνς που του έδωσε την ευκαιρία να κάνει ντεμπούτο 16 ετών στη Super League. Τα ευλογημένα χώματα του Ρέντη.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Τσάβες, Μαυρίας (83′ Αγαπάκης), Κόγιτς, Γκαρθία, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κοντούρης (61′ λ.τρ. Λουίς), Ματσάν, Εστεμπάν (83′ Νικολάου), Σμυρλής (75′ Τσούρα), Αγκίρε (46′ λ.τρ. Αλεξιτς).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια (59′ Ροντινέι), Ρέτσος (45+ λ.τρ. Καλογερόπουλος), Μάνσα, Μπρούνο, Εσε, Ντιόγκο Νασιμέντο (59′ Μουζακίτης), Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα (59′ Γιαζίτζι), Γιάρεμτσουκ (80′ Γκαρθία), Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)