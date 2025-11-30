«Οι προσπάθειες ειρήνευσης στην Ουκρανία είναι καλή είδηση. Κι εμείς θέλουμε την ειρήνη». Οταν μία τέτοια δήλωση έρχεται από τον πρόεδρο της μεγαλύτερης βιομηχανίας οπλικών συστημάτων της Γερμανίας, τη Rheinmetall, είναι εύλογο και αναμενόμενο να αντιμετωπίζεται με δυσπιστία. Πολύ δε περισσότερο, όταν ακριβώς ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι ο λόγος που ο γερμανικός κολοσσός εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες της Ευρώπης. Η μετοχή της από τα 40 ευρώ στην πανδημία πριν απ’ τον πόλεμο ξεπέρασε κάποια στιγμή το φράγμα των 2.000 ευρώ, την περασμένη Πέμπτη ήταν στα 1.431/1.436 ευρώ.

Αλλά ο Αρμιν Παπέργκερ έχει επιχειρήματα για την τοποθέτησή του υπέρ της ειρήνευσης στην Ουκρανία. «Και σε περιόδους ειρήνης έχουμε δουλειές. Και η Κίνα επιδιώκει να είναι ισχυρή σε περιόδους ειρήνης», απάντησε στην ερώτηση κινέζου ανταποκριτή στη συνάντηση που είχε ο πρόεδρος της Rheinmetall με τους ξένους ανταποκριτές της ένωσης VAP στο Βερολίνο.

Η επιτυχία της Rheinmetall δεν οφείλεται μόνον στη συγκυρία του πολέμου στο κέντρο της Ευρώπης. Στην «Τσάιτενβέντε», την «καμπή εποχής», που σύμφωνα με τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Ολαφ Σολτς έφερε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η εταιρεία αντέδρασε άμεσα με ένα μεγάλο πρόγραμμα επενδύσεων σε γραμμές παραγωγής, χωρίς να έχει τότε τις αντίστοιχες παραγγελίες. Η επιλογή αποδείχτηκε σοφή. Τα συμβόλαια έρχονται τώρα, και είναι πολλά. «Παράγουμε αυτά που χρειάζονται η Γερμανία και η Ευρώπη για την ασφάλειά τους», λέει ο Παπέργκερ.

Η Rheinmetall ήταν η πρώτη που έκανε επενδύσεις στην ίδια την Ουκρανία για την παραγωγή οπλικών συστημάτων που χρειάζεται η χώρα στον πόλεμο με τη Ρωσία. Ο Πεπέργκερ ελπίζει ότι το 2026 θα ξεκινήσει η κατασκευή των μονάδων παραγωγής, σε ένα χρόνο θα παράγει εκεί πυρομαχικά και σε δύο χρόνια πυρίτιδα. Αλλά δεν είναι μόνον η Ουκρανία. «Το γεγονός ότι είμαστε επιχείρηση εισηγμένη στο χρηματιστήριο και όχι κρατική επιχείρηση μας βοηθά στην ευρωπαϊκή στρατηγική», λέει ο Παπέργκερ.

Η Rheinmetall έχει συνεργασίες και μονάδες παραγωγής σχεδόν σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με πρόσφατο δημοσίευμα της εξειδικευμένης πύλης Defence Review.gr που αναδημοσιεύτηκε στο defence-network.com, στα σχέδια είναι μεταξύ άλλων και ένα πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αρμάτων μάχης Leopard 2 A4 στο ανώτατο επίπεδο A7 HEL, την ελληνική εκδοχή του Leopard 2 A7, με κόστος ύψους 1,5 δισ. ευρώ.