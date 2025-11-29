Στην κούρσα διαδοχής του Πασκάλ Ντόναχιου στη θέση του προέδρου του Eurogroup μπαίνει ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητά του όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το μεσημέρι το πρακτορείο Bloomberg. Οι υπουργοί Οικονομικών των 20 κρατών-μελών της ευρωζώνης θα επιλέξουν τον νέο επικεφαλής τους στην επόμενη μηνιαία συνεδρίαση στις 11 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, με κάθε χώρα να διαθέτει ίσο δικαίωμα ψήφου. Η αναζήτηση για νέο πρόεδρο του Eurogroup ξεκίνησε μετά την ξαφνική παραίτηση του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου, ο οποίος ηγείτο της ομάδας για περισσότερα από πέντε χρόνια. Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup θα εκπροσωπεί τους υπουργούς Οικονομικών σε διεθνή φόρουμ, από την G7 έως τις συναντήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ θα αναλάβει και τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών στην ευρωζώνη. Η εξέλιξη προφανώς έχει το δικό της παρασκήνιο με κρίσιμα κεφάλαια να εκτυλίσσονται και στην Αθήνα, μέσα από τις συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον επικεφαλής του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, αλλά και την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, που επίσης προέρχεται από το ΕΛΚ.

Ανοίγουν τον φάκελο

των υποκλοπών

«Είπε ότι θα το δει». Αυτή ήταν η απάντηση που έλαβα όταν ρώτησα πηγή μου για την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη στο αίτημα για συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και κλήση του Σταμάτη Τρίμπαλη, το οποίο του μετέφερε προσωπικά ο Αλέξης Χαρίτσης, με τη σύμφωνη γνώμη και της αντιπολίτευσης. Θυμίζω ότι ο Τρίμπαλης κατέθεσε στη δίκη για τις υποκλοπές ως πρώην νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Krikel και κατέθεσε ενόρκως ότι η μαρτυρία του στην Εξεταστική Επιτροπή του 2022 ήταν «στημένη», προσκομίζοντας και σχετικά γραπτά μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο. Είπε, μάλιστα, πως του δόθηκαν από πριν οι ερωτήσεις που του έγιναν από βουλευτές της ΝΔ. Δεκαπέντε «γαλάζιοι» βουλευτές συμμετείχαν στην Εξεταστική εκείνη, κανείς δεν έκανε τον κόπο να διαψεύσει την κατάθεση αυτή, ενώ και ο Παύλος Μαρινάκης αρνήθηκε να σχολιάσει. Μαθαίνω, πάντως, ότι η αντιπολίτευση θα επιμείνει στην κλήση του Τρίμπαλη για εξηγήσεις, με το επιχείρημα ότι ο ισχυρισμός του θίγει κατάφωρα τη θεσμική αξιοπιστία του Κοινοβουλίου. Ηδη μαζεύονται οι υπογραφές, με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά να έχουν συντονιστεί σχετικά και εντός της ερχόμενης εβδομάδας θα δούμε το αίτημα να κατατίθεται γραπτώς.

Δελτίο… θυέλλης για τον «Φραπέ»

Η παρουσία που αναμένεται να προκαλέσει θύελλα στη Βουλή είναι αυτή του Γιώργου Ξυλούρη, αφού υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η ξαφνική μεταστροφή της «γαλάζιας» πλειοψηφίας προέκυψε από την επιθυμία τους να τον συνδέσουν με το ΠΑΣΟΚ. Η νεοδημοκρατική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είχε αρνηθεί να προχωρήσει στη βίαιη προσαγωγή του «Φραπέ» μετά την άρνησή του να προσέλθει για κατάθεση. Τι μεσολάβησε όμως και άλλαξαν γνώμη; Η κατάθεση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Λάμπρου Αντωνοπούλου, ο οποίος είχε παραιτηθεί από την κομματική θέση του και είχε επιστρέψει το σύνολο την επιδοτήσεων που έλαβε (15.000). Κατά την εξέτασή του, ο Μακάριος Λαζαρίδης επέμενε ότι ο Αντωνόπουλος έχει σχέσεις με τον Ξυλούρη. Ο Αντωνόπουλος το αρνιόταν. Μετά ΝΔ και Νίκος Ανδρουλάκης τσακώθηκαν και για τις κουμπαριές των οικογενειών Μητσοτάκη και Ξυλούρη, τις φωτογραφίες στα γλέντια και τις αναφορές στις επισυνδέσεις. Ε, ξαφνικά ο Λαζαρίδης ανακοίνωσε ότι τελικά θα προσαχθεί άμεσα ο Ξυλούρης για να αποδειχθεί η σχέση του με τους πασόκους…

Υπό έρευνα για τα ραντάρ

Σε ανάκριση, με την ιδιότητα του υπόπτου, καλούνται από το Πρωτοδικείο Αθηνών, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, δεκάδες στελέχη που υπηρέτησαν ή και υπηρετούν ακόμη στη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ) του υπουργείου Αμυνας, για δικογραφία που υποβλήθηκε αυτεπάγγελτα προς τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος για υπόθεση απιστίας εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου. Η προανάκριση αφορά χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο του 2011 ως τον Ιούλιο του 2024 και τα στελέχη των υπηρεσιών της ΓΔΑΕΕ ερευνώνται για πράξεις και παραλείψεις τους σχετικές με σύμβαση προμήθειας ραντάρ αντιπυροβολικού από αμερικανική εταιρεία.

Η προμήθεια είχε εγκριθεί το 2000, με απευθείας ανάθεση, αλλά απεδείχθη επεισοδιακή. Στις πρώτες δοκιμές που έγιναν το 2005, το υπουργείο ανακοίνωσε επίσημα πως διαπιστώθηκαν σοβαρές αποκλίσεις από τους συμβατικούς όρους της σύμβασης και θα προβεί σε ενέργειες. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ως το 2011 είχε πλέον διαπιστωθεί πως ο προμηθευτής ούτε τα απαιτούμενα υλικά είχε παραδώσει αλλά, παράλληλα, δεν είχε εκτελέσει ούτε και τα προγράμματα αντισταθμιστικών ωφελημάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη σύμβαση (όπως έχει συμβεί και σε άλλες περιπτώσεις). Γιατί ερευνώνται τα στελέχη του επιτελείου, θα αναρωτηθείτε… Γιατί παρά τα παραπάνω δεν κήρυξαν τον ανάδοχο έκπτωτο.

Κεφτεδάκια και συμπάθεια

Την ερχόμενη Πέμπτη θα γίνει τελικά το τραπέζωμα του Μητσοτάκη στους 33 βουλευτές της ΝΔ που είναι μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, παρουσία και του αρμόδιου υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη. Η σύνθεση της παρέας θα περιλαμβάνει και βουλευτές που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση (Γιώργος Βλάχος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Χρήστος Μπουκώρος κ.ά.) οπότε θα είναι μια ευκαιρία για συζήτηση και εσωκομματικό «μασάζ». Θα βρεθούν στην ταβέρνα του «Καραβίτη», αγαπημένο στέκι των νεοδημοκρατών για ψητά και κεφτεδάκια. Σεμνά και ταπεινά, αν κι ο Πρωθυπουργός αποφεύγει τα τηγανητά.