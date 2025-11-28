Η Ευρωπαϊκή Ενωση κατέληξε σε πολιτική συμφωνία για ένα νέο πακέτο μέτρων που στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, την καταπολέμηση του ψηφιακού οικονομικού εγκλήματος και τη διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας από τις τράπεζες και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να επικυρωθεί επίσημα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εντάσσεται στον νέο Κανονισμό για τις Υπηρεσίες Πληρωμών και στην τρίτη Οδηγία για τις Υπηρεσίες Πληρωμών.

Στον πυρήνα των μέτρων βρίσκεται η αντιμετώπιση της συνεχώς αυξανόμενης απάτης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα υποχρεώνονται πλέον να ελέγχουν υποχρεωτικά ότι ο αριθμός IBAN ταιριάζει με το όνομα του πραγματικού κατόχου του λογαριασμού πριν εγκρίνουν οποιαδήποτε μεταφορά χρημάτων, μια διαδικασία που μέχρι σήμερα ίσχυε κυρίως για τις άμεσες πληρωμές σε ευρώ. Παράλληλα, σε περιπτώσεις phishing – όπου οι απατεώνες προσποιούνται τράπεζες ή εταιρείες για να αποσπάσουν προσωπικά στοιχεία – οι πάροχοι θα πρέπει να αποζημιώνουν πλήρως τους καταναλωτές, υπό την προϋπόθεση ότι το περιστατικό έχει καταγγελθεί στην αστυνομία και έχει ενημερωθεί ο πάροχος.

Οι πάροχοι θα έχουν επίσης την υποχρέωση να «παγώνουν» συναλλαγές που θεωρούνται ύποπτες, ενώ θα προσφέρουν εργαλεία όπως όρια δαπανών και δυνατότητες άμεσου μπλοκαρίσματος για να μειώνεται ο κίνδυνος εξαπάτησης. Παράλληλα, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μιλούν με πραγματικό εκπρόσωπο εξυπηρέτησης και όχι μόνο με αυτοματοποιημένα συστήματα ή ρομπότ συνομιλίας. Ενα σημαντικό βήμα γίνεται και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε μετρητά, ιδιαίτερα σε αγροτικές περιοχές όπου η έλλειψη ΑΤΜ δυσκολεύει την καθημερινότητα. Οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν ανάληψη έως 150 ευρώ από εμπορικά καταστήματα, χωρίς να απαιτείται αγορά προϊόντος.

Οι πολίτες, ιδιαίτερα στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές όπου η έλλειψη ΑΤΜ αποτελεί καθημερινό πρόβλημα, θα μπορούν πλέον να κάνουν ανάληψη έως 150 ευρώ απευθείας από εμπορικά καταστήματα χωρίς να απαιτείται αγορά προϊόντος. Η διαδικασία θα είναι απλή και δεν προϋποθέτει την ύπαρξη ειδικού μηχανήματος μέσα στο κατάστημα. Ο πολίτης θα απευθύνεται στο ταμείο, θα ζητάει το ποσό που θέλει να αποσύρει και η συναλλαγή θα πραγματοποιείται μέσω του POS, ακριβώς όπως μια πληρωμή με κάρτα.

Ο υπάλληλος θα «χρεώνει» το ποσό της ανάληψης στην κάρτα του πελάτη, ο οποίος θα ολοκληρώνει τη διαδικασία εισάγοντας το PIN του ή ακουμπώντας την κάρτα, και αμέσως μετά το κατάστημα θα του παραδίδει τα μετρητά στο χέρι. Το μέτρο αυτό εφαρμόζεται ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Γερμανία, η Κύπρος, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου καταστήματα όπως σουπερμάρκετ, φούρνοι ή πρατήρια καυσίμων προσφέρουν τη δυνατότητα «cashback» ή ανάληψης μέσω ταμείου. Με την επίσημη πλέον κατοχύρωση της πρακτικής στο ευρωπαϊκό δίκαιο, η ΕΕ επιδιώκει να εξασφαλίσει ότι ακόμη και σε περιοχές με περιορισμένη τραπεζική παρουσία οι πολίτες θα έχουν εύκολη και ασφαλή πρόσβαση σε μετρητά για τις καθημερινές τους ανάγκες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ευθύνη των ψηφιακών πλατφορμών.