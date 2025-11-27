Στην καρδιά του ανακαινισμένου Σαντιάγο Μπερναμπέου, εκεί όπου το ποδόσφαιρο συναντά την εμπειρία και τη σύγχρονη αστική κουλτούρα, άνοιξε τις πύλες του το Bernabéu Market. Ενας χώρος 3.000 τετραγωνικών μέτρων, που λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, από τις 10 το πρωί έως τα μεσάνυχτα, και αποτελεί πλέον έναν από τους πιο φιλόδοξους γαστρονομικούς προορισμούς της Μαδρίτης. Με επένδυση ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ και δεκαετή σύμβαση παραχώρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το νέο εγχείρημα του ομίλου Amicalia – μέσω της θυγατρικής του Restanima – φιλοδοξεί να γίνει κομμάτι της καθημερινότητας κατοίκων και επισκεπτών, πολύ πέρα από την ημέρα του αγώνα.

Αν ανάμεσα στις συνολικά είκοσι γαστρονομικές μάρκες του χώρου κάποιο όνομα κερδίζει αμέσως τις εντυπώσεις, αυτό είναι η Chocolatería 1902, η ιστορική οικογενειακή επιχείρηση που εδώ και πέντε γενιές σερβίρει churros και σοκολάτα με τον ίδιο σεβασμό στην παράδοση. Οι αδελφοί Χουάν και Εκτορ Γκοροτσατέγκι, σημερινοί επικεφαλής, κουβαλούν στις πλάτες τους μια ιστορία 120 χρόνων, που ξεκινά στην οδό Σαν Μαρτίν στο κέντρο της Μαδρίτης. Με παραγωγή που φτάνει τα 100.000 κιλά σοκολάτας ετησίως, παρασκευασμένη στη δική τους μονάδα στη Χετάφε με μύλο πέτρας των αρχών του 20ού αιώνα από το Μιλάνο, το brand τους έχει καταφέρει να γίνει σημείο αναφοράς όχι μόνο για τους Μαδριλένους αλλά και για χιλιάδες τουρίστες.

Η είσοδός τους στο Bernabéu Market δεν ήταν τυχαία. Επειτα από μια προ ετών συνεργασία με την Adidas, η οποία ανέδειξε τη σύνδεση της Chocolatería 1902 με το 1902 – έτος ίδρυσης της Ρεάλ Μαδρίτης – η σχέση με τον σύλλογο εμβαθύνθηκε. Οι φωτογραφίσεις με την τρίτη εμφάνιση της ομάδας, η συνεργασία με το Ιδρυμα της Ρεάλ και, φυσικά, τα… προσωπικά τεστ γεύσης από τον Μιλιτάο και την οικογένειά του, δημιούργησαν μια σχέση εμπιστοσύνης. «Η παράδοση των churros, με εκδοχές χωρίς γλουτένη, χωρίς λακτόζη, χωρίς ζάχαρη και vegan, ήταν το κλειδί που μας έβαλε στο νέο Market», λέει ο Χουάν Γκοροτσατέγκι. Η φήμη τους δεν σταματά στη Μαδρίτη. Στελέχη των Μπάγερν Μονάχου και Ντόρτμουντ έχουν εντάξει την επίσκεψη στο κατάστημα των αδελφών Γκοροτσατέγκι στο ανεπίσημο «πρωτόκολλο» των ταξιδιών τους για τους αγώνες Champions League απέναντι στη Ρεάλ. Αυτή η σύνδεση του φαγητού με το ποδόσφαιρο – με τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που κουβαλά – είναι ένα από τα πιο ανθρώπινα στοιχεία που αποτυπώνονται στο νέο εγχείρημα του Μπερναμπέου.

Οι τρεις πυλώνες

Στο Bernabéu Market όμως δεν πρωταγωνιστούν μόνο τα churros. Το concept στηρίζεται σε τρεις ακόμη εμβληματικές γαστρονομικές ταυτότητες της «Marca España»: την ξακουστή tortilla de patata της Casa Dani, με ρίζες στον Mercado de la Paz· το jamón Joselito, ένα από τα κορυφαία jamón ibérico στον κόσμο· και φυσικά τη σοκολάτα και τα churros ως χαρακτηριστικό comfort food της μαδριλένικης καθημερινότητας. Μαζί συγκροτούν τον πυρήνα ενός χώρου όπου η παράδοση συναντά τη σύγχρονη premium εμπειρία. Η πρόσβαση γίνεται από την Plaza de los Sagrados Corazones, προσφέροντας ένα ευρύχωρο περιβάλλον που συνδυάζει μοντέρνα αισθητική, καθαρότητα γραμμών και ένθεση φυσικού φωτισμού. Παρότι είναι ανοιχτό στο κοινό καθημερινά, το Market κλείνει δύο ώρες πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι ώστε να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τη VIP ζώνη του σταδίου. Είναι μία λεπτομέρεια που δείχνει πώς η Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί να ενοποιήσει τον αγώνα με μια συνολική εμπειρία φιλοξενίας, γεφυρώνοντας την πολυτέλεια με την καθημερινότητα των φιλάθλων.

Το Bernabéu Market αποτυπώνει το πνεύμα της νέας εποχής του συλλόγου: ένα γήπεδο που λειτουργεί ως χώρος ζωής, εμπορίου, πολιτισμού και γαστρονομίας. Είναι η απόδειξη ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν περιορίζεται στα 90 λεπτά. Είναι εμπειρία, τρόπος ζωής και σημείο συνάντησης – με γεύσεις που κουβαλούν μνήμες, μυρωδιές που δημιουργούν ιστορίες και ανθρώπους που συνεχίζουν παραδόσεις εκατό ετών. Σε έναν χώρο 3.000 τ.μ. που θυμίζει ότι ακόμη και η πιο σύγχρονη αρένα δεν ξεχνά τη γεύση της παράδοσης.