Ενας μήνας Ράφα Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό. Ο ισπανός προπονητής ανακοινώθηκε στις 25 Οκτωβρίου από τους Πράσινους και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να βάλει τη σφραγίδα του στον σύλλογο. Με αρκετά προβλήματα που είχε και έχει ακόμα να λύσει, με αρκετή αμφισβήτηση γύρω από την ομάδα, που σιγά – σιγά καταφέρνει να την αποβάλλει, παίζοντας πολύ σημαντικό ρόλο και ο ίδιος σε αυτό. Η συσπείρωση που είδαμε στις Σέρρες οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πορεία που ο Παναθηναϊκός διαγράφει αυτόν τον μήνα. Αλλά και στην προοπτική που φαίνεται να υπάρχει με τον ισπανό προπονητή στον πάγκο του.

Τα αποτελέσματα των Πράσινων με τον Μπενίτεθ στον πάγκο αν μη τι άλλο είναι ενθαρρυντικά. Εξι παιχνίδια, πέντε νίκες με τη μοναδική ήττα να έρχεται στον Βόλο με 1-0 από το γκολ του Λάμπρου, σε ένα ματς που ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος αλλά δεν αξιοποίησε την ανωτερότητά του και τις ευκαιρίες που δημιούργησε. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι πέντε νίκες του Μπενίτεθ σε έξι παιχνίδια είναι περισσότερες από τις νίκες που έκαναν Κόντης και Βιτόρια μαζί τη φετινή χρονιά στα πρώτα 15 ματς! Οι δυο τους είχαν τέσσερις νίκες συνολικά: με τον Βιτόρια σε ροή αγώνα ο Παναθηναϊκός νίκησε μόνο τη Σαμσουνσπόρ, ενώ με τον Χρήστο Κόντη είχε τρεις νίκες: με Γιουνγκ Μπόις, Παναιτωλικό και Ατρόμητο.

O Μπενίτεθ σε έξι παιχνίδια έχει κερδίσει Αστέρα, Ατρόμητο (Κύπελλο), Μάλμε, ΠΑΟΚ και Πανσερραϊκό και ετοιμάζεται για τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια σε διάστημα τριών ημερών. Αυτό απέναντι στη Στουρμ Γκρατς την Πέμπτη και το ντέρμπι με την ΑΕΚ την Κυριακή στη Λεωφόρο. Δύο παιχνίδια που κρίνουν πολλά για τους στόχους του Παναθηναϊκού. Εχει δεχτεί τρία γκολ και έχει σημειώσει δέκα τέρματα σε αυτά τα παιχνίδια. Πιο σημαντικό ωστόσο και από τα αποτελέσματα είναι η εικόνα που μοιάζει να αλλάζει σταδιακά στον Παναθηναϊκό, ο οποίος βελτιώνει συνεχώς κομμάτια του παιχνιδιού του. Ακόμα και αν αγωνίζεται με πολλές απουσίες όπως συνέβη στις Σέρρες απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Ευχάριστα με Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρα

Περιμένοντας να δει αν θα μπορεί να υπολογίζει σε Τσιριβέγια και Λαφόν στο ματς της Πέμπτης με τη Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ, ο Μπενίβτεθ είδε χθες να προπονούνται με την υπόλοιπη ομάδα οι Καλάμπρια, Κώτσιρας και Ντέσερς. Δεν αποκλείεται μάλιστα οι δύο πρώτοι να βρίσκονται στην αποστολή του ματς της Πέμπτης. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Ντραγκόφσκι, Πελίστρι, Σάντσες, ενώ θεραπεία έκαναν οι Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Λαφόν.