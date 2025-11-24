Νέα σημεία επέκτασης στον ευρωπαϊκό χάρτη σχεδιάζει ο Ομιλος της ΔΕΗ έχοντας βάλει στο μικροσκόπιό του χώρες στις οποίες θα επεκτείνει την παρουσία του το επόμενο διάστημα και ήδη αναζητά τους βέλτιστους τρόπους για να το κάνει.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Σχέδιο του Ομίλου, που παρουσιάστηκε σε ξένους επενδυτές στο Λονδίνο, η διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ έχει ήδη θέσει ένα χρονοδιάγραμμα τριετίας (2026 – 2028), στη διάρκεια του οποίου θα ισχυροποιήσει ακόμα περισσότερο την παρουσία του εκτός Ελλάδος, χωρίς φυσικά να εγκαταλείψει και την εντός συνόρων ανάπτυξή του.

Με αιχμή του δόρατος το καθετοποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο που εφαρμόζει ήδη με επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Ρουμανία, στην οποία κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο στην παραγωγή ΑΠΕ στη ρουμανική αγορά, με 25 σταθμούς παραγωγής και 3,1 εκατ. πελάτες, αναμένεται να συνεχίσει την ίδια στρατηγική και σε άλλες αγορές όπως αυτές της Ιταλίας, της Βουλγαρίας και της Κροατίας. Κριτήριο για την επιλογή των χωρών αυτών αποτελεί σύμφωνα με τη διοίκηση της ΔΕΗ το γεγονός ότι παρουσιάζουν αναπτυξιακή δυναμική ενώ καθοριστικός παράγοντας είναι ότι ανήκουν στις διασυνδεδεμένες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Παράλληλα όμως εξετάζει στοχευμένη επέκταση στη λιανική προμήθεια ενέργειας και σε ώριμες ευρωπαϊκές αγορές.

Η ιαλική αγορά, στην οποία έχει παρουσία στον τομέα της εμπορίας, βρίσκεται στο επίκεντρο, με τον Ομιλο της ΔΕΗ να διερευνά την εξαγορά μικρής εταιρείας περίπου 100.000 πελατών, κίνηση που, σύμφωνα με τα στελέχη της, θα αποτελέσει πιλότο για επέκταση στη μεγαλύτερη ενεργειακή αγορά της Νότιας Ευρώπης.

Για την αγορά της Βουλγαρίας το στρατηγικό πλάνο περιλαμβάνει τη δημιουργίας μιας νέας μονάδας φυσικού αερίου ισχύος 820 MW. Η επένδυση αυτή αξιολογείται ως κομβικής σημασίας για το ενεργειακό ισοζύγιο της γειτονικής χώρας καθώς το επόμενο διάστημα αναμένεται να αποσυρθεί μεγάλο μέρος της υφιστάμενης λιγνιτικής ανθρακικής ισχύος από την παραγωγή ενέργειας, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σημαντικό κενό που σκοπεύει να καλύψει η ΔΕΗ. Ο ορίζοντας της επένδυσης που έχει αποφασιστεί είναι να τεθεί σε λειτουργία η μονάδα το 2030, ωστόσο ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί το πλάνο εκτέλεσης της επένδυσης.

Η νέα μονάδα στη Βουλγαρία θα λειτουργεί ως μονάδα βάσης εξασφαλίζοντας σταθερή παραγωγή και ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού τόσο για τη Βουλγαρία όσο και για το διασυνδεδεμένο σύστημα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επίσης στις κεραίες της ΔΕΗ βρίσκεται και η ενεργειακή αγορά της Κροατίας, αν και οι εκτιμήσεις της διοίκησης είναι ότι ακόμα πολύ νωρίς για να προχωρήσει σε κάποια επενδυτική κίνηση αντίστοιχου μεγέθους με της Βουλγαρίας.

Πάντως και στις τρεις χώρες (Βουλγαρία, Κροατία και Ιταλία), η ΔΕΗ σχεδιάζει να εγκαταστήσει μέχρι το 2028 έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συνολικής ισχύος 1,56 MW.

Σήμερα η ΔΕΗ λειτουργεί ως ένας πλήρως καθετοποιημένος όμιλος, με δραστηριότητες στην παραγωγή, διανομή και πώληση προηγμένων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας. Εχει παρουσία στην Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Σύμφωνα με το νέο business plan, ο Ομιλος προχωρά σε περαιτέρω ανάπτυξη ενός τεχνολογικά και γεωγραφικά διαφοροποιημένου ενεργειακού χαρτοφυλακίου και έως το 2028 θα προσθέσει 6,3 GW νέων ΑΠΕ στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ να ανέλθει σε 12,7 GW το 2028 και να αποτελούν το 77% της εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.