Το νέο «Golden Boy Web» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είναι ο 18χρονος Χρήστος Μουζακίτης. Ο πρώτος έλληνας παίκτης που πήρε αυτό το ξεχωριστό βραβείο. Στα χνάρια του Γκεντουζί, του Φάτι, του Αντεγέμι και του Μπέλιγχαμ.

Στα πόδια του 17χρονου Καρέτσα γίνεται «μάχη» εκατομμυρίων και «γίγαντες»… σφάζονται για τον ταλαντούχο διεθνή ποδοσφαιριστή που ήδη θεωρείται top talent στο Βέλγιο.

Ο Κωστούλας άνοιξε τα «φτερά» του για την Premier League, ο Ζαφείρης έχει καθιερωθεί στη Γαλανόλευκη, ο Τεττέη και ο Παντελίδης έκαναν το βήμα παραπάνω και πέρασαν το κατώφλι της Εθνικής, οι Τζολάκης και Τζόλης είναι ήδη σταρ στις ομάδες τους. Ο Βαγιαννίδης κουβαλά προσδοκίες, όχι μονάχα των ελλήνων φιλάθλων, αλλά και εκείνων της Σπόρτινγκ. Ο Παυλίδης σαρώνει με την Μπενφίκα και το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο μοιάζει να ανασαίνει ξανά με αέρα αισιοδοξίας και ταλέντου. Γιατί σε τούτη τη γωνιά της Μεσογείου καλλιεργείται αθόρυβα μια γενιά που υπόσχεται πολλά. «ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τους νεαρούς παίκτες που ακόμα δεν έχουν περάσει τη μεγάλη πόρτα της Εθνικής και συνθέτουν την πιο ελπιδοφόρα προοπτική της επόμενης δεκαετίας. Με στόχο το επόμενο Euro, τις επόμενες διακρίσεις, αλλά και την παρουσία της Εθνικής στα μεγάλα ραντεβού.

Οι «γαλανόλευκες» Ελπίδες

Ο Νίκος Μπότης, ο ταλαντούχος τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, είναι ένα από τα ονόματα που βρίσκονται σε τούτη τη λίστα. Με εντυπωσιακό ύψος (1.96) και τεχνική κατάρτιση που ταιριάζει στο προφίλ του σύγχρονου γκολκίπερ, ο Μπότης διαθέτει ψυχραιμία, σταθερότητα και μια αξιοσημείωτη ικανότητα να ελέγχει τον ρυθμό του παιχνιδιού. Θεωρείται ήδη ένας από τους σημαντικότερους υποψηφίους να στελεχώσουν τη θέση κάτω από τα δοκάρια της εθνικής ομάδας τα επόμενα χρόνια.

Στην Ιταλία, ο Χρήστος Αλεξίου της Ιντερ εξελίσσεται σε έναν αμυντικό που συνδυάζει δύναμη και τακτική αντίληψη. Οι τοποθετήσεις του, η ικανότητά του να βγαίνει πρώτος στην μπάλα και η ευχέρεια να ξεκινά οργανωμένα την ανάπτυξη της ομάδας του, τον καθιστούν ένα από τα πιο υποσχόμενα πρότζεκτ των Νερατζούρι.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, ο Νόα Αλεν της Ιντερ Μαϊάμι έχει κεντρίσει τα βλέμματα ως αριστερό μπακ με σπάνια ενέργεια, ενώ μαθαίνει στο πλευρό του σπουδαίου Λιονέλ Μέσι. Αυτό και αν είναι «σχολείο».

Ταχύς, πειθαρχημένος τακτικά, με διαρκείς προωθήσεις και καλοδουλεμένες σέντρες, ο Αλεν αναπτύσσεται σε ένα πρωτάθλημα που πλέον επενδύει συστηματικά στα νέα παιδιά και προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για εξέλιξη.

Στην ΑΕΚ, ο Δημήτρης Καλοσκάμης αναδεικνύεται σε έναν δημιουργικό μέσο με εξαιρετική κάθετη πάσα και βαθιά κατανόηση του παιχνιδιού. Η ψυχραιμία του υπό πίεση και η ευχέρεια να κινεί τα νήματα μεταξύ άμυνας και επίθεσης τον καθιστούν ως ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του.

Αντίστοιχα, ο Αντριάνο Μπρέγκου του Παναθηναϊκού ξεχωρίζει για το υψηλό ποδοσφαιρικό IQ, τα τρεξίματα, τον ρυθμό στις μεταβιβάσεις και την ικανότητα να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις με ένταση και ακρίβεια. Το ταλέντο είναι εκεί. Το ίδιο και η ποιότητα.

Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα από τα πιο εκρηκτικά ταλέντα της νέας φουρνιάς. Ο Σταύρος Πνευμονίδης έκανε το step up και είναι εξτρέμ που συνδυάζει ταχύτητα, ευελιξία και αίσθηση στο ένας εναντίον ενός. Με χαρακτηριστική άνεση στην ντρίμπλα και ξεκάθαρη διάθεση να επιτεθεί στον χώρο, αποτελεί προπονητικό «θησαυρό».

Στην Premier League, ο Στέφανος Τζίμας της Μπράιτον συνεχίζει να αποδεικνύει γιατί θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επιθετικά ταλέντα της ηλικίας του. Η σωματική του δομή, η αίσθηση του γκολ και η ωριμότητα στις κινήσεις χωρίς την μπάλα δείχνουν παίκτη που έχει όλα τα εφόδια για σημαντική καριέρα στο υψηλότερο επίπεδο. Μάλλον είναι ο επόμενος που θα φορέσει τη φανέλα της Εθνικής ανδρών και θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικά στελέχη τούτης της ομάδας μέσα στα επόμενα χρόνια. Ηδη έχει… παραψηθεί!

Στην Αγγλία αγωνίζεται και η πρόσφατη ανακάλυψη του εξαιρετικού σκάουτινγκ της ΕΠΟ. Ο Ράιαν Ογεμπάντε της Κ21 της Γουέστ Χαμ ξεχωρίζει ως αμυντικός σύγχρονης κοπής: δυνατός, γρήγορος και ικανός να ανταποκριθεί σε περισσότερους του ενός ρόλους στην αμυντική γραμμή.

Οι Νέοι είναι… ωραίοι

Στην Ελλάδα, ο 18χρονος Ανέστης Μύθου του ΠΑΟΚ ήδη έχει κάνει αισθητή την παρουσία του, ενώ στην Ιταλία ο Γιάννης Σαρρής της Μόντενα διαθέτει τη διορατικότητα, την ηρεμία και την ποιότητα μεταβιβάσεων ενός ολοκληρωμένου μέσου. Και έχει αφήσει πολλές υποσχέσεις για ένα λαμπερό μέλλον.

Και να ήταν μόνο αυτοί! Ο Τσίγκας της Στουτγάρδης κάνει… θραύση στη Γερμανία και δεν θα αργήσει η στιγμή που θα βρεθεί στην πρώτη ομάδα. Ο ταλαντούχος Χαμζά του Ολυμπιακού, οι φερέλπιδες Ζέκα, Σώκος και Λάβδας του Παναθηναϊκού και πολλά ακόμα ταλαντούχα παιδιά που… έρχονται για να αποδείξουν ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο συνεχίζεται το… «talent boom»!

Ολοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν αποτελούν απλώς μια λίστα υποσχέσεων. Είναι τα πρόσωπα μιας νέας εποχής για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μιας εποχής που απαιτεί σωστή καθοδήγηση, επιμονή και μακροπρόθεσμο πλάνο. Αν αυτά συνδυαστούν, τότε η διάκριση του Μουζακίτη ίσως αποδειχθεί όχι απλώς μια μεμονωμένη επιτυχία, αλλά το προανάκρουσμα μιας γενιάς που μπορεί να αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ποδόσφαιρό μας.