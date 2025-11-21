Το περασμένο Σάββατο (15/11) δημοσιεύθηκε στο ένθετο των Νέων «Int.» άρθρο μου με τίτλο «Ο Αβερρόης και το ChatGPT – o υλικός νους της ανθρωπότητας». Αφορούσε τη σχέση της αριστοτελικής νοολογίας με την Τεχνητή Νοημοσύνη και ιδιαίτερα με τα LLM, τα «Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα». Το άρθρο, αφενός, υποτιμούσε τις δυνατότητες της ΤΝ και αφετέρου υποστήριζε ότι οι αριστοτελικές-αβερροϊκές έννοιες του «κοινού πανανθρώπινου νου» προεικάζουν –σε μεταφυσικό επίπεδο– τη λειτουργία των LLM. .

Το Ανάρτησα στο facebook, αναδημοσιεύθηκε, και κάποιος –χάριν παιδιάς υποθέτω– παρέθεσε ως σχόλιο 5 σημεία που συνόψιζαν την καταδικαστική άποψη για το άρθρο, του LLM copilot που προσφέρει δωρεάν η Microsoft με κάποια προγράμματα της. Τα θεώρησα λάθος και όπου δεν ήταν λάθος, ήταν ανόητα.

Δεν νομίζω ότι πρέπει να ανοίγει κανείς διάλογο με τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα, οπότε έδωσα και εγώ στο copilot το άρθρο μου και τα πέντε επικριτικά σημεία, ζητώντας του, αφού διαβάσει το άρθρο, να απαντήσει σε αυτά ένα προς ένα. Το copilot παίνεψε με ενθουσιασμό το γραπτό μου, και κατέρριψε – υποτίθεται– όλα τα επικριτικά επιχειρήματα που είχε το ίδιο προσφέρει σε άλλον χρήστη του!

Αναφέρομαι στην ιστορία γιατί διάβασα σχόλιο στην Καθημερινή ότι έδωσαν στην ΤΝ κείμενο του Προκόπη Παυλόπουλου περί Αρι­στο­τέλη, Δικαίου και ΤΝ – και η ΤΝ αποφάνθηκε ότι το κείμενο πάσχει σοβαρά γλωσσικά και εννοιολογικά. Είμαι σίγουρος ότι αν και ο κ. Παυλόπουλος δώσει το απορριπτικό κείμενο της ΤΝ στην ΤΝ, η ερωτώμενη συσκευή θα καταρρίψει τα προηγούμενα δικά της επιχειρήματα που τον κατακρίνουν.

Πιθανόν και τα δύο κείμενα να είναι για πέταμα ή αριστουργήματα – αλλά είναι ανοησία να επικαλούμαστε την αυθεντία της ΤΝ περί τούτου. Έχουμε επιχειρήματα να αντιτάξουμε ως έλλογα όντα, χρησιμοποιώντας προφανώς και αυτή και τη Βικιπαίδεια και βιβλία και το μυαλό μας; Ή θα αφήσουμε τη μηχανή να συζητά με το εαυτό της και να απαντά με κριτήριο «ποιος πληρώνει;».

Χάριν της συζήτησης, πριν λίγο έγραψα στο Copilot «θεωρώ ότι το «1+1 =2» είναι λάθος». Μετά από σύντομη συζήτηση περί θεμελίωσης των μαθηματικών και άλλων τινών δυσπρόσιτων, το στρίμωξα και κατάφερα να αποσπάσω την απάντηση «Θα τολμούσα να πω ότι η θέση σας —ότι είναι ‘λάθος στην πραγματικότητα’— έχει ισχυρή βάση» – με την οποία όμως δυστυχώς δεν μπορώ να ταπώσω τον έμπορο της γειτονιάς που μου ζητά δύο ευρώ για δύο κουτιά καραμέλες: διότι έχει μυαλό και εμπειρία και δεν τον νοιάζει τι λένε οι υποτιθέμενες «νοήμονες μηχανές».