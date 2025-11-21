Μέσα σε λίγες ώρες περισσότεροι από 130 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι ξεκίνησαν από τις αφρικανικές ακτές, προσέγγισαν τις ακτές της Κρήτης και της Γαύδου σε τρία διαφορετικά περιστατικά. Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν πως οι μεταναστευτικές ροές με προορισμό τα νότια της χώρας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Η κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι αλλά και οι Αρχές στα δύο νησιά είναι γνώριμη τους τελευταίους – πολλούς – μήνες. Πλέον, είναι καθημερινό το φαινόμενο τουλάχιστον δύο καραβιές να φτάνουν στις ελληνικές ακτές. Αυτό που ίσως έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα είναι το γεγονός ότι πλέον τα κυκλώματα των διακινητών… στέλνουν υπερφορτωμένες βάρκες όχι μόνο στα «συνηθισμένα» σημεία σε Χανιά και Ηράκλειο αλλά και ανατολικότερα.

Είναι χαρακτηριστικό πως στην Ιεράπετρα, που τις τελευταίες εβδομάδες έχει δει τον αριθμό των μεταναστευτικών αφίξεων να αυξάνεται κατακόρυφα, οι συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί είναι ασφυκτικές. Εξάλλου, η πόλη της Ιεράπετρας δεν έχει τις υποδομές, ούτε καν προσωρινό χώρο φύλαξης αλλοδαπών, με αποτέλεσμα όσοι φτάνουν να «φιλοξενούνται» σε πρόχειρες υποδομές, όπως σε σχολεία. Μάλιστα, σχεδόν 100 πρόσφυγες και μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί τις προηγούμενες ημέρες, έμειναν στις αίθουσες αλλά και σε σκηνές στον προαύλιο χώρο σχολείου στον οικισμό Καλόγηροι. Από τις αρχές του έτους, συνολικά 41.271 υπήκοοι τρίτων χωρών πέρασαν παράτυπα τα ελληνικά – θαλάσσια και χερσαία – σύνορα. Η πλειονότητα, δε, έφτασε στη χώρα μας μέσω της… νέας οδού, που συνεχίζει να κερδίζει έδαφος τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή από τις αφρικανικές – και πιο συγκεκριμένα τις λιβυκές – ακτές προς την Κρήτη και τη Γαύδο. Είναι ενδεικτικό πως περισσότεροι από 16.000 πρόσφυγες και μετανάστες επέλεξαν να διασχίσουν τα νερά της Μεσογείου για να φτάσουν στα δύο νησιά.

Tρία περιστατικά

Το πρωί της Τρίτης, οι λιμενικές Αρχές της Αγίας Γαλήνης, των Καλών Λιμένων, του Κόκκινου Πύργου και της Ιεράπετρας ενημερώθηκαν για δύο λέμβους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Αμέσως, για το σημείο απέπλευσε σκάφος του Λιμενικού, το οποίο εντόπισε την πρώτη λέμβο και περισυνέλλεξε τους 32 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Στη συνέχεια, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε τη δεύτερη λέμβο από την οποία περισυνέλλεξε 36 αλλοδαπούς.

Με διαφορά λίγων λεπτών, 34 αλλοδαποί, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους τα ποσά των 5.000 δηναρίων Λιβύης και 150.000 γκίνε Αιγύπτου, ξεκίνησαν από τις ακτές του Τομπρούκ της Λιβύης κι εντοπίστηκαν από τις Λιμενικές Αρχές στη θαλάσσια περιοχή 34 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ανάμεσα στους επιβαίνοντες, μάλιστα, ήταν και 10 ανήλικοι ενώ συνελήφθη ένας 18χρονος υπήκοος Νότιου Σουδάν, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τους υπολοίπους ως ο διακινητής τους.

Στο μεταξύ, χθες το μεσημέρι σορός ενός άνδρα ξεβράστηκε στην παραλία των Ανύδρων στην Παλαιόχωρα. Μάλιστα, το πτώμα εντοπίστηκε τυχαία από κατοίκους, οι οποίοι και ειδοποίησαν αμέσως τις Αρχές. Η σορός βρισκόταν σε κατάσταση σήψης και το πιθανότερο σενάριο είναι να πρόκειται για ένα ακόμη από τα θύματα του ναυαγίου, που σημειώθηκε στα ανοικτά της Γαύδου στις 12 Νοεμβρίου.

«Return hub»

Την πρόθεση για δημιουργία «return hub» μεταναστών σε αφρικανική χώρα επανέλαβε σε πρόσφατη δήλωσή του ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης.

Οπως τόνισε, μιλώντας σε εκπομπή του ΕΡΤnews, η χώρα μας βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τη Γερμανία, προκειμένου να προχωρήσει το κέντρο επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε χώρα της Αφρικής, η οποία, ωστόσο θα πρέπει να «θεωρείται ασφαλής». Για το λόγοι αυτό αποκάλυψε πως έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές με αφρικανικά κράτη, τα οποία θα μπορούσαν να «παίξουν» αυτόν τον ρόλο και να δέχονται μετανάστες, που δεν μπορούν να επιστρέψουν στις πατρίδες τους. Παρ’ όλ’ αυτά, ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου δεν θα είναι υπό την… ομπρέλα της Ευρωπαϊκής Ενωσης ενώ διευκρίνισε πως ακόμη και για όσους προέρχονται από εμπόλεμες ζώνες θα υπάρχει αυστηροποιημένη διαδικασία, ώστε να διαπιστώνεται εάν η Ελλάδα αποτελεί τη μοναδική τους ασφαλή διέξοδο.

Δεν παρέλειψε, μάλιστα, να αναφερθεί στη μείωση των ροών κατά σχεδόν 50% την περίοδο Αυγούστου – μέσα Νοεμβρίου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Συνολικά, δε, η χώρα εμφανίζει σήμερα, σύμφωνα με τον ίδιο, μείωση 18% σε σχέση με πέρυσι, συνδέοντας τη μείωση αυτή τόσο με την ενισχυμένη συνεργασία με την Τουρκία στην αποτροπή παράτυπων διελεύσεων όσο και με τη βελτιωμένη διπλωματική συνεργασία με τη Λιβύη.