Μέσα στα πολλά κρούσματα… συντροφικής αγάπης εντός ΝΔ, δεν έχουν περάσει απαρατήρητες σε διάφορες γαλάζιες παρέες και οι δηλώσεις της Σοφίας Βούλτεψη για το Μεταναστευτικό, ιδιαιτέρως επικριτικές για τον Θάνο Πλεύρη. Το τελευταίο κρούσμα είναι ένα άρθρο της («Liberal»), στο οποίο επικρίνει το νέο Σύμφωνο για το Ασυλο της ΕΕ, που κατά την άποψή της δεν συμφέρει την Ελλάδα και δεν εγγυάται την αλληλεγγύη άλλων χωρών (δυστυχώς, δεν είναι η μόνη που κάνει την ανάγνωση αυτή, πρέπει να σας πω). Κάνει όμως και πολιτική κριτική, παραθέτοντας τα νούμερα που δείχνουν ότι η Ελλάδα έχει μικρότερες ροές, αλλά «φουσκώνει» το πρόβλημα πολιτικά, ευνοώντας την Ακροδεξιά: «Το μόνο που αποδείχθηκε είναι ότι το Μεταναστευτικό πρέπει να το αντιμετωπίζεις κάτω από τα ραντάρ, χωρίς φανφάρες και άχρηστες κραυγές, που αποσκοπούν σε μια κάθε άλλο παρά ανώδυνη (για τη χώρα) αυτοπροβολή. Οταν διογκώνεις το πρόβλημα με σκοπό τη δική σου προβολή, απλά το παρουσιάζεις διογκωμένο και στο πιάτο στην Ακροδεξιά. Εσύ παριστάνεις ότι λύνεις ένα πρόβλημα που δεν το έλυσαν ο Τραμπ, η Μελόνι, ο Σαλβίνι και ο Μερτς μαζί και την ίδια ώρα στέλνεις τις ψήφους σε εκείνους που προτείνουν εύκολες λύσεις για δύσκολα προβλήματα». Ουπς…

Σήμερα «κληρώνει» για την πιστοποίηση

Οσοι παρακολουθείτε το θέμα των ιδιωτικών ΑΕΙ, θα θυμάστε ίσως ότι υπάρχει ακόμη η εκκρεμότητα της πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών των τριών μη κρατικών νομικών σχολών, καθώς και ενός τμήματος πληροφορικής, από το Ανώτατο Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Μαθαίνω ότι το Συμβούλιο θα συνεδριάσει σήμερα και η απόφασή του, για ευνόητους λόγους, συγκεντρώνει και μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Η πληροφόρησή μου λέει, λοιπόν, ότι στο Συμβούλιο έχουν φτάσει από την περασμένη εβδομάδα εισηγήσεις της αρμόδιας πενταμελούς επιτροπής αξιολογητών. Κι ότι είναι στην πλειονότητά τους αρνητικές. Τυπικά, βέβαια, το Συμβούλιο μπορεί να πάρει άλλη απόφαση, αν και είθισται να ακολουθεί την άποψη των αξιολογητών. Εφόσον, όμως, η πληροφόρηση αυτή επικυρωθεί, θα ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση πολιτική, με ενδεχόμενες νομικές συνέπειες. Ιδωμεν.

Το μήνυμα της Γκίλφοϊλ

Το έχουμε πει και θα το ξαναπούμε: η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν είναι μια πρεσβευτής όπως οι άλλοι. Χθες το επιβεβαίωσε ακόμη μία φορά ανεβάζοντας ένα τρίλεπτο βίντεο με ένα μήνυμα προς τον ελληνικό λαό και μια μίνι ανασκόπηση των όσων έκανε στις πρώτες μέρες της στη χώρα μας. «Τι τιμή να εκπροσωπώ τον πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και τον αμερικανικό λαό σε αυτή τη χώρα», είπε, ευχαριστώντας την Ελλάδα για τη θερμή υποδοχή και τονίζοντας ότι «είμαι εδώ για να δουλέψω σκληρά, να ενδυναμώσω τη φιλία μεταξύ των εθνών μας και να βοηθήσω στη συγγραφή του επόμενου μεγάλου κεφαλαίου της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Ελλάδα». Στο βίντεο, η Γκίλφοϊλ ξεκινά την αφήγησή της από την ημέρα του εορτασμού της ελληνικής εθνικής ανεξαρτησίας στον Λευκό Οίκο και κάνει ξεχωριστή αναφορά στους ιστορικούς δεσμούς και τον ελληνικό πολιτισμό και στο πώς ενέπνευσε τον αμερικανικό, εξυμνώντας και τη συνεισφορά των Ελληνοαμερικανών στην κουλτούρα των ΗΠΑ. Στα διπλωματικά, χαρακτηρίζει την Ελλάδα «αξιόπιστο σύμμαχο και ζωτικό εταίρο» και επισημαίνει ως μεγάλες προκλήσεις, τις οποίες, όπως λέει, θα αντιμετωπίσουμε μαζί, «την επέκταση της ενεργειακής μας συνεργασίας, την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας, την εμβάθυνση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών και το άνοιγμα των νέων δρόμων για την καινοτομία».

Σύνορα και αμανέδες

Τη γεωπολιτική της Τουρκίας ανέλυσε ο Ερντογάν με επιχείρημα τον πολιτισμό και τα «σύνορα της καρδιάς». Τι εννοεί ο ποιητής; Σε ομιλία του χθες υποστήριξε ότι «η ασφάλεια της Συρίας, της Παλαιστίνης, του Σουδάν, του Αζερμπαϊτζάν, της ΤΔΒΚ (sic), του Ιράκ, του Ιράν και της Ουκρανίας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Τουρκίας». Και μας κάλεσε να ακούσουμε «τα τραγούδια της Υεμένης, της Αλγερίας, των Σκοπίων, του Μοναστηρίου, της Θεσσαλονίκης, της Μοσούλης και του Κιρκούκ». «Μπορείτε να ορίσετε φυσικά σύνορα σε αυτόν τον ιερό λαό», είπε, «αλλά δεν μπορείτε να ορίσετε σύνορα στη γεωγραφία της καρδιάς του». Ο στόχος; Οπως ανέφερε, ρητώς, «να μεγαλώσουμε την Τουρκία».

Στο μνημόσυνο του Βαρδή Βαρδινογιάννη

Ενας χρόνος συμπληρώνεται από την εκδημία του Βαρδή Βαρδινογιάννη και, εκτός από το τυπικό μνημόσυνό του που θα πραγματοποιηθεί σε στενό κύκλο, προς τιμήν του θα υπάρξει κι ένα τιμητικό μνημόσυνο στις 25 Νοεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. Σε αυτό έχουν προσκληθεί, προφανώς, άπαντες και θα παρίσταται, εξ όσων πληροφορήθηκα, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης.