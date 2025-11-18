Ο Ανδρέας Τεττέη και ο Μπάμπης Κωστούλας πήραν το βάπτισμα του πυρός στην εθνική ομάδα, μπαίνοντας ως αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι στη Σκωτία. Με τους δύο νεαρούς ποδοσφαιριστές να ντεμπουτάρουν ενώπιον του ελληνικού κοινού. Δεν αποκλείεται στο σημερινό παιχνίδι με τη Λευκορωσία (21:45) στην τελευταία αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου να τους δούμε να ντεμπουτάρουν και στο αρχικό σχήμα. Είναι μία από τις σκέψεις του Γιοβάνοβιτς, με δεδομένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Τεττέη και Κωστούλας είναι αυτή τη στιγμή οι μοναδικοί διαθέσιμοι επιθετικοί που έχει ο ομοσπονδιακός προπονητής, αφού απουσιάζει ο Φώτης Ιωαννίδης, ενώ ο Βαγγέλης Παυλίδης τραυματίστηκε στο ματς του Σαββάτου με τη Σκωτία. Ο Γιοβάνοβιτς επέλεξε να μην καλέσει άλλον επιθετικό και θα πορευτεί με τους δύο συγκεκριμένους στο ματς με τους Λευκορώσους. Και μέσα στις σκέψεις του υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε τον Τεττέη στην κορυφή της επίθεσης και τον Κωστούλα πιο πίσω. Η χρησιμοποίση του επιθετικού της Κηφισιάς είναι σχεδόν δεδομένη, ενώ η απουσία τόσο του Κωνσταντέλια, όσο και του τιμωρημένου Μπακασέτα φέρνει τον Κωστούλα ως υποψήφιο για τη θέση του επιθετικού μέσου, μιας και ο ποδοσφαιριστής της Μπράιτον έχει δείξει ότι μπορεί να αγωνιστεί το ίδιο αποτελεσματικά και ως περιφερειακός επιθετικός.

Εναν πρώτο απολογισμό της έως τώρα παρουσίας του στην εθνική ομάδα έκανε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ενόψει του σημερινού αγώνα με τη Λευκορωσία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός προπονητής τόνισε ότι η Ελλάδα άλλαξε επίπεδο σε σχέση με το πού βρισκόταν μερικά χρόνια πριν, αλλά τόνισε ότι είναι πολύ μεγάλη η απογοήτευση του αποκλεισμού από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Κερδίσαμε αρκετά πράγματα όσον αφορά την αγωνιστική μας εικόνα και κάναμε την πρόκριση σε πιο υψηλό επίπεδο του Nations League. Αν αναλογιστούμε ότι από το 2018 η Εθνική ήταν στο τρίτο γκρουπ και τώρα είναι στο πρώτο γκρουπ, που αλλάζει το επίπεδο και θα δείξει που βρισκόμαστε με ομάδες στο υψηλό επίπεδο. Αυτό έγινε μέσα από καλά παιχνίδια. Είναι πολύ μεγάλη η απογοήτευση για τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ. Πίστευα ότι είχαμε φτάσει σε σημείο να εξασφαλίσουμε μια θέση στην πρώτη δυάδα και να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Το ποδόσφαιρο ήταν αρκετά σκληρό απέναντί μας στην τελευταία φάση, αλλά είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζούμε έως τα επόμενα προκριματικά. Θα πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να μην

ξαναβρεθούμε στη θέση που είμαστε σήμερα. Η ομάδα έχει να δώσει πολλά πράγματα στο γήπεδο. Εχουμε δημιουργήσει ένα προφίλ αγωνιστικό που πρέπει να κρατήσουμε, αλλά πρέπει να διορθώσουμε και πολλά πράγματα για να βρούμε σταθερότητα. Μεγαλύτερη συγκέντρωση και να πάμε καλύτερα ανασταλτικά».

Μιλώντας για το ποιο ματς θα ήθελε να ξαναπαίξει σε αυτή τη διαδικασία των προκριματικών και αν θα ήταν με τη Δανία (εντός) ή τη Σκωτία (εκτός), ο Γιοβάνοβιτς ανέφερε πως θα ήθελε να παίξει ξανά αυτό με τους Δανούς στο Καραϊσκάκη. «Θα ήθελα να παίξω ξανά το ματς με τη Δανία μέσα. Με τη Σκωτία έξω κάναμε απ’ τα καλύτερα παιχνίδια όσον αφορά τον τρόπο προσέγγισης του ματς και με βάση το ότι θέλαμε αποτέλεσμα. Κάναμε εξαιρετικό παιχνίδι, ήταν από τα καλά παιχνίδια της Εθνικής, απ’ τα γεμάτα. Με τη Δανία φάνηκε πολύ μεγάλη διαφορά των δύο ομάδων, κάτι που μας πλήγωσε πολύ, ενώ ουσιαστικά δεν ήταν έτσι. Με πληγώνει αυτό το ματς».

Ο ομοσπονδιακός προπονητής μίλησε πολύ και για τη συγκέντρωση που θα έπρεπε να έχει η Ελλάδα σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια. «Το μάθημα που παίρνουμε είναι ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συγκέντρωση στα κρίσιμα παιχνίδια. Αυτά τα προκριματικά έγιναν πολύ γρήγορα και αν εξαιρέσω ένα παιχνίδι με τη Δανία στην έδρα μας, που δεν ήμασταν καλά προετοιμασμένοι για το συγκεκριμένο, πιστεύω ότι σε αυτά τα κρίσιμα ματς που ήταν σε σύντομο διάστημα έπρεπε να ήμασταν πιο προσεκτικοί. Αυτός είναι ο κύριος λόγος που αποτύχαμε. Υπάρχουν κάποια ματς που είναι must να τα κερδίσεις. Εμείς σε αυτό το κομμάτι υποφέραμε αρκετά. Δεν ήταν τόσο ο τρόπος παιχνιδιού και η διάθεση, όσο τα λάθη που ήταν αρκετά και συσσωρεύτηκαν σε 2-3 παιχνίδια».

Ρέτσος

Τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου ο Παναγιώτης Ρέτσος, που είπε μεταξύ άλλων: «Βαθμολογικά δεν μας δίνει τίποτα ο άγωνας, δυστυχώς γιατί το θέλαμε πολύ. Παίξαμε με αρκετά καλές ομάδες. Μας αφήνει με αίσθημα δυσαρέσκειας. Ξέρουμε τα λάθη μας και θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε πόσο καλή ομάδα είμαστε, πόσο το θέλουμε και να παίξουμε όπως με τη Σκωτία. Κίνητρο υπάρχει γιατί πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και αυτό είναι από μόνο του σημαντικό. Ολοι θέλουν να αγωνιστούν σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι και να παίξουν καλά σε αυτό».