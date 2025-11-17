Ενα σκαλοπάτι υψηλότερα ανέβασε ο οίκος Fitch το ελληνικό αξιόχρεο, αναβαθμίζοντας τη χώρα σε BBB με σταθερές προοπτικές. Ο οίκος Fitch Ratings αναβάθμισε τα μεσάνυχτα της περασμένης Παρασκευής τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε «BBB» από «BBB-», με σταθερές προοπτικές, επιβεβαιώνοντας την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την αξιοπιστία της δημοσιονομικής πολιτικής. Σημειώνεται ότι ο αμερικανικός οίκος είχε δώσει την επενδυτική βαθμίδα στην Ελλάδα τον Δεκέμβριο του 2023 και τον Μάιο αναβάθμισε τις προοπτικές του αξιόχρεου της σε θετικές ενώ πλέον μόνο η Moody’s κρατά ακόμη την ελληνική οικονομία στο χαμηλότερο επίπεδο του investment grade (επενδυτική βαθμίδα).

Με την αναβάθμιση από τη Fitch ολοκληρώνεται ένας θετικός κύκλος αξιολογήσεων για το 2025 για την ελληνική οικονομία ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας στις διεθνείς αγορές. Σύμφωνα με τον οίκο Fitch:

Η Ελλάδα πετυχαίνει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ των χωρών επενδυτικής βαθμίδας, με σωρευτική πτώση άνω των 60 ποσοστιαίων μονάδων από το 2020. Το δημόσιο χρέος υποχώρησε στο 145% του ΑΕΠ το 2025, με προοπτική περαιτέρω αποκλιμάκωσης στο 120% έως το 2030.

Η ανάπτυξη θα παραμείνει γύρω στο 2% έως τουλάχιστον το 2027, με τη σύγκλιση προς το εισοδηματικό επίπεδο της ευρωζώνης να συνεχίζεται.

Ο προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης θα εμφανίσει πλεόνασμα κοντά στο 1% του ΑΕΠ φέτος, παρόμοιο με την ισχυρή επίδοση του 2024 (1,3%) και πρωτογενές πλεόνασμα 4,8%.

Ο προϋπολογισμός του 2026 θα παραμείνει πλεονασματικός, παρά κάποια μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο προϋπολογισμού. Οι προγραμματισμένες μειώσεις του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα έχουν τη μεγαλύτερη δημοσιονομική επίπτωση, την οποία η κυβέρνηση εκτιμά σε 1,2 δισ. ευρώ (0,5% του ΑΕΠ), αυξανόμενη σε 1,6 δισ. το 2027. Αυτό θα ενισχύσει το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα κυρίως των μεσαίων εισοδημάτων, το οποίο με τη σειρά του θα στηρίξει την ανάπτυξη. Επιπλέον 600 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για επιδότηση ενοικίου και στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων και 300 εκατ. ευρώ για αυξήσεις μισθών στον αμυντικό τομέα.

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κυμαίνεται γύρω στο 6% του ΑΕΠ από το 2023, σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο χωρών «BBB» που είναι 0,3%. Από δομική άποψη, το χαμηλό ποσοστό αποταμίευσης είναι ο κύριος λόγος για το σημαντικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, ενώ οι επενδύσεις με έντονη εισαγωγική διάσταση αναμένεται να εντείνουν την πίεση μεσοπρόθεσμα. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι «στόχος μας πλέον είναι να γίνουμε μια οικονομία κατηγορίας Α, να φτάσουμε δηλαδή το συντομότερο δυνατό στην ανώτερη βαθμίδα αξιολόγησης των ξένων οίκων».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανέφερε ότι «η αναβάθμιση της Fitch επιβεβαιώνει κάτι που είναι πλέον ορατό σε όλους: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο», προσθέτοντας: «Η αναβάθμιση αφορά κάθε πολίτη, γιατί σημαίνει χαμηλότερο κόστος για το κράτος, περισσότερη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη σιγουριά για τις επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας».