Τι τσ’ έπιασε και ξεκατινιάζοντ’ όλοι τζι. Που θάλεγε και ο φίλος μου Σταμάτης Κραουνάκης. Μετά την εμφάνιση – ξινήθρα που είχε στον Αντένα ο κύριος Σαμαράς βιζαβί με την κυρία με το λυσάρι στα χέρια, να απαντάει στις ερωτήσεις που της έθεσε να του τις κάνει, βγήκε ο κύριος Καμμένος, και ανήρτησε μία φωτογραφία όπου παρουσιάζεται αυτός με τον κύριο Σαμαρά ομού, σε μετεφηβική ηλικία (όχι ότι δεν τους αναγνωρίζεις, η καλή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται) και πάνω ακριβώς από το κάδρο υπάρχει μια λεζάντα η εξής: «Ξέρεις εσύ» μπα τι λες; Αυτός ξέρει. Εσύ ξέρεις; Ξεράδια ξέρεις, γιατί αν ήξερες θα το ‘λεγες, δεν θα τον απειλούσες.

Και δεν φτάνει αυτό αλλά το τραβάει κι άλλο και το σκοινί τον κατηγορεί ότι συγκυβέρνησε με τον Βενιζέλο και το ΠΑΣΟΚ. Αυτός που συγκυβέρνησε με τον Τσίπρα δεν πιάνεται, ήταν καλύτερο. Τι να πω; Που προσωπικά δεν θα ξεχάσω τον ευτραφή τότε κύριο Καμμένο (ήταν πριν ρέψει στην πείνα και πριν γνωρίσει την Κίμπερλι να βγει στα σόσιαλ δίπλα της με το τσουλούφι το ξανθοβαμμένο όρθιο από την περηφάνια στη φωτογραφία μαζί της) δεν θα ξεχάσω λοιπόν ποτέ τον τότε καμένο υπουργό των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ντυμένο βατραχάνθρωπο, ένα θέαμα ανυπέρβλητο, όπως επίσης άλλο μνημειώδες ενσταντανέ, στην πατρίδα μου τη Σαλαμίνα να του στρώνουνε στην Κυνοσούρα, κόκκινο χαλί στο κατσάβραχο στην παραλία μέχρι που σκάει το κύμα στα βοτσαλάκια, κι αυτός να το διέρχεται και να ρίχνει δάφνινο στεφάνι στα σκουριασμένα τα νερά (τόσα σάπια καράβια μισοβουλιαγμένα).

Αυτές οι εικόνες δεν είναι αστείο. Είναι συλλεκτικά κομμάτια. Θες να του την πεις κύριε Καμμένε μου του Σαμαρά. Πες του για την ΠΟΛΑΝ, το κόμμα που έφτιαξε όταν έριξε τον μπαμπά Μητσοτάκη κι έστειλε τη ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ άναυλα στην αντιπολίτευση. Πες του για το Ζάππειο που θα έσκιζε τα μνημόνια εν μια νυκτί. Εγώ θα σου λέω τι να πεις;

Αλλά δεν γίνονται μόνο απ’ τα δεξιά τα μαλλιοτραβήγματα. Οχι. Τουναντίον. Δεν βλέπεις τους πάλαι ποτέ αχώριστους Τσίπρα – Βαξεβάνη και το Ντοκουμέντο του που ήτανε His master’s voice, να τρώνε τα μουστάκια τους; Αυτοί οι δυο παλιά είχανε φτάσει στο σημείο πολλές φορές να μην ξέρεις ποιος είναι ο master και ποια είναι η voice. Ε τώρα να τους δεις πώς τρέχουνε στα δικαστήρια. Ο Τσίπρας βέβαια, σαν πονηρή αλεπού δεν έκανε τίποτα από μόνος του. Αντιθέτως έβαλε τον εκδοτικό οίκο να κάνει τη μήνυση. Ο Βαξεβάνης όμως που δεν είναι κάνα παιδάκι τωρινό, δεν απαντάει στον εκδότη, απαντάει στον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό αποκαλώντας δε το βιβλίο του, όχι Ιθάκη αλλά «ΠαραμΙθάκη». Μύλος.

Τώρα βέβαια για να το πούμε και του στραβού το δίκιο, ήτανε απόσπασμα αυτό που διάλεξε να βγάλει στη φόρα ο Ντοκουμέντος; Αντιγράφω και διαβάστε τώρα πράγμα.

«Τα ξημερώματα τις 29 Ιουνίου 2023, την ημέρα δηλαδή που ο Τσίπρας δήλωσε πως παραιτείται από πρόεδρος το ΣυΡιζΑ, ξύπνησε από έναν θόρυβο στο μπαλκόνι που οφειλόταν σε ένα παγιδευμένο Περιστέρι. Το Περιστέρι δεν μπορούσε να πετάξει γιατί χτυπούσε σε ένα διάφανο προστατευτικό τζάμι στο μπαλκόνι, ο Αλέξης Τσίπρας το έπιασε στα χέρια και το βοήθησε να πετάξει πάνω στο γυάλινο φράγμα επιστρέφοντας στο δωμάτιο»… Αναφώνησε. «Απίστευτο και σημαδιακό, τώρα πια είμαι απόλυτα σίγουρος για την απόφασή μου» και εξήγησε για το περιστέρι στην Περιστέρα.

Χαιρετώ.