Οι πιο δύσκολοι λεκέδες είναι αυτοί που προκαλούνται από χρωστικές ουσίες όπως η μουστάρδα, ο καφές, το γρασίδι και το μελάνι, μας πληροφορεί η AI. Για να προσθέσει στη συνέχεια και τη λάσπη, ειδικά όταν στεγνώσει, καθώς περιέχει διάφορα συστατικά που κολλάνε στις ίνες του υφάσματος.

Και μεταφορικά ωστόσο, η λάσπη λεκιάζει – ίσως περισσότερο από την πραγματική. Καλός αγωγός της θεωρείται η συκοφαντία, ένα μέσο που χρησιμοποιείται παντού, κυρίως όμως εκεί όπου υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα. Τις τελευταίες ημέρες το ποδόσφαιρο έχει στρέψει το ενδιαφέρον του στην Τουρκία λόγω των συγκλονιστικών αποκαλύψεων με τους εκατοντάδες ποδοσφαιριστές, διαιτητές και παράγοντες να εμπλέκονται σε στοιχηματικό σκάνδαλο.

Τα ξερά χόρτα είναι πολλά, αλλά δυστυχώς μαζί τους καίγονται και πολλά χλωρά. Στη διαδικασία που ακολούθησε η τουρκική ομοσπονδία διαπιστώθηκαν κάποια σημαντικά κενά γιατί οι πληροφορίες που ζητήθηκαν από τις πλατφόρμες των τυχερών παιχνιδιών δεν ήταν επαρκείς και θα μπορούσαν να είναι ανοιχτές σε κακόβουλη χρήση. Κάποιοι παίκτες και διαιτητές υποστηρίζουν πως ουδέποτε έχουν στοιχηματίσει, παρά τα παραπεμπτικά της αθλητικής δικαιοσύνης που περιλαμβάνουν τα ονόματά τους.

Η αλήθεια στάζει με το σταγονόμετρο, αλλά απ’ όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής βγαίνει το συμπέρασμα πως κάποιοι χρησιμοποίησαν διαφημιστικά κουπόνια που έφεραν το ονοματεπώνυμο των παικτών και των διαιτητών τα οποία εγγράφηκαν στις πλατφόρμες μέσω τρίτων. Με μια σημαντική λεπτομέρεια: κατά τη διαδικασία οι εταιρείες δεν ζήτησαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, αρκούσαν μερικά βασικά στοιχεία όπως αριθμός ταυτότητας για να ενεργοποιηθούν τα κουπόνια.

Υστερα από σχετικό ερώτημα της εισαγγελίας διαπιστώθηκε πως πράγματι υπήρξε κενό όσον αφορά την επάρκεια των πληροφοριών που ζητήθηκαν από την τουρκική ομοσπονδία. Η τελευταία αναγκάστηκε να άρει τα διοικητικά μέτρα που είχε επιβάλει σε δύο ποδοσφαιριστές, αλλά η υπόθεση μοιάζει με τον ασκό του Αιόλου, αφού δεκάδες ακόμα θεωρείται πως έχουν πέσει θύματα απάτης. Τα ονόματά τους, ωστόσο, διασύρονται εδώ και μέρες στην Τουρκία και σε κάθε ευρωπαϊκό έντυπο.

Τι θα γίνει αν στο τέλος της ημέρας αποκαλυφθεί πως έχουν πέσει θύματα πλαστοπροσωπίας; Ποιος θα αποκαταστήσει την εικόνα τους που έχει γεμίσει λάσπες οι οποίες στο μεταξύ ξεράθηκαν και έκαναν τον λεκέ ακόμα πιο βαθύ; Το ίδιο ισχύει και με πολλούς ποδοσφαιριστές που έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν (περίπτωση Εμπαπέ) για σεξουαλικές επιθέσεις αλλά τελικά αποδείχτηκαν έωλες οι κατηγορίες.