Κάντε το εικόνα. Τα νοσοκομεία έχουν χορηγούς καπνοβιομηχανίες. Ατοπο, παράδοξο, άκομψο, υπερβολικό, παράνομο; Οπως κι αν το χαρακτηρίσετε δίκιο θα έχετε. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά η αντιμετώπιση είναι εντελώς διαφορετική. Τις τελευταίες εβδομάδες το τουρκικό ποδόσφαιρο συνταράσσεται από ένα μεγάλο σκάνδαλο που αφορά την εμπλοκή άνω των 1.000 ποδοσφαιριστών, αλλά και δεκάδων διαιτητών και παραγόντων σε στοιχηματική δραστηριότητα. Οταν κάποιος αδαής ακούει ή διαβάζει την είδηση το μυαλό του πηγαίνει κατευθείαν σε προκαθορισμένα αποτελέσματα στα οποία συμμετείχαν ποδοσφαιριστές και κέρδισαν χρήματα μέσω στοιχημάτων. Αυτή είναι η μισή (και ακόμα λιγότερο) αλήθεια.

Στο ζήτημα του τζόγου στο ποδόσφαιρο υπάρχει η εξής παραδοξότητα: ενώ η πλειονότητα των ομάδων και των λιγκών έχει βασικούς χορηγούς στοιχηματικές εταιρείες οι οποίες πληρώνουν εμμέσως και τα συμβόλαια των ποδοσφαιριστών, οι αθλητές δεν έχουν δικαίωμα να στοιχηματίσουν. Αυτό συμβαίνει προφανώς για να προστατευτεί η αξιοπιστία του παιχνιδιού.

Ερευνα της διεθνούς δημοσιογραφικής ομάδας Investigate Europe που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Μάιο αποκαλύπτει πως τα δύο τρίτα των ομάδων σε 31 κορυφαίες κατηγορίες πρωταθλημάτων έχουν τουλάχιστον μία στοιχηματική εταιρεία ως χορηγό. Από τις συνολικά 296 ομάδες που συνεργάζονται με στοιχηματικές εταιρείες οι 145 φέρουν το λογότυπό τους στην μπροστινή πλευρά της φανέλας. Στην Ιταλία και το Βέλγιο για να παρακάμψουν τον νόμο που απαγορεύει τέτοιες διαφημίσεις, προβάλλουν λογότυπα φιλανθρωπικών ιδρυμάτων που συνδέονται με στοιχηματικές εταιρείες ή ιστοσελίδες ψυχαγωγικού/ενημερωτικού περιεχομένου.

Επίσης 14 από τα 31 πρωταθλήματα έχουν βασικό χορηγό στοιχηματική εταιρεία ενώ 27 ομάδες από τις πέντε κορυφαίες λίγκες συνεργάζονται με εταιρείες που έχουν ασιατικό προσανατολισμό. Στη φετινή σεζόν 11 από τις 20 ομάδες της Πρέμιερ Λιγκ έχουν χορηγό στοιχηματική εταιρεία, όπως ακριβώς και πέρυσι. Βέβαια έχουν συμφωνήσει να αφαιρεθούν από του χρόνου τα λογότυπα των εν λόγω εταιρειών από το μπροστινό μέρος των φανελών με τις οποίες αγωνίζονται οι παίκτες, αλλά θα παραμείνουν στα μανίκια και σε εμφανή σημεία του γηπέδου. Οταν λοιπόν το ποδόσφαιρο ουσιαστικά χρηματοδοτείται από το στοίχημα είναι τουλάχιστον υποκριτικό να ζητάς από τους αθλητές-διαφημιστές να μη στοιχηματίζουν. Ενας από τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο της Τουρκίας, ο διεθνής άσος της Γαλατασαράι Ερεν Ελμαλί στοιχημάτισε πριν από πέντε χρόνια σε αγώνα που δεν αφορούσε την ομάδα του και σήμερα το όνομά του διασύρεται και η καριέρα του βρίσκεται σε κίνδυνο. Ποιο μπορεί να είναι λοιπόν το μήνυμα που στέλνει αυτή η υπόθεση, όπως και άλλες παρόμοιες από το παρελθόν (Τονάλι κ.ά.) για το στοίχημα;