«Δεν είμαστε μονοθεματικό κόμμα. Εχουμε πρόγραμμα. Είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για αυτό που κάνουμε σήμερα και το οποίο είναι πρωτοποριακό. Για αυτό το πρόγραμμα δούλεψαν πάνω από 60 προσωπικότητες από όλο τον κόσμο, 150 από την Ελλάδα», είπε η Κωνσταντοπούλου, παρουσιάζοντάς το με φόντο άβατάρ της φτιαγμένα με AI. Μια Ζωή πυροσβέστης, μια αγρότισσα, μια δασκάλα, μια φανταρίνα του ’40, μια αρχαία Ελληνίδα, μια δικαστή και πάει λέγοντας. Αλήθεια, είναι δύσκολο να σατιρίσεις κάποια που δεν συνειδητοποιεί καν πόσο αυτοτρολάρεται.

Συλλαλητήριο

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε χθες στο συλλαλητήριο αγροτών και κτηνοτρόφων έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να τους στηρίξει – και φυσικά για να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση. Το επόμενο βήμα δεν είναι δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Κάθε αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης που ξεπατικώνει συμπεριφορές και πρωτοβουλίες όσων έχουν πάρει το αξίωμα πριν απ’ αυτόν ανεβαίνει στα τρακτέρ όταν στήνονται τα αγροτικά μπλόκα. Μεταξύ μας, θα είναι ο καταλληλότερος μέχρι σήμερα για την περφόρμανς – ως ο λαϊκότερος.

Θάλασσα

Εκείνη αποφεύγει να μιλάει γι’ αυτόν, αλλά αυτός δεν σταματάει να μιλάει για εκείνη. Ο Νίκος Καραχάλιος έδωσε μια ακόμη συνέντευξη για την Καρυστιανού. Ανάμεσα σε άλλα ανέφερε ότι εκφράζει πάντα «αγάπη και στοργή για έναν άνθρωπο που κάνει τα πρώτα του βήματα στην πολιτική, έναν χώρο σκληρό και απαιτητικό». Βέβαια, μετά συμπλήρωσε «η θάλασσα θα την προστατεύει, αλλά έξω από “Το Κύμα”, ο χώρος μπορεί να σε πνίξει». Ακούγεται σαν να της κάνει μια προσφορά την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί.

Πόρτα

Ο Κώστας Τσιάρας, στη συνάντηση που είχε με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών, παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών. Κι όχι μόνο. Τους είπε ότι η πόρτα του υπουργείου παραμένει ανοιχτή για διάλογο. Μια αραβική παροιμία, πάντως, λέει μην ανοίγεις μια πόρτα που δεν μπορείς να κλείσεις (το αναφέρω γιατί μέχρι τώρα ο υπουργός δεν έχει δείξει πως είναι ικανός να τους λύσει τα προβλήματα ώστε να φύγουν κλείνοντας την πόρτα πίσω τους).