«Συνωστισμός» επικρατεί στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ με τα νοικοκυριά να σπεύδουν να υποβάλουν αίτηση για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης το οποίο κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ για όσους κατοικούν σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Η πλατφόρμα myΘέρμανση άνοιξε το μεσημέρι της Δευτέρας και μέσα στις πρώτες 24 ώρες είχε υποδεχθεί περίπου 190.000 αιτήσεις με επτά στις δέκα να αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης.

Μπορεί η πλατφόρμα myΘέρμανση να έχει πάρει «φωτιά» αλλά οι παραγγελίες πετρελαίου θέρμανσης μέχρι στιγμής παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα στην Αττική με τις τιμές να έχουν τραβήξει την ανηφόρα τις τελευταίες ημέρες. Η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του υπουργείου Ανάπτυξης, εκτινάχθηκε στα 1,173 ευρώ ανά λίτρο από 1,128 ευρώ που ήταν στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης για τη σεζόν 2025-2026. Στην Αττική η μέση τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κινείται στο 1,153 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά οι τιμές ξεπερνούν και το 1,20 ευρώ το λίτρο με τις υψηλότερες τιμές να εντοπίζονται σε Κυκλάδες (1,298 ευρώ/λίτρο), Δωδεκάνησα (1,274 ευρώ/λίτρο), Κέρκυρα (1,235), Λέσβο (1,234), Κεφαλονιά (1,223). Σε υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με τις τελευταίες τιμοληψίες, βρίσκονται οι τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης σε Γρεβενά (1,193), Ευρυτανία (1,204), Φωκίδα (1,218). Στην Κρήτη, η υψηλότερη μέση τιμή καταγράφεται στο Ρέθυμνο (1,250 ευρώ το λίτρο).

Αξίζει να σημειωθεί πώς στην έναρξη της σεζόν τα διυλιστήρια τιμολογούσαν το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου στα 0,807 ευρώ ανά λίτρο ενώ χθες η τιμή ήταν περίπου στα 0,848 το λίτρο. Την ίδια ώρα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανακάμπτουν μετά την απόφαση του ΟΠΕΚ να παγώσει τα σχέδιά του για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον επόμενο χρόνο, με την τιμή του αργού πετρελαίου Brent να αυξάνεται έως τα 65,2 δολάρια. Τα οκτώ μέλη της ομάδας παραγωγών πετρελαίου δήλωσαν ότι θα σταματήσουν τυχόν περαιτέρω αυξήσεις στην παραγωγή πετρελαίου τον Ιανουάριο, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2026 κάτι που εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την εξέλιξη των τιμών διεθνώς και κατ’ επέκταση στην εγχώρια αγορά.

Η προκαταβολή του επιδόματος

Τα νοικοκυριά έχουν χρονικό περιθώριο έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 για να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ ενώ πριν από τα Χριστούγεννα θα δουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό την προκαταβολή του επιδόματος που φτάνει στο 60% του ποσού του επιδόματος που είχαν λάβει για τη σεζόν 2024-2025. Αν και η διαδικασία υποβολής της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης είναι απλή, κρύβει παγίδες τις οποίες θα πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι για να μη βρεθούν εκτός επιδόματος.

Λάθη που στοιχίζουν

Τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές με κίνδυνο να χάσουν την ενίσχυση είναι τα εξής:

Εγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Πρέπει να δηλώσουν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ο οποίος εμφανίζει το όνομα του προσώπου το οποίο υποβάλλει την αίτηση και όχι μόνο του συζύγου του. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα «κολλήσει». Για να λυθεί το πρόβλημα και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει οι δικαιούχοι να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025), να κάνουν ανάκληση της αίτησής τους και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς.

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.

Πρόβλημα παρατηρείται και σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η επιδότηση χάνεται, αν δεν γίνουν εγκαίρως διορθώσεις.

Νοικοκυριά που είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν επίδομα θέρμανσης στον ηλεκτρισμό. Η αίτησή τους απορρίπτεται καθώς δεν δικαιούνται επίδομα για το ηλεκτρικό ρεύμα που χρησιμοποιούν για να ζεστάνουν το σπίτι τους. Εάν θέλουν να λάβουν το επίδομα θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για άλλο καύσιμο, π.χ. πετρέλαιο θέρμανσης.

Υπό στενή παρακολούθηση πρατήρια και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης

Ψηφιακό «μάτι» στην αγορά καυσίμων και πρόστιμα έως 15.000 ευρώ σε πρατήρια καυσίμων και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης που δεν συμμορφώνονται στις υποχρεώσεις τους επιστρατεύει η ΑΑΔΕ επιχειρώντας να βάλει φρένο στο λαθρεμπόριο και τη νοθεία καυσίμων.

Ιδιοκτήτες ή νόμιμοι εκπρόσωποι των πρατηρίων καυσίμων καθώς και πωλητές πετρελαίου θέρμανσης είναι πλέον υποχρεωμένοι να καταχωρούν ηλεκτρονικά στο Μητρώο Δεξαμενών Πρατηρίων Καυσίμων τα στοιχεία των δεξαμενών τους. Οσοι δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βρίσκονται αντιμέτωποι με καμπάνες. Ειδικότερα:

Τα πρόστιμα κυμαίνονται από 500 έως και 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, ενώ το ανώτατο συνολικό ποσό προστίμου για κάθε υπόχρεο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ.

ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, ενώ το ανώτατο συνολικό ποσό προστίμου για κάθε υπόχρεο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ. Οι παραβάσεις αφορούν κυρίως την παράλειψη απογραφής, τη μη καταχώριση ή καθυστερημένη καταχώριση στοιχείων, καθώς και την ανακριβή ή μη επικαιροποιημένη καταχώριση των δεδομένων που αφορούν στις δεξαμενές, τις αντλίες, τα συστήματα εισροών – εκροών και τους φορολογικούς μηχανισμούς των πρατηρίων.

Για πλήρη παράλειψη απογραφής στο Μητρώο Δεξαμενών επιβάλλεται πρόστιμο 15.000 ευρώ, ενώ για μη καταχώριση στοιχείων προβλέπονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 3.000 έως 4.000 ευρώ ανά στοιχείο για τους κατόχους άδειας λειτουργίας πρατηρίων ή πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και από 1.500 έως 4.000 ευρώ για τους εγκαταστάτες συστημάτων εισροών – εκροών και τους φορείς παροχής υπηρεσιών ογκομέτρησης.

Για ανακριβείς καταχωρίσεις, οι κυρώσεις φτάνουν έως και 3.000 ευρώ ανά στοιχείο, ανάλογα με το είδος της παράβασης.

Για εκπρόθεσμη καταχώριση στοιχείων στο Μητρώο, προβλέπονται πρόστιμα από 500 έως 1.500 ευρώ ανά στοιχείο, ενώ η μέγιστη συνολική επιβάρυνση ανά υπόχρεο ανέρχεται σε 6.000 ευρώ.

Στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων, τα πρόστιμα κυμαίνονται μεταξύ 1.000 και 2.500 ευρώ ανά παράβαση.

Στις περιπτώσεις μεταβίβασης πρατηρίου ή εγκατάστασης πωλητή πετρελαίου θέρμανσης, όπου εάν δεν πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη μεταβολή των στοιχείων, το νέο πρόσωπο που αναλαμβάνει τη λειτουργία επιβαρύνεται με πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά μη επικαιροποιημένο στοιχείο, με ανώτατο όριο επίσης τις 15.000 ευρώ.

Αρμόδιες αρχές για την τήρηση και τον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρίσεων είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, ανάλογα με την αρμοδιότητά τους.

Οι υπηρεσίες αυτές θα συντάσσουν εκθέσεις ελέγχου και πορισματικές αναφορές, τις οποίες θα διαβιβάζουν στα κατά τόπους τελωνεία, τα οποία είναι υπεύθυνα για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμων και την είσπραξή τους σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

8 tips για να μη σας κλέψουν στη δεξαμενή

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι καταναλωτές και κυρίως οι διαχειριστές πολυκατοικιών κατά την παραλαβή του πετρελαίου θέρμανσης για να αποφύγουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Πολλοί καταναλωτές την έχουν πατήσει, διαπιστώνοντας εκ των υστέρων ότι η ποσότητα καύσιμου που έχουν παραλάβει είναι μικρότερη σε σχέση με το ποσό που πλήρωσαν στον προμηθευτή.

Συμβουλές για τη διαδικασία παραλαβής πετρελαίου θέρμανσης δίνει το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτή:

Δεν επιτρέπουμε να παραλαμβάνουν πετρέλαιο άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν τη διαδικασία. Καλό θα είναι κατά τη διάρκεια της παραλαβής να παρευρίσκονται περισσότερα του ενός άτομα. Δεν εμπιστευόμαστε μόνο τον μετρητή του βυτιοφόρου ή τον εξωτερικό σωλήνα ένδειξης της στάθμης της δεξαμενής μας, αλλά χρησιμοποιούμε το δικό μας μέτρο. Δεν δεχόμαστε να πληρώσουμε αν η απόδειξη ή το τιμολόγιο παραλαβής – πληρωμής δεν έχει συμπληρωμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία (όπως: ονοματεπώνυμο και διεύθυνση του πελάτη, ποσότητα, προμέτρηση και επιμέτρηση, ώρα παράδοσης κ.λπ.). Συγκρίνουμε, έπειτα από έρευνα ή ενημέρωση, τις αναγραφόμενες, στα πρατήρια της περιοχής μας, τιμές. Πρέπει να ξέρουμε να υπολογίζουμε με ακρίβεια πόσα λίτρα πετρελαίου αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής. Για να μάθουμε πόσα λίτρα αντιστοιχούν σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής μας, πολλαπλασιάζουμε το μήκος της (π.χ. 2,00 μέτρα) επί το πλάτος της (π.χ. 1,25 μέτρα) επί το ύψος της (π.χ. 1 μέτρο), δηλαδή: 2 x 1,25 x 1 = 2,5 m3 ή 500 λίτρα. Επομένως, σε κάθε εκατοστό ύψους της δεξαμενής αντιστοιχούν 25 λίτρα (2.500:100=25). Ολες οι διαστάσεις αφορούν τις εσωτερικές διαστάσεις της δεξαμενής. Πρέπει να μετράμε, παρουσία του βυτιοφορέα, το ύψος του πετρελαίου που έχει η δεξαμενή μας και πριν αρχίσει η παράδοση και μόλις αυτή τελειώσει. Απαιτούμε από τον μεταφορέα να γράψει το ύψος που μετρήσαμε πριν και μετά την παράδοση, στην απόδειξη παραλαβής. Το πετρέλαιο που παραλάβαμε, μπορούμε να το υπολογίσουμε αν πολλαπλασιάσουμε το ύψος του πετρελαίου που προστέθηκε στη δεξαμενή μας με τα λίτρα ανά εκατοστό, που αυτή χωράει. Αν π.χ. η δεξαμενή μας είχε 18 εκατοστά πετρέλαιο πριν από την παραλαβή και 78 εκατοστά μετά την παραλαβή, προστέθηκαν 78-18=60 εκατοστά. Με τα 25 λίτρα, ανά εκατοστό ύψους, παραλάβαμε 60×25=1.500 λίτρα πετρέλαιο. Ο καταναλωτής πρέπει να δίνει τα ίδια στοιχεία για να αναγράφονται στο τιμολόγιο, με αυτά που έχει κάνει αίτηση για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε να μη χάσει την επιδότηση.