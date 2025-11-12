Χιλιάδες αγρότες παραπονιούνται πως δεν έχουν λάβει χρήματα που περίμεναν από την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης από το αγροτικό πετρέλαιο.

Μετά από συνεννόηση με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι σε πολλούς δικαιούχους περιορίστηκε το ποσό της 3ης δόσης της επιστροφής του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου του Νοεμβρίου, λόγω του γεγονότος ότι τα λίτρα που αντιστοιχούν στα τιμολόγια πώλησης που έχουν εκδοθεί και διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και eSend, υπερβαίνουν τις μέγιστες δικαιούμενες ποσότητες βάση των δεικτών μηχανικής απασχόλησης (απαιτούμενης ενέργειας) ανά καλλιέργεια του Παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ Α.1173.2024, αυξάνεται σε μόνιμη βάση κατά 50% το μέγιστο όριο των λίτρων επιδότησης όπως αυτό υπολογίζεται από τους δείκτες μηχανικής απασχόλησης».

Ο αγρότης Γιώργος Δρόσος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Αυτό που έκανε χθες ο πρωθυπουργός είναι σωστό και καλοδεχούμενο, είναι μια καλή αύξηση αλλά δυστυχώς δεν λύνει τα υφιστάμενα προβλήματα που αφορούν στην απόδοση στους δικαιούχους στην επιστροφή του ΕΦΚ από το πρώτο τρίμηνο. Εμείς έχουμε ένα ατομικό πλαφόν και δεν το έχουμε υπερβεί. Αφορά τουλάχιστον στα 2/3 των αγροτών. Έχουν μείνει δικαιούχοι απλήρωτοι. Ανήκω στους δικαιούχους, και τα στοιχεία μας είναι σωστά και έχουν διαβιβαστεί τα στοιχεία μας από την ΑΑΔΕ. Οι πρώτες απαντήσεις από το υπουργείο ήταν ότι είναι λάθος το ΑΦΜ, αυτό δεν ισχύει γιατί με το που πληκτρολογείται το ΑΦΜ εμφανίζεται το όνομα. Αν ήταν λάθος το ΑΦΜ δεν θα εμφανιζόταν το όνομα. Επιπλέον, με το που εκδίδεται το τιμολόγιο ανεβαίνει αυτόματα στο my Data. Άρα η ΑΑΔΕ πρέπει να ταυτοποιήσει τα στοιχεία», ανέφερε.

Αγροτικό πετρέλαιο: Αυξάνονται τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ

+ 50%

Μόνιμα

Από φέτος (2025)

Ποιοι θα λάβουν επιπλέον ποσό τον Δεκέμβριο;

α) περίπου 25.000 αγρότες των οποίων το ποσό επιδότησης περιορίστηκε στην καταβολή του Νοεμβρίου

β) επιπλέον 12.000 περίπου αγρότες που είχαν εξαντλήσει το όριο από την καταβολή της 2ης δόσης τον Ιούλιο και δεν έλαβαν επιστροφή τον Νοέμβριο

Έχουν καταβληθεί οι 3 πρώτες δόσεις για το 2025

56,3 εκατ. € σε περίπου 113.000 αγρότες

4η δόση: έως 30/12 για τιμολόγια αγοράς που έχουν εκδοθεί έως 30/11

5η δόση: 31/1 για τιμολόγια που έχουν εκδοθεί έως 31/12

Τι προέκυψε από ελέγχους και διασταυρώσεις που έκαναν οι υπηρεσίες;

Ελλιπής ή λανθασμένη καταχώριση ΑΦΜ στα τιμολόγια αγοράς

Μη διαβίβαση στοιχείων (είδος και ποσότητα καυσίμου) από τα πρατήρια

Λανθασμένη επιλογή είδους καυσίμου

Μη δήλωση ΙΒΑΝ στην ΑΑΔΕ

Σημείο «κλειδί» για να μην παγώσει η πληρωμή:

Σωστή διαβίβαση των τιμολογίων στις πλατφόρμες myDATA και eSend από τα πρατήρια καυσίμων